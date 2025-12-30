FundedNext: los beneficios del trading con cuentas financiadas

En los últimos años, el mundo del trading ha experimentado una impresionante transformación notable. Cada vez más traders buscan oportunidades para aumentar sus fondos sin poner en riesgo su propio capital. Por eso, no es extraño que firmas de proprietary trading o prop trading, como FundedNext, hayan ido ganando cada vez más protagonismo.

¿Qué es FundedNext?

FundedNext es una firma de prop trading global, que ofrece programas de financiación simulada donde los operadores adquieren cuentas de desafío mediante una cuota de suscripción. Los operadores deben superar una o más fases de evaluación siguiendo reglas y parámetros de riesgo predefinidos. Al superar estas fases, los operadores reciben acceso a cuentas con fondos que operan en un entorno de trading simulado, pero totalmente replicado, del mercado real.

Esta empresa ha logrado consolidarse en todo el mundo gracias a la gran flexibilidad que ofrece, contando con distintos tipos de desafíos y modelos de financiación que se adaptan tanto a traders conservadores que se sienten más cómodos con un riesgo limitado como a aquellos más agresivos que quieren obtener el máximo beneficio de su dinero rápidamente.

Pero además, la transparencia es otro punto a favor: los participantes saben desde el inicio lo que se espera de ellos y cuáles son las métricas que determinarán su éxito.

Además, FundedNext también ha ido ganando reconocimiento gracias a su eficiencia en los pagos y a su servicio de atención al cliente, aspectos que suelen ser muy valorados por traders que operan en distintas zonas horarias.

¿Cómo funciona el modelo de prop trading de FundedNext?

El núcleo del éxito de FundedNext radica en su modelo de trading con cuentas financiadas, que funciona de la siguiente manera:

1. Compra de una cuenta de desafío

El precio inicial para una cuenta de desafío FundedNext es tan solo $32, que se aplica a la cuenta Stellar Lite (la cuenta de menor tamaño). Esta cuenta sirve como prueba y su objetivo es demostrar que tienes disciplina, que sabes gestionar el riesgo y que estás preparado para operar en condiciones de mercado realistas.

2. Evaluación a través de reglas estrictas

La cuenta de desafío sigue un conjunto de reglas estrictas: límites de pérdida diarios, objetivos de ganancias y restricciones sobre apalancamiento y tamaño de posiciones. Todo esto garantiza que solo los traders consistentes y disciplinados avancen. Por ejemplo, si un trader excede una pérdida máxima diaria de 5%, automáticamente se descarta del desafío. Con lo cual, se trata de una excelente manera de proteger el capital financiado que recibirás después.

3. Simulación realista

Una vez superado el desafío, el trader recibe una cuenta financiada, que no es dinero real en tu bolsillo, pero sí refleja condiciones reales del mercado. Esto permite operar sin riesgo personal, con acceso a instrumentos como CFDs y futuros, y probar cómo se manejarían posiciones significativas en un entorno profesional. Aquí es donde puedes generar ganancias reales.

4. Recompensas y pagos

Los traders que son constantes y disciplinados pueden recibir hasta un 95% de las ganancias obtenidas, dependiendo del plan de financiación elegido. Además, FundedNext no establece límites de tiempo estrictos durante la fase de desafío, por lo que cada trader puede avanzar a su ritmo. De esta forma, podrás olvidarte de plazos estrictos y presiones innecesarias.

Tipos de desafíos y modelos de financiación

FundedNext ofrece diferentes modalidades de desafío, lo que hace que el programa sea accesible para diferentes perfiles.

Stellar Challenge

Este es uno de los desafíos más populares, ideal para traders que buscan un balance entre riesgo y recompensa. Permite un crecimiento sostenible de la cuenta y ofrece condiciones de mercado altamente realistas.

Stellar en dos pasos

Objetivo de beneficio: P1: 8 % | P2: 5 %

Pérdida máxima diaria: 5 %

Pérdida total máxima: 10 %

Días mínimos de negociación: 5

Primera recompensa: 21 días

Stellar en un solo paso

Objetivo de beneficio: P1: 10 %

Pérdida máxima diaria: 3 %

Pérdida total máxima: 6 %

Días mínimos de negociación: 2

Primera recompensa: 5 días

Stellar Lite

Objetivo de beneficio: P1: 8 % | P2: 4 %

Pérdida máxima diaria: 4 %

Pérdida total máxima: 8 %

Días mínimos de negociación: 5

Primera recompensa: 21 días

Instant Challenge

Pensado para traders experimentados, el Instant Challenge ofrece acceso rápido a cuentas financiadas, con reglas ligeramente más estrictas. Perfecto para quienes quieren acceder al mercado profesional sin largas fases de prueba, pero aún bajo supervisión de parámetros claros.

Legacy y Rapid Challenge

Estos modelos están dirigidos a traders que prefieren estrategias agresivas o a corto plazo, permitiendo movimientos más rápidos y objetivos de beneficio más ambiciosos. La clave está en tener un plan de trading sólido y respetar las reglas para evitar la descalificación.

Hay que tener presente lo siguiente:

Operaciones con CFD : Disponible en los Stellar Challenges (Desafíos Stellar)

: Disponible en los Stellar Challenges (Desafíos Stellar) Operaciones con Futuros: Disponible en los Desafíos Legacy y Rapid.

Beneficios de operar con FundedNext frente al trading minorista

Los principales beneficios de FundedNext son riesgo controlado, disciplina y acceso a capital profesional.

Sin riesgo de capital personal: operar en una cuenta financiada significa que tus fondos personales no están en juego. Esto permite experimentar estrategias más audaces sin miedo a perder grandes sumas de dinero.

operar en una cuenta financiada significa que tus fondos personales no están en juego. Esto permite experimentar estrategias más audaces sin miedo a perder grandes sumas de dinero. Disciplina forzada: al seguir reglas estrictas de pérdida diaria y objetivos de ganancias, los traders desarrollan hábitos que, posteriormente, se traducen en constancia a largo plazo.

al seguir reglas estrictas de pérdida diaria y objetivos de ganancias, los traders desarrollan hábitos que, posteriormente, se traducen en constancia a largo plazo. Acceso a grandes cuentas: un trader individual podría tardar años en acumular un capital de 100.000 € , mientras que con FundedNext es posible operar con este monto tras superar el desafío.

un trader individual podría tardar años en acumular un capital de , mientras que con FundedNext es posible operar con este monto tras superar el desafío. Flexibilidad global: FundedNext opera en más de 170 países, permitiendo a traders de distintas regiones acceder a los mismos beneficios, con soporte en múltiples idiomas y atención 24/7.

FundedNext opera en más de 170 países, permitiendo a traders de distintas regiones acceder a los mismos beneficios, con soporte en múltiples idiomas y atención 24/7. Política de Pago Garantizado

Promesa de Marca de $1,000 : Los pagos se procesan en 24 horas. Si no se cumple este plazo, FundedNext compensa al inversor con $1,000 adicionales.

: Los pagos se procesan en 24 horas. Si no se cumple este plazo, FundedNext compensa al inversor con $1,000 adicionales. Puede consultar otros beneficios (USPs) en el sitio web oficial de FundedNext para obtener una comparación más completa.

¡Una oportunidad única para aquellos que sueñan con vivir del trading profesional!

FundedNext en comparación con otras firmas prop trading

Si comparamos FundedNext con otras firmas reconocidas como FTMO o The5%ers, encontramos las siguientes diferencias:

Mayor flexibilidad en tiempo de desafío: no hay límite estricto de días, permitiendo que los traders más cautelosos progresen a su propio ritmo.

no hay límite estricto de días, permitiendo que los traders más cautelosos progresen a su propio ritmo. Variedad de desafíos y modelos de financiación: la oferta se adapta a perfiles conservadores y agresivos, aumentando la accesibilidad.

la oferta se adapta a perfiles conservadores y agresivos, aumentando la accesibilidad. Transparencia en reglas y pagos: todo está claramente definido desde el inicio, reduciendo la incertidumbre y las sorpresas desagradables.

todo está claramente definido desde el inicio, reduciendo la incertidumbre y las sorpresas desagradables. Soporte global: atención 24/7 y presencia en múltiples continentes, algo esencial para traders internacionales.

Conclusión: ¿por qué elegir FundedNext?

En definitiva, FundedNext ofrece una experiencia de trading profesional accesible, segura y flexible para todo el mundo, donde cada etapa está diseñada para ayudarte a generar ingresos y reducir los riesgos. ¿Sabías que algunos traders logran duplicar sus cuentas en pocos meses?