VisualFaktory, una formación hecha para tomar decisiones financieras

La capacidad de tomar decisiones financieras acertadas depende de la formación y del acceso a información clara y fiable. Durante demasiado tiempo, la educación financiera ha sido una asignatura pendiente, lo que ha provocado que gran parte de la población gestione sus ahorros y sus inversiones sin contar con las herramientas necesarias.

VisualFaktory nació precisamente para cambiar esa realidad, acercando el análisis económico y político a millones de personas en español con un estilo riguroso y accesible. Lo que empezó como un proyecto de divulgación digital se ha consolidado como un referente en la creación de contenidos formativos y en la promoción de una cultura financiera sólida y accesible para todos.

Un proyecto con origen en la divulgación

El equipo que dio vida a VisualPolitik, VisualEconomik y El Informe K está detrás de VisualFaktory, lo que garantiza una experiencia contrastada en la transmisión de información compleja de forma clara. Con millones de seguidores en YouTube y más de quince millones de visualizaciones mensuales, el proyecto se ha convertido en un actor destacado en el sector de la educación financiera en habla hispana. Desde su creación, su objetivo ha sido democratizar el conocimiento en economía y finanzas, ofreciendo a cualquier persona la posibilidad de comprender conceptos clave y aplicarlos a su vida personal y profesional.

El alcance de VisualFaktory se refleja en sus números: más de cinco millones de suscriptores en sus canales y un impacto que llega a uno de cada diez hombres en España en un periodo de noventa días. Además de su presencia digital, han impulsado un fondo de inversión en colaboración con Renta4 Banco que gestiona más de cinco millones de euros, lo que refuerza su conexión directa con el mundo financiero. Estos resultados avalan la credibilidad de un proyecto que no se limita a la divulgación, sino que también se involucra de forma activa en la práctica de la inversión y la gestión de capital.

Una misión basada en la educación accesible y rigurosa

La misión de VisualFaktory se centra en facilitar el acceso a la educación financiera con un enfoque práctico. La falta de formación en este ámbito genera decisiones mal calculadas, oportunidades desaprovechadas y un mayor nivel de incertidumbre en la gestión del patrimonio personal. Frente a este escenario, el proyecto apuesta por materiales didácticos que combinan análisis riguroso y claridad expositiva, con el fin de formar individuos preparados para interpretar la economía global y actuar de forma responsable. Con este modelo, la educación financiera deja de ser un conocimiento reservado a especialistas para convertirse en una herramienta disponible para cualquier persona interesada en mejorar su futuro económico.

Formación en Inversión Multimercado y Diversificación

En el seno de esta apuesta por proporcionar educción financiera a las masas, VisualFaktory ha preparado una formación en Inversión Multimercado y Diversificación (20 ECTS) junto a la Universidad de las Hespérides y que proporciona la acreditación de especialista. Este programa tiene un enfoque centrado en la toma de decisiones financieras bien fundamentadas y combina clases en directo con casos prácticos que permiten aplicar los conocimientos adquiridos, masterclasses impartidas por expertos en activo y material adicional de alto valor para consolidar el aprendizaje.

El objetivo es ofrecer a los alumnos las herramientas necesarias para gestionar su patrimonio, invertir con seguridad y aprender a diversificar en los principales mercados, desde renta fija hasta derivados financieros. La primera edición, celebrada en marzo, alcanzó 3.160 inscripciones en apenas cuatro días, mientras que la segunda edición que va a celebrarse en octubre ya cuenta con más de 8.000 personas en lista de espera, un dato que refleja la creciente demanda y la confianza depositada en esta propuesta académica.

La clave de esta formación está en la combinación de rigor académico y aplicación práctica. El título emitido por la Universidad de las Hespérides ofrece reconocimiento oficial en créditos europeos y garantiza la seriedad del programa. Al mismo tiempo, la participación de expertos y la metodología desarrollada por VisualFaktory aseguran que el aprendizaje vaya más allá de la teoría y se traduzca en habilidades concretas para tomar decisiones financieras acertadas. Esta integración de teoría y práctica es lo que convierte al programa en una opción única dentro del panorama de la educación financiera en español.

¿Por qué es tan importante tener información financiera?

Contar con formación financiera es esencial porque permite comprender cómo funciona el dinero, cómo aprovechar el interés compuesto y cómo tomar decisiones informadas sobre ahorro, inversión o endeudamiento. Quienes cuentan con estos conocimientos gestionan mejor su patrimonio, reducen riesgos y tienen más opciones de alcanzar estabilidad a largo plazo. En cambio, la falta de preparación conduce a errores frecuentes, como endeudarse en exceso, dejar pasar oportunidades de inversión o depender de la intuición y consejos poco fiables.

En definitiva, la educación financiera marca la diferencia entre construir seguridad económica o vivir expuesto a la incertidumbre constante, y VisualFaktory ayuda a que la gente pueda tomar decisiones financieras con criterio para mejorar sus vidas.