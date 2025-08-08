¿De verdad compensa contratar fibra y móvil juntos? Calcúlalo tú mismo

Las grandes operadoras están peleando más que nunca por captar a nuevos clientes con un enorme abanico de ofertas de fibra y móvil con las que prometen ahorrar dinero a la vez que unifican servicios para comodidad del usuario. Pero, ¿realmente es rentable contratar una tarifa que una ambos servicios o es mejor dejarlos por separado? Vamos a analizarlo con datos actuales para darte la respuesta.

Estas son las ventajas ocultas de las tarifas combinadas que pocos aprovechan

Descuento por sinergia – Muchas operadoras recortan precios al hacer los packs, con un ahorro que puede superar hasta los 20 € en total.

– Muchas operadoras recortan precios al hacer los packs, con un ahorro que puede superar hasta los 20 € en total. Gigas compartidos y acumulables – Algunas tarifas combinadas permiten compartir datos entre líneas y acumular los gigas no consumidos para el mes siguiente.

– Algunas tarifas combinadas permiten compartir datos entre líneas y acumular los gigas no consumidos para el mes siguiente. Incluyen servicios extra – Cada vez hay más tarifas que incluyen llamadas ilimitadas desde el fijo, relojes, teléfonos o suscripciones de TV.

– Cada vez hay más tarifas que incluyen llamadas ilimitadas desde el fijo, relojes, teléfonos o suscripciones de TV. Transparencia en los requisitos – Los precios no cambian y, si hay algún tipo de permanencia, queda clara desde el primer momento.

Así puedes comparar el coste real de contratar solo fibra, solo móvil o ambos

El cálculo es muy sencillo. Podemos escoger cualquier operadora y ver lo que ofrece. Echando un vistazo general, la medida de las conexiones de fibra óptica en España es de unos 20 € al mes por una conexión de entre 300 y 600 Mb aproximadamente. En cuanto a las tarifas de móvil, si buscamos las opciones de gigas ilimitados (que casi siempre tienen límites), los precios se mueven en torno a los 15 ó 20 €. Si hacemos la suma, el resultado total queda en una media de 40 € por una conexión de 300 Mb de fibra óptica en el hogar con unos 150 GB en el teléfono móvil.

Ahora bien, si buscamos una tarifa de fibra y móvil combinada, hay operadores que ofrecen 300 Mb de fibra en el hogar y 150 GB de datos móviles por solo 25 €. El ahorro es enorme y en tan solo una de las opciones. Comparar el coste real es facilísimo, como has podido ver, solo hay que hacer unas cuentas sencillas.

Cómo saber si una oferta combinada encaja con el uso real de tu hogar

La gran pregunta para elegir qué camino seguir. Para saber qué oferta encaja mejor con tu hogar, debes plantearte cuántas líneas necesitas realmente de móviles, también cuánto se consume de internet tanto dentro como fuera de casa. Si teletrabajas, necesitarás una fibra de buena velocidad y menos datos móviles; pero si pasas mucho tiempo fuera, al revés. Además, también debes valorar si por ejemplo te interesa tener alguna suscripción o canales de TV o si prefieres una línea fija con llamadas.

El último punto, y quizá de los más importantes es ver si puedes asumir la permanencia. Si quieres cambiar dentro de poco, debes tenerlo muy presente antes de firmar nada.

Los errores que te hacen pagar de más sin darte cuenta

Antes de contratar una tarifa combinada, ten muy presentes estos errores, porque son demasiado comunes:

Contratar más líneas de las necesarias.

Contratar más gigas de los que realmente consumes.

Pasar por alto los periodos de permanencia.

No hacer comparaciones de las promociones habituales.

Ignorar los planes amigo o las ofertas por portabilidad.

Con esto, ya sabes más que suficiente para ver si realmente te merece la pena contratar una tarifa de fibra y móvil o solo alguna de las opciones por separado. ¿Qué vas a hacer?