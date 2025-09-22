Según datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), sólo en el pasado mes de agosto se han matriculado un total de 16.346 unidades, frente a los 14.081 registrados en el mismo periodo del año pasado. Esto ha supuesto un incremento del 16,09%, así como el peso del renting en el total de matriculaciones en el acumulado a agosto de 2025 ha sido del 25,26%.

Por su parte, en términos de inversión total realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting a agosto de 2025, ha alcanzado los 5.275 millones de euros, un 3,62% más que en 2024, cuando se contabilizaron 5.090 millones de euros.

José-Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, declara: “El renting confirma su fortaleza como fórmula de movilidad eficiente. Con más de 230.000 vehículos matriculados hasta agosto y un crecimiento del 16% en el último mes, el sector sigue siendo el motor clave del mercado automovilístico en España”.

“Las compañías de renting han invertido más de 5.275 millones de euros en la adquisición de vehículos nuevos en lo que va de año, lo que demuestra su papel tractor para la industria automovilística. Este buen comportamiento del renting se produce en un contexto muy favorable para el mercado de automoción en su conjunto”, añade Castro Acebes.

Asimismo, los vehículos de energías alternativas están cogiendo un gran peso. Sólo hay que ver los datos: de acuerdo con la asociación mencionada, en agosto se han matriculado en renting un total de 30.717 unidades de las distintas modalidades de electrificados (eléctricos puros, de autonomía extendida, híbridos enchufables de gasolina e híbridos enchufables de diésel), y esto ha supuesto el 13,35% del total de las matriculaciones en renting, así como un incremento del 56,43% en relación con los datos del mismo periodo de 2024.

Razones por las que elegir el renting de coches para particulares

Cada vez más conductores optan por coches de renting para particulares en lugar de comprar un coche en propiedad. ¿Por qué? Aquí algunas de las razones más convincentes:

Sin entrada inicial : Ideal para quienes no quieren o no pueden hacer un gran desembolso.

: Ideal para quienes no quieren o no pueden hacer un gran desembolso. Cuota fija con todo incluido : Incluye seguro, mantenimiento, impuestos, asistencia en carretera y revisiones.

Contratos que se adaptan a tus necesidades : Contratos desde 12 hasta 36 meses, con posibilidad de renovación o cambio de coche.

: Incluye seguro, mantenimiento, impuestos, asistencia en carretera y revisiones. : Contratos desde 12 hasta 36 meses, con posibilidad de renovación o cambio de coche. Sin sorpresas: Lo que ves, es lo que pagas. No hay sorpresas ni cambios de última hora.

Lo que ves, es lo que pagas. No hay sorpresas ni cambios de última hora. Sin depreciación: Olvídate de la depreciación que sufre tu vehículo como sucede con la compra tradicional.

El renting sin entrada permite disfrutar de un coche nuevo sin asumir el desgaste económico de la propiedad, y con ello, evitar devaluaciones y gastos asociados al uso prolongado.

Además, según un estudio reciente de MSI para la patronal del renting, más del 62% de los usuarios particulares valora positivamente esta opción por la comodidad y previsibilidad financiera que ofrece. Las opiniones del renting son cada vez más favorables y refrendan esta transformación del sector.

¿Cómo funciona el renting? Pasos y actores clave

El renting de vehículos funciona de forma muy sencilla, especialmente con los nuevos actores digitales que han eliminado la burocracia y los tiempos de espera. Los pasos básicos para contratar el mejor renting para particulares son los siguientes:

Elección del vehículo: Se selecciona un modelo entre una amplia oferta de marcas y versiones. Selecciona la duración del contrato: Generalmente entre 12 y 36 meses Kilometraje anual: Tú eliges el kilometraje anual de tu contrato. Documentación digital: Se acredita solvencia y DNI, todo 100% online en muchos casos. Firma del contrato: Se hace de forma 100% digital. Entrega del vehículo: A domicilio o en un punto de recogida que tú mismo elijas.

REVEL, así es el mejor renting de coches para particulares de España

REVEL se ha posicionado como el mejor renting para particulares en 2025, especialmente gracias a su propuesta digital y a una experiencia sin fricciones. A diferencia de otras compañías más tradicionales, REVEL ofrece un proceso 100% online, sin entrada, con seguros a todo riesgo incluidos y entregas rápidas en toda España.

“REVEL apuesta por una experiencia donde el cliente únicamente se preocupe de conducir y disfrutar de su coche; nosotros lo gestionamos todo. Además, el proceso es 100% online, no pagas entrada, no hay letra pequeña, y lo tienes todo incluido en una única cuota mensual”, señala José Luis Sánchez Naveso, Head of Marketing de REVEL.

A diferencia de otros servicios de renting, estas son los beneficios que ofrece REVEL:

Proceso 100% digital: Puedes tener un coche nuevo contratándolo 100% en menos de 5 minutos.

Puedes tener un coche nuevo contratándolo 100% en menos de 5 minutos. Sin entrada: Olvídate de hacer grandes desembolsos para poder estrenar un coche nuevo. Con REVEL, sólo tendrás que preocuparte de pagar una única cuota mensual.

Olvídate de hacer grandes desembolsos para poder estrenar un coche nuevo. Con REVEL, sólo tendrás que preocuparte de pagar una única cuota mensual. Todo incluido en una cuota mensual: Tu cuota lo incluye todo; mantenimiento, impuestos, seguro, garantías, ITV, asistencia en carretera… todo lo que necesitas para conducir sin preocupaciones.

Tu cuota lo incluye todo; mantenimiento, impuestos, seguro, garantías, ITV, asistencia en carretera… todo lo que necesitas para conducir sin preocupaciones. Entrega gratis en la puerta de tu casa: Te llevan tu coche donde tú elijas; bien sea en la puerta de tu casa, o donde tú elijas.

REVEL destaca por su agilidad, transparencia de precios y orientación total al usuario particular, posicionándose así como el referente del mejor renting para particulares sin entrada en 2025.

En 2025, el renting para particulares se consolida como una opción lógica, eficiente y económica frente a la compra tradicional de vehículos. Los datos lo avalan, los usuarios lo recomiendan y el mercado se adapta con propuestas cada vez más competitivas.

Ya no se trata de si el renting es una alternativa, sino de cuándo dar el paso y disfrutar de un coche nuevo sin complicaciones. Para muchos, la respuesta es ahora, y con compañías como REVEL liderando el cambio, el futuro del automóvil particular es, sin duda, el renting.