Vuelta a la oficina sin tupper: cómo la tarjeta restaurante te ayuda a ahorrar en la comida diaria

El encarecimiento de las comidas diarias…

Comer todos los días en casa, como trabajador, es muy difícil. En primer lugar, porque muchas veces no te puedes desplazar y, por el otro, porque para cocinar se gasta un tiempo. Si a esto le añadimos el hecho de que la mayoría de los trabajadores lo hacen lejos de su residencia, se hace muy difícil comer en casa.

Asimismo, en los últimos años, ha habido un encarecimiento significativo de los alimentos. Concretamente, en 2023, la inflación de los alimentos fue del 11,7 %, y en 2024 del 3,6 %. Esto golpea a todos los trabajadores, pero también a aquellos que se traen la comida hecha de casa.

Por lo tanto, estamos ante un doble coste y esto aumenta el estrés de los trabajadores. Afortunadamente, la tarjeta restaurante puede ser un método alternativo para andar con el tupper y no gastar tanto.

La tarjeta restaurante como solución de ahorro

Una alternativa a esta problemática es la tarjeta restaurante, que es un beneficio para el trabajador que la utiliza para ahorrar dinero en los locales de hostelería que lo utilizan. Sirve indistintamente para un restaurante presencial o para un delivery.

Esta solución sirve para todos los restaurantes que estén asociados al programa. La gestión es muy sencilla, puesto que solo necesitas una tarjeta que está conectada a un programa. Ahí se podrá comprobar cuál es el gasto o crédito posible desde cualquier dispositivo móvil.

Los beneficios de las tarjetas restaurantes son varios, tanto para las empresas como para los trabajadores. Estos son los más importantes:

Ventajas para los trabajadores

En primer lugar, con la tarjeta restaurante cada trabajador puede deducirse hasta 11 euros diarios en las comidas en el IRPF. Esto puede incluirse, bien como plan de retribución flexible, bien como beneficio social.

En la práctica, el salario real de los trabajadores aumentará, porque tendrán que pagar menos impuestos al reducirse su base imponible. Por ejemplo, la retención de la nómina bajaría del 12,16 % al 9,03 %, lo que supone, de media, unos ingresos de 110,04 euros más al mes si se utiliza un plan de retribución flexible.

Otras ventajas, que tienen que ver más con lo emocional, son la posibilidad de elegir entre distintas opciones del restaurante. Además, salir con otras personas a comer, si se quiere, es una forma de socializar que también es interesante. Y, además, no será necesario preparar la comida cada día porque ya se tendrá esta opción.

Asimismo, hay que señalar que esta fórmula sirve, también, para ahorrar tiempo, eliminando trámites y desplazamientos innecesarios. Por esta razón, en los planes de retribución flexible ha ganado peso.

Ventajas para las empresas

Las empresas que ofrecen esta solución obtienen, también, ventajas. En primer lugar, porque pueden deducirse el 100 % de este gasto a través del Impuesto de Sociedades (IS). Y, por otra parte, porque es más fácil atraer y captar talento con estos planes; el número de trabajadores que valora el denominado salario emocional es cada vez mayor.

Lo cierto es que, en los últimos años, ha ganado peso la posibilidad de retribuir a los trabajadores con nuevas fórmulas. Y recordemos que estos planes pueden ser de hasta el 20 % del salario bruto. Es, pues, una forma de que cobren más sin tener que asumir costes adicionales.

En resumen…

La tarjeta restaurante es una solución que sirve para ahorrar. En Pluxee contarás con varias soluciones específicas para gestionar mejor esta cuestión, dar incentivos a tus empleados y pagar menos impuestos. ¡Contáctanos para saber más!