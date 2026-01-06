Tendencias en Bolsas y Mercados para 2026: Predicciones de Expertos

Los mercados bursátiles en 2026 apuntan a un crecimiento moderado pero positivo, impulsado principalmente por la adopción de la inteligencia artificial (IA), recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), estímulos fiscales y un crecimiento económico resiliente.

Sin embargo, hay riesgos como una posible burbuja en IA, inflación persistente, aranceles comerciales y volatilidad política.

Tras un 2025 histórico —con el IBEX 35 cerrando en torno a los 17.300 puntos y una revalorización cercana al 49%, la segunda mayor de su historia—, los expertos anticipan un 2026 de consolidación alcista moderada.

2026 será positivo pero exigente: menos euforia que en 2025, más énfasis en calidad y rentas. La bolsa española mantiene atractivo relativo en Europa, respaldada por fundamentals robustos. Consulte siempre fuentes especializadas y adapte a su perfil de riesgo.

El selectivo español, impulsado por la banca y las utilities, enfrenta valoraciones exigentes tras el rally, pero se beneficia de un crecimiento económico resiliente (PIB español ~2,3-2,4%, superior a la media europea según BBVA Research y Funcas), inflación controlada y un entorno de tipos estables o ligeramente al alza.

El consenso apunta a un potencial limitado (media ~6-13%), con pronósticos que oscilan entre los 17.300 (prudentes) y los 19.000-19.300 puntos (optimistas como Bankinter).

La selectividad será clave: rotación hacia valores rezagados, énfasis en dividendos atractivos y cautela ante volatilidad por riesgos geopolíticos, laborales en EE.UU. o repunte inflacionario.

Factores Macroeconómicos Clave

Crecimiento sólido pero moderado : España liderará la eurozona gracias a turismo, consumo privado y fondos europeos. BBVA Research y Funcas prevén ~ 2,3-2,4% de PIB.

: España liderará la eurozona gracias a turismo, consumo privado y fondos europeos. y prevén ~ de PIB. Banca y utilities como pilares : Alto peso en el IBEX (~40-50%) favorece al índice en un escenario de tipos no tan bajos.

: Alto peso en el (~40-50%) favorece al índice en un escenario de tipos no tan bajos. Riesgos: Valoraciones «caras» (Morningstar), dependencia bancaria y posible corrección si no rotan sectores.

Pronósticos para el IBEX 35 (Fin 2026)

Fuente/Analista Pronóstico IBEX 35 Potencial Aproximado (%) Comentario Principal Bankinter ~19.000-19.300 +10-13,5% Optimista por macro y banca/utilities. Renta 4 ~17.300 ~5% Consolidación positiva pero prudente. Consenso Reuters/Yahoo Potencial medio ~6,35% 6 % Rezago en grandes ponderados (banca, Iberdrola). Expansion/Bank of America Hacia 18.000 +4-8% Subidas moderadas tras 2025 excepcional.

Sectores y Valores Recomendados

Los expertos destacan rotación hacia rezagados (telecomunicaciones, infraestructuras, farmacéuticas) y mantienen exposición a banca (por dividendos y solvencia) y renovables/utilities (demanda eléctrica +50% por IA y transición energética). Turismo sigue resiliente (~3% crecimiento sectorial).

Valores con Mayor Potencial (Consenso >20-30%):

Cellnex : Líder con +40-45% potencial (hasta ~38-40€). Infraestructuras telecom, rezagada en 2025.

: Líder con potencial (hasta ~38-40€). Infraestructuras telecom, rezagada en 2025. Grifols : +44% (hasta ~15€). Recuperación tras problemas contables.

: (hasta ~15€). Recuperación tras problemas contables. Puig Brands : +30-32% . Subvalorada tras debut bursátil.

: . Subvalorada tras debut bursátil. Laboratorios Rovi : +30%+ . Farmacéutica con pipeline sólido.

: . Farmacéutica con pipeline sólido. Inmobiliaria Colonial: +27-30%. Exposición oficinas, pero prudencia por debilidad francesa.

Otros Favoritos:

Banca : Santander , BBVA , Sabadell (dividendos >7%, remuneración accionista atractiva).

: , , (dividendos >7%, remuneración accionista atractiva). Renovables/Utilities : Iberdrola , Endesa , Redeia (crecimiento demanda eléctrica).

: , , (crecimiento demanda eléctrica). Turismo/Relacionados: IAG, Meliá (recuperación sostenida).

Recomendaciones Generales:

Diversificar : Overweight en España/Europa vs. EE.UU. ( BlackRock incluye España entre top picks).

: Overweight en España/Europa vs. EE.UU. ( incluye España entre top picks). Enfoque en dividendos : Valores como Repsol , Naturgy o Sabadell ofrecen rentabilidades >7%.

: Valores como , o ofrecen rentabilidades >7%. Selectividad activa : Evitar euforia; priorizar fundamentals sólidos y potencial alcista doble dígito en rezagados.

: Evitar euforia; priorizar sólidos y potencial alcista doble dígito en rezagados. Riesgos a vigilar: Sobrevaloración bancaria si tipos suben menos de lo esperado; volatilidad por elecciones EE.UU. o geopolítica.

WALL STREET

Expertos sugieren diversificar más allá de tech, overweight en EE.UU. y equities, underweight en commodities y bonos. Mantén flexibilidad: 2026 podría ser «choppy» con volatilidad en elecciones intermedias y políticas de Trump. La IA transformará la productividad, pero no sin baches.

Estas predicciones reflejan un consenso alcista pero cauteloso, con IA como estrella pero con riesgos de sobrevaloración. Para detalles específicos, consulta fuentes como Goldman Sachs o J.P. Morgan.

A continuación, un resumen de las principales predicciones y tendencias, con un enfoque en el mercado estadounidense (S&P 500) como referencia global, ya que domina las discusiones.

Crecimiento Económico y Factores Macroeconómicos

Crecimiento global y de EE.UU. : Los economistas esperan un crecimiento global «sólido» del 2.8% en 2026, superior al consenso del 2.5%, con EE.UU. liderando en 2.6% gracias a menores aranceles, recortes fiscales y condiciones financieras más laxas. Otros pronósticos incluyen un PIB de EE.UU. en torno al 2.5-3%, con productividad impulsada por IA.

: Los economistas esperan un crecimiento global «sólido» del 2.8% en 2026, superior al consenso del 2.5%, con EE.UU. liderando en 2.6% gracias a menores aranceles, recortes fiscales y condiciones financieras más laxas. Otros pronósticos incluyen un PIB de EE.UU. en torno al 2.5-3%, con productividad impulsada por IA. Inflación y política monetaria : La inflación se mantendrá «pegajosa» por encima del objetivo del 2%, pero bajará lo suficiente para permitir recortes de tasas de la Fed (alrededor de 100 puntos base). Esto apoyará los mercados, aunque hay riesgos de repunte inflacionario debido a aranceles o gasto en IA.

: La inflación se mantendrá «pegajosa» por encima del objetivo del 2%, pero bajará lo suficiente para permitir recortes de tasas de la Fed (alrededor de 100 puntos base). Esto apoyará los mercados, aunque hay riesgos de repunte inflacionario debido a aranceles o gasto en IA. Riesgos clave: Probabilidad de recesión en EE.UU. y global del 35%, debilidad en el mercado laboral (desempleo al 4.5%) y posibles caídas en sectores como tecnología si la «burbuja de IA» estalla. Analistas advierten de volatilidad en el primer trimestre por decisiones judiciales sobre aranceles y el nombramiento de un nuevo presidente de la Fed en mayo.

Predicciones para el S&P 500 y Retornos Bursátiles

La mayoría de expertos son optimistas, con ganancias esperadas del 4-17% para el S&P 500 (que cerró 2025 en ~6,845 puntos), aunque menores que en años previos. El mercado alcista se mantendrá, pero con mayor volatilidad y una «rotación» hacia sectores no tecnológicos.

Firma/Analista Pronóstico S&P 500 (fin 2026) Ganancia Esperada (%) Razones Principales Goldman Sachs ~7,500-7,800 10-14% Crecimiento de ganancias (15%), IA y recortes de Fed. Morgan Stanley 7,800 14 % Liderazgo de EE.UU., eficiencia por IA y recortes fiscales de ~$129B. J.P. Morgan 7,500 (base), hasta 8,000 10-17% Ganancias robustas, menor inflación y auge de IA. Bank of America 7,100 ~4% Compresión de múltiplos, presión en tech por despidos en IA. Deutsche Bank 8,000 ~17% Crecimiento económico y ganancias corporativas. Yardeni Research 7,700 ~12.5% «Rugientes 2020s» por productividad en IA y biotecnología. Bob Doll Menos del 10% <10% Mercado alcista de «alto riesgo», tecnología y finanzas lideran. Vanguard 4-5% (promedio 5-10 años) Bajo Momentum en tech, pero riesgos de sobrevaloración en IA.

Tendencia general: Retornos promedio del 10-12%, con el consenso en ~7,269 puntos. Expertos como Dan Ives (Wedbush) ven tech subiendo otro 20%, con IA como motor principal. Sin embargo, algunos predicen correcciones (12%+ en Q1-Q2) antes de un rebote.

Sectores y Temas Destacados