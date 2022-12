El año 2022 del sector del juego ‘online’, marcado por una tendencia de decrecimiento que se ha «agravado»

La Asociación Española de Juego Digital (Jdigital) ha constatado, a lo largo de 2022, la tendencia de decrecimiento iniciada en 2021 «que se ha extendido en el tiempo y agravado en el presente ejercicio, situación que está generando una gran incertidumbre alrededor del ecosistema del juego en el país y haciéndole perder atractivo».

Así lo explica el director general de la asociación, Jorge Hinojosa, en una entrevista concedida a Europa Press para hacer balance del ejercicio 2022, en la que indica que a pesar de ser «uno de los sectores más regulados y controlados», las leyes –«cada vez más restrictivas»– que siguen aprobándose, «están provocando que operadores de referencia a escala internacional abandonen» el país y que otras empresas del sector pierdan el interés por operar en España.

Según señala Hinojosa, «se pierde la oportunidad de atraer a compañías tecnológicas y profesionales altamente cualificados, contribuyendo además a reducir de forma continuada los ingresos en las arcas públicas».

Asimismo, destaca que las principales conclusiones del estudio ‘El jugador digital en España’ que impulsa Jdigital «demuestran el gran desconocimiento de los españoles a la hora de diferenciar entre juego legal e ilegal». El 48,2% de los encuestados reconoció no saber diferenciar entre los operadores con licencia (.es) y los que no la tienen (.com), lo que favorece el uso de webs ilegales de juego por el 53% de los jugadores españoles.

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN Y CONOCIMIENTO

Por todo ello, desde la asociación consideran que, «más que impulsar regulaciones que limiten la libertad de empresa de las compañías del sector y gocen de una efectividad todavía desconocida, sería necesario apostar por campañas de concienciación y conocimiento sobre la importancia de jugar en entornos seguros».

A nivel regulatorio, y en comparación con 2021, Jorge Hinojosa apunta que 2022 ha sido «un año más de transición, de preparación de regulaciones que verán la luz en los próximos meses». Por ejemplo, el Real Decreto para el desarrollo de entornos más seguros de Juego, que previsiblemente entrará en vigor durante el primer trimestre de 2023, y el proyecto de Ley de modificación de aspectos técnicos de la Ley de Regulación del Juego, este último habiéndose aprobado en las últimas semanas.

Uno de los hechos de 2022 más relevantes para Jdigital, ha sido la admisión a trámite, por parte del Tribunal Constitucional (TC), de la cuestión de inconstitucionalidad relativa al artículo 7.2 de la Ley 13/2011 de Regulación del Juego, presentado por la asociación.

En julio el Tribunal Supremo (TS) planteó una cuestión de inconstitucional al considerar que la remisión que hace la Ley del Juego para desarrollar las restricciones en materia de publicidad es demasiado «genérica», de modo que al haberse hecho a través de un reglamento se podría haber vulnerado el principio de reserva de ley que impone la Carta Magna para la regulación de derechos y libertades fundamentales, como la libertad de empresa.

«A pesar de que la decisión no ha sorprendido a Jdigital -ya que la misma fue planteada de oficio por el Tribunal Supremo el pasado mes de julio- la eventual confirmación de este criterio por el TC nos debe exigir a todos dar una respuesta responsable, incluido el regulador, que nos permita dar estabilidad y mejorar las condiciones para que el sector del juego digital se desarrolle por los cauces que en su momento se debió haber procurado y no se hizo», apunta.

Por otro lado, el director general de la asociación sostiene que durante este año se ha corroborado cómo el Real Decreto de Publicidad del Juego «ha seguido lastrando la evolución del sector en España».

En este punto, argumenta que si se analizan los últimos datos aportados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) relativos al segundo trimestre de 2022 y se comparan con los resultados del mismo periodo de 2021, el GGR se ha contraído un 5,5%, la inversión en marketing ha caído un 30,25%, el presupuesto en patrocinios se ha desplomado un 95% y la media cuentas nuevas ha bajado un 26%.

«Contrariamente a lo que puedan hacer creer algunas voces, la publicidad es una herramienta fundamental para canalizar al usuario hacia webs de juego con licencia, promoviendo el juego seguro, responsable y legal», apostilla.

En paralelo a la pérdida de la visibilidad de operadores de juegos y apuestas, durante 2022 Jdigital ha constatado «cómo otras formas de publicidad de productos relacionados con las criptomonedas, token y otros activos financieros se han instalado en los espacios ocupados anteriormente por el juego». «¿Quién sabe si con consecuencias perjudiciales para un importante número de personas y en un marco desprotegido y no regulado?», subraya.

Para 2023, Jdigital espera «realizar los cambios y adaptaciones técnicas que, aunque complejas, alinean a los operadores con las estrategias de juego seguro que promueve el Ministerio de Consumo». «Para ello, estamos seguros de la comprensión de la DGOJ en esta materia», comenta.

Y, por otra parte, en un año que presumen de baja actividad regulatoria, la asociación espera ampliar su relación y participación con el resto de partes interesadas relacionadas con el juego. «Todos estamos compelidos a mejorar el desarrollo de este sector. Un mercado potente es la mejor garantía de protección de los derechos de todos, en especial de los más vulnerables», concluye.