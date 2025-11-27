Riesgo de impago en 2026: por qué conocer a tus clientes con herramientas de información comercial ya no es opcional

La economía global ha entrado en una fase donde la incertidumbre ya no es un episodio, sino una condición estructural. Según el Coface Risk Review de octubre de 2025, el índice de insolvencias en empresas aumentó un 4 % este año en las economías avanzadas, con especial intensidad en Europa (+11 %) y Asia-Pacífico (+12 %). Al mismo tiempo, el índice global de riesgo político y social alcanzó un máximo histórico del 41,1 %, superando incluso el registrado durante la pandemia.

En este entorno, donde compañías de todos los tamaños se enfrentan a costes elevados, márgenes tensos y demanda imprevisible, evaluar correctamente a los compradores deja de ser un ejercicio precautorio para convertirse en un elemento esencial de supervivencia.

Y la herramienta que permite hacerlo con rigor es la información comercial.

¿Por qué la información comercial es crítica para evaluar a compradores en 2026?

Las empresas venden más lejos, más rápido y en mercados más expuestos que nunca. Pero esa expansión también multiplica la exposición al riesgo: compradores con tensiones financieras, ciclos económicos desalineados, problemas de liquidez que se contagian entre sectores, o interrupciones en mercados donde operan empresas aparentemente estables.

En este escenario, la información comercial permite:

Evaluar la solvencia real de cada comprador . Antes de aceptar un pedido, la empresa puede conocer su capacidad de pago, su solidez financiera, su comportamiento histórico y la evolución de sus principales indicadores.

. Antes de aceptar un pedido, la empresa puede conocer su capacidad de pago, su solidez financiera, su comportamiento histórico y la evolución de sus principales indicadores. Detectar señales tempranas de deterioro . Un cambio en plazos de pago, una alteración en el endeudamiento o una incidencia registrada pueden indicar tensiones aún no visibles desde fuera.

. Un cambio en plazos de pago, una alteración en el endeudamiento o una incidencia registrada pueden indicar tensiones aún no visibles desde fuera. Tomar decisiones comerciales más seguras . Ajustar límites de crédito, renegociar condiciones o ampliar garantías es más sencillo cuando las decisiones se basan en datos.

. Ajustar límites de crédito, renegociar condiciones o ampliar garantías es más sencillo cuando las decisiones se basan en datos. Anticipar movimientos sectoriales y macroeconómicos . La información comercial no solo analiza a un cliente, sino su contexto: sector, país, riesgos políticos, evolución del mercado.

. La información comercial no solo analiza a un cliente, sino su contexto: sector, país, riesgos políticos, evolución del mercado. Proteger la tesorería y asegurar el flujo de caja. Con información actualizada, la empresa evita impagos, retrasos y roturas de liquidez que pueden comprometer su actividad.

En un entorno donde las insolvencias crecen, la información comercial es el único mecanismo que permite convertir una venta en un cobro seguro.

¿Qué ofrece realmente la información comercial (cuando proviene de un partner de calidad)?

Trabajar con un proveedor especializado como Coface transforma la visión fragmentada en una visión completa. La información comercial profesional permite acceder a:

Datos actualizados, verificados y contrastados por equipos globales de analistas . No son datos estáticos: se nutren de inteligencia de mercado, fuentes oficiales, comportamiento de pago y actualizaciones diarias.

. No son datos estáticos: se nutren de inteligencia de mercado, fuentes oficiales, comportamiento de pago y actualizaciones diarias. Información exclusiva basada en experiencia aseguradora . Permite interpretar señales, no solo recopilarlas.

. Permite interpretar señales, no solo recopilarlas. Bases de datos globales . Con millones de empresas evaluadas en todos los países donde opera el cliente.

. Con millones de empresas evaluadas en todos los países donde opera el cliente. Un sistema homogéneo de evaluación del riesgo. La misma escala, el mismo criterio y la misma profundidad en todos los mercados.

Este enfoque unificado permite tomar decisiones consistentes en cualquier país, algo clave para empresas que venden dentro y fuera de España.

Tipos de documentos e indicadores que ayudan a evaluar compradores

Cuando una empresa quiere vender con seguridad, la información comercial puede adoptar distintos formatos, cada uno diseñado para una necesidad concreta. Estos son los principales tipos de herramientas que se pueden utilizar:

Evaluaciones de crédito. Indican el límite de crédito recomendado para un comprador, en función de su capacidad de pago, estabilidad financiera y comportamiento histórico. Es una guía clara para decidir cuánto puedes vender sin asumir un riesgo excesivo.

Indican el límite de crédito recomendado para un comprador, en función de su capacidad de pago, estabilidad financiera y comportamiento histórico. Es una guía clara para decidir cuánto puedes vender sin asumir un riesgo excesivo. Riesgo deudor. Escala que mide la probabilidad de impago de una empresa. Tiene en cuenta su solvencia, su rentabilidad, su evolución reciente, sus incidentes de pago y su contexto sectorial y país.

Escala que mide la probabilidad de impago de una empresa. Tiene en cuenta su solvencia, su rentabilidad, su evolución reciente, sus incidentes de pago y su contexto sectorial y país. Informes comerciales completos . Ofrecen una visión rápida, ejecutiva y comprensible de la situación de un comprador: finanzas, estructura, actividad, comportamiento de pago, entorno, alertas y evaluación objetiva. Son la base para validar operaciones antes de firmar.

. Ofrecen una visión rápida, ejecutiva y comprensible de la situación de un comprador: finanzas, estructura, actividad, comportamiento de pago, entorno, alertas y evaluación objetiva. Son la base para validar operaciones antes de firmar. Evaluación de la propia empresa. Una herramienta útil para presentarse ante compradores internacionales, negociar con bancos o comparar la posición competitiva frente a otras empresas del sector. A esto se añade lo más importante: permite saber cómo te ven los demás desde el punto de vista del riesgo.

Vender en un mundo incierto: ¿por qué la información es más valiosa que nunca?

2025 no es un año más. Los datos del último Coface Risk Review muestran un aumento significativo de las insolvencias en Europa y Asia, junto con un nivel de riesgo político y social que supera incluso el de la pandemia.

La clave es la anticipación. En un mercado frágil, donde vender sin evaluar es asumir una apuesta, la información comercial es lo que convierte una operación en una decisión. Es la diferencia entre “esperar a ver qué pasa” y ver con claridad lo que está empezando a pasar.