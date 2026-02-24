Bitcoin se desploma casi un 4% y se acerca a los 65.000 dólares por los aranceles de Trump

Bitcoin ha sufrido una caída cercana al 4% en las últimas 24 horas, acercándose peligrosamente a los 65.000 dólares.

Las tensiones comerciales derivadas de los aranceles de Trump, que han aumentado globalmente hasta un 15%, han servido como catalizador en un mercado que ya se encontraba debilitado.

Las salidas masivas de ETF, que suman 4.000 millones de dólares en cinco semanas, junto con la liquidación por parte de grandes inversores, están intensificando la presión sobre el precio.

Este desplome ha arrastrado a Ethereum por debajo de los 2.000 dólares, al igual que a altcoins como XRP o BNB, que también presentan caídas superiores al 4%. El Índice de Miedo y Codicia ha alcanzado mínimos históricos, situándose cerca de los 5 puntos, lo que refleja un pánico generalizado entre los inversores.

Además, EOS también se ve afectada por este contagio general en el ámbito cripto.

En contraposición, el IBEX 35 parece desafiar la tormenta actual. Ha registrado un aumento del 0,56%, alcanzando los 18.288 puntos, marcando así nuevos máximos históricos, a pesar de las caídas experimentadas en Europa y en Wall Street. El sector bancario lidera esta tendencia positiva: tanto BBVA como Santander muestran balances sólidos, aunque comienzan a evidenciar cierto agotamiento técnico.

Factores que explican la caída del mercado cripto

No todo se reduce a los aranceles. En realidad, Bitcoin ha perdido entre un 47-50% desde su máximo histórico de 126.272 dólares alcanzado en octubre de 2025. La presión sobre los ETF, un descenso del volumen spot del 59% y las posiciones cortas apalancadas están amplificando la volatilidad del mercado.

Las ventas por parte de ballenas están provocando que muchos grandes inversores liquiden sus posiciones, lo que ha llevado el precio por debajo de los 67.000 dólares .

A nivel macroeconómico, un índice PMI deprimido y una falta de euforia social evocan recuerdos de ciclos anteriores como el de 2019.

A nivel macroeconómico, un índice PMI deprimido y una falta de euforia social evocan recuerdos de ciclos anteriores como el de 2019.

Tanto Ethereum como EOS sufren las consecuencias del efecto dominó. En particular, Ethereum ha visto una disminución entre el 2,7-4,1%, mientras que la debilidad en altcoins afecta negativamente a la cotización de EOS.

Ciclos bajistas: duración y predicciones

Históricamente, un ciclo bajista en el caso de Bitcoin promedia unos 639 días, aunque esta duración puede variar considerablemente según la historia reciente. El analista Benjamin Cowen prevé al menos otros seis meses más con una posible base para octubre de 2026, similar al comportamiento observado en 2019. Existe una probabilidad del 60-70% de que el máximo ya haya sido alcanzado.

Otras perspectivas incluyen:

Comparaciones cíclicas con el oro sugieren duraciones alrededor de unos quince meses; si comenzó en diciembre del 2024 estaríamos cerca del final.

La teoría del halving indica que podríamos ver un fondo entre noviembre del 2026 y enero del 2027, con una caída adicional del hasta el 35% desde los máximos alcanzados.

Un escenario moderado estima una caída del orden del 50%, encontrando soporte entre los niveles de 60.000-70.000 dólares hacia mediados de 2026.

A pesar de todo esto, hay quienes indican rebotes potenciales hacia los 100.000 dólares, aunque dentro de una tendencia bajista predominante. Históricamente hablando, los mercados bajistas tienden a crear oportunidades para aquellos inversores pacientes y estratégicos.

IBEX 35: análisis y estrategias

El índice bursátil español cotiza cerca del rango entre los 17.600-18.288 puntos al inicio del año 2026, registrando un incremento del 49% durante todo el año anterior. Se observa una tendencia alcista con máximos crecientes; sin embargo, las divergencias en indicadores como el MACD y el RSI sugieren signos preocupantes de agotamiento en esta fase ascendente.

Los escenarios clave son:

Escenario Objetivo Condición Alcista 18.900 puntos Superar resistencias con volumen adecuado Correctivo Testear niveles entre 15.000-16.000 Romper mínimos recientes establecidos anteriormente

Entre los sectores destacados:

En el ámbito bancario: Se espera que tanto BBVA mantenga soportes entre 15,16-18,10 euros ; es recomendable estar atentos a posibles retrocesos .

En energía: Iberdrola ofrece oportunidades interesantes al entrar en 16,52 euros .

ofrece oportunidades interesantes al entrar en . En construcción: A pesar de su fortaleza, ACS y Ferrovial carecen actualmente de soportes cercanos .

Para Inditex podría haber apoyo alrededor de 48,73 euros .

Las proyecciones para 2026 apuntan hacia una media aproximada de 19.724 puntos a mitad año y hasta alcanzar 22.251 puntos para final del año . La resiliencia mostrada por España gracias a la UE y su empleo parece sostenerse pese a riesgos comerciales inminentes .

Recomendaciones específicas para inversores

En cuanto a las criptomonedas, es aconsejable reducir la exposición actual. Se recomienda vender posiciones apalancadas y esperar mejores momentos hacia 2026 para adquirir nuevamente cuando se alcance la barrera psicológica de 60.000 dólares si se respeta la media móvil a 200 semanas.

Para aquellos interesados en el IBEX 35:

Mantengan posiciones en BBVA e Iberdrola así como también en ACS siempre que no perforen sus respectivos soportes. Considere entrar largo durante retrocesos: Unicaja o Inditex son opciones viables en niveles clave. Evite tomar posiciones cortas contra la tendencia alcista observada. Preste atención especial a posibles nuevos aranceles: si estos aumentan aún más podrían afectar negativamente sectores como utilities como es el caso de Endesa.

Diversificar es clave: actualmente el IBEX parece resistir mejor que las criptomonedas ante estas tensiones comerciales. Prepárese para momentos volátiles; sin embargo, la tendencia sigue siendo positiva para España.

La capacidad del IBEX para mantenerse firme frente a estos desafíos invita a considerar inversiones sólidas mientras que Bitcoin busca encontrar un suelo estable.