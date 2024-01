Agricultura basada en datos y el papel del software de gestión agrícola

La evolución del sector agrícola en las últimas décadas ha sido vertiginosa, en consonancia con los avances tecnológicos. En el centro de esa evolución, el software de gestión agrícola se erige como la solución que permite a los agricultores agilizar y controlar al detalle las operaciones de campo, aumentar la productividad y fomentar la sostenibilidad.

El software de gestión agrícola ofrece una serie de funciones imprescindibles para las prácticas agrícolas modernas, desde el control de los cultivos hasta la gestión de inventario o la planificación económica. De ahí que una aplicación exitosa de software agrícola pueda marcar la diferencia entre un rendimiento excelente y otro más modesto al final de temporada.

Tipos de software agrícola

Las necesidades de cada agricultor son diferentes, de ahí que no todas las plataformas de software agrícola contengan las mismas funciones y capacidades. La opción más habitual es contar con una plataforma integral, pero su mayor número de funciones eleva el grado de dificultad a la hora de aprender a dominarla por completo con soltura.

Así pues, pueden distinguirse entre diferentes tipos de software para la agricultura, en función del objetivo principal para el que fueron diseñados:

Gestión ganadera : El ganado forma parte de algunas técnicas modernas de agricultura, con lo cual, mantener a los animales sanos se antoja vital. Las plataformas de gestión ganadera suelen incluir funciones como un calendario veterinario, información sobre los ciclos de cría, planes de alimentación y nutrición o un registro de la producción para poder comparar datos de diferentes años.

: El ganado forma parte de algunas técnicas modernas de agricultura, con lo cual, mantener a los animales sanos se antoja vital. Las plataformas de gestión ganadera suelen incluir funciones como un calendario veterinario, información sobre los ciclos de cría, planes de alimentación y nutrición o un registro de la producción para poder comparar datos de diferentes años. Monitorización y previsión meteorológica : La meteorología juega un papel clave en la agricultura, por lo que cualquier situación climatológica extrema puede echar por tierra todo el trabajo de una temporada de cultivo. El software centrado en la meteorología aporta información sobre la velocidad del viento, la humedad del suelo, la temperatura, las precipitaciones, etc., lo que es de ayuda inestimable para planificar actividades de campo como la siembra o el riego de forma inteligente y con conocimiento.

: La meteorología juega un papel clave en la agricultura, por lo que cualquier situación climatológica extrema puede echar por tierra todo el trabajo de una temporada de cultivo. El software centrado en la meteorología aporta información sobre la velocidad del viento, la humedad del suelo, la temperatura, las precipitaciones, etc., lo que es de ayuda inestimable para planificar actividades de campo como la siembra o el riego de forma inteligente y con conocimiento. Contabilidad y finanzas : La agricultura no es inmune a las exigencias de la contabilidad y las finanzas. Dados los estrechos márgenes de beneficio en los que se mueven muchos agricultores, contar con un software dedicado a controlar el flujo de caja, realizar un seguimiento de los niveles de inventario, crear facturas y, en definitiva, gestionar todos los aspectos de las finanzas empresariales es una buena forma de estimar y conocer las ganancias y pérdidas y planificar posibles ajustes de corrección.

: La agricultura no es inmune a las exigencias de la contabilidad y las finanzas. Dados los estrechos márgenes de beneficio en los que se mueven muchos agricultores, contar con un software dedicado a controlar el flujo de caja, realizar un seguimiento de los niveles de inventario, crear facturas y, en definitiva, gestionar todos los aspectos de las finanzas empresariales es una buena forma de estimar y conocer las ganancias y pérdidas y planificar posibles ajustes de corrección. Cumplimiento de la seguridad alimentaria : El concepto trazabilidad es uno de los que están más de moda últimamente. La cadena de suministro de alimentos es larga y está sujeta a diversos problemas en todas sus etapas. Para garantizar que los alimentos son seguros para su consumo, este tipo de software permite, entre otras cosas, el análisis del HAPPC (sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control), supervisar procedimientos y mantener registros detallados de cada paso.

: El concepto trazabilidad es uno de los que están más de moda últimamente. La cadena de suministro de alimentos es larga y está sujeta a diversos problemas en todas sus etapas. Para garantizar que los alimentos son seguros para su consumo, este tipo de software permite, entre otras cosas, el análisis del HAPPC (sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control), supervisar procedimientos y mantener registros detallados de cada paso. Gestión de la maquinaria : A nivel de campo, la maquinaria es la columna vertebral del trabajo de cualquier explotación agrícola. Además de su coste, en muchas ocasiones elevado, para funcionar de forma efectiva requiere de un mantenimiento y cuidado regulares. El software agrícola es especialmente útil para los agricultores que cuentan con múltiples unidades y tipos de vehículos, de modo que cada unidad esté perfectamente localizada.

: A nivel de campo, la maquinaria es la columna vertebral del trabajo de cualquier explotación agrícola. Además de su coste, en muchas ocasiones elevado, para funcionar de forma efectiva requiere de un mantenimiento y cuidado regulares. El software agrícola es especialmente útil para los agricultores que cuentan con múltiples unidades y tipos de vehículos, de modo que cada unidad esté perfectamente localizada. Cartografía y SIG: La gestión de tierras agrícolas no es tarea fácil. Estos sistemas digitales se encargan de todo el trabajo relacionado con la cartografía y el análisis espacial para maximizar la productividad y rentabilidad de la explotación.

Software agrícola de monitorización de cultivos

Si hay un tipo de software que merece un apartado propio es, sin duda, el software dedicado a monitorizar las condiciones de los cultivos en el campo. Algunos de los tipos mencionados anteriormente se basan, sobre todo, en el almacenamiento de datos y cómo deben mostrar la información de forma sencilla de comprender.

En el caso del software de monitorización, se va un paso más allá, ya que no solo es importante el obtener información en tiempo real (o lo más cercano posible a ello), también entra en juego el análisis de diversos tipos de datos, con los que obtener información relevante sobre varias facetas del campo, no solo de los cultivos. Una de las funciones avanzadas mejor valoradas es la detección temprana de plagas y/o enfermedades. Estos problemas son bastante frecuentes en el campo y una reacción rápida es imprescindible para salvar los cultivos. Las plataformas de software agrícola que ofrecen esta función se basan en la combinación de imágenes de satélite de alta resolución con índices de vegetación, siendo capaces de mostrar información que no se ve a simple vista. Por ejemplo, unos niveles de clorofila inusualmente bajos, algo que se puede detectar con índices como el NDVI o NDRE, indica que algo no va bien en el campo.

La capacidad para mitigar los riesgos de este tipo de software facilita enormemente la labor de los agricultores, pues es más sencillo prevenir que corregir un problema cuando ya ha afectado plenamente a los cultivos. Otras funciones ampliamente usadas son los mapas de productividad, que sirven de base para las aplicaciones de tasa variable de insumos; el registro de actividad en el campo; las apps para los técnicos de campo, que pueden rellenar informes digitales cómodamente o la API, que permite exportar los datos a programas de terceros.

El software de gestión agrícola se ha hecho un hueco entre las herramientas de uso habitual de los agricultores por mérito propio. Aglutinar toda la información en un único lugar y simplificar los procesos agrícolas es necesario para minimizar los costes, actuar a tiempo y conseguir un gran rendimiento. Gracias a los avances en diversas tecnologías, es de esperar que las plataformas de gestión agrícola continúen evolucionando e incluyendo nuevas y excitantes funciones.