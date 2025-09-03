Franquicias que combinan deporte y ocio: una nueva vía para el teambuilding empresarial

Además de responder a la búsqueda del bienestar individual, el auge del deporte y el ocio como fórmulas de franquicia también se ha convertido en un recurso muy eficaz para reforzar la cohesión de equipos en el marco de empresas que demandan experiencias de teambuilding útiles y atractivas.

Un sector en crecimiento constante

Las franquicias de deporte y ocio están experimentando en la actualidad un periodo de consolidación tanto en España como en buena parte de Europa. De hecho, según los últimos datos del sector, estas actividades generaron en 2022 más de 255 millones de euros en volumen de negocio, con un total de 701 puntos de venta vinculados a redes de franquicia deportivas. Así que la tendencia refleja que, más allá del entretenimiento, se trata de un ámbito con una evidente proyección económica y social.

Estas cifras deben interpretarse en un contexto en el que la salud, el tiempo libre y la búsqueda de experiencias compartidas se han convertido en prioridades para muchas personas. Y es que tras la pandemia los consumidores valoran más el contacto humano y el disfrute de las actividades colectivas. Ante este contexto, las empresas buscan fórmulas que promuevan la colaboración interna a través de iniciativas alejadas del clásico seminario de oficina.

Es así como la franquicia de deporte se ha posicionado como un modelo de inversión y, además, como un servicio de interés para el sector empresarial.

Ocio y deporte como estrategia de empresa

Sin duda, el concepto de teambuilding se ha integrado en la gestión moderna de los recursos humanos en la actualidad. Las compañías entienden que la cohesión de sus empleados es muy importante a la hora de mejorar la productividad y retener el talento. Las franquicias que combinan ocio y deporte, de hecho, ofrecen alternativas más efectivas y, sobre todo, memorables frente a otros métodos convencionales.

Un gimnasio que organiza retos de grupo, un centro de realidad virtual donde los equipos deben resolver misiones conjuntas o un museo de ilusiones en el que la creatividad se pone a prueba son ejemplos de experiencias que fortalecen la cooperación y la comunicación. En definitiva, sin situaciones en las que lo lúdico se convierte en herramienta de aprendizaje y en espacio de encuentro.

En el mercado actual se observa una diversificación notable, ya sea en forma de propuestas clásicas como los centros de fitness o conceptos innovadores como los escape rooms y los parques de juegos interactivos; todos se integran dentro del ámbito de las franquicias de ocio y deporte

Ejemplos de franquicias destacadas

Ciertos modelos ya consolidados ayudan a entender esta transformación. Con más de 400 centros, L’Orange Bleue ha apostado por un enfoque que une entrenamiento y acompañamiento personalizados. Paradox Museum (trece locales) ofrece una experiencia cultural y sensorial que atrae tanto al público general como a empresas en busca de actividades novedosas.

Otras iniciativas como Centros Well se centran en el entrenamiento personal con estructuras más reducidas, mientras que en propuestas internacionales como La Petite Académie cobra protagonismo la educación artística y de ocio de alto nivel, con aplicaciones que trascienden el ámbito puramente deportivo.

Franquicias que impulsan negocios y experiencias

El sistema de franquicia proporciona ventajas tanto para los emprendedores como para quienes buscan un servicio de calidad. Por un lado, ofrece un marco probado, con formación y asistencia continua, y por otro, garantiza al usuario una experiencia homogénea y fiable.

La presencia de una red amplia es fundamental para las empresas que recurren a estas actividades, ya que permite encontrar servicios similares en distintas ciudades, lo que facilita la organización de eventos corporativos de forma descentralizada.

Además, el modelo de franquicia responde a una realidad económica en la que las pequeñas y medianas empresas valoran proyectos con respaldo y menor riesgo que una aventura en solitario. En este sentido, la inversión inicial puede variar ampliamente, con propuestas accesibles en torno a los 10.000 euros de aporte propio hasta conceptos más desarrollados y complejos que requieren una mayor capacidad de capitalización.

Impacto social y cultural

El crecimiento de las franquicias de deporte y ocio va más allá del ámbito económico, pues también refleja un cambio cultural considerable. El tiempo libre se percibe como un recurso valioso, que se busca compartir y disfrutar de manera plena. El éxito y la popularidad de estas fórmulas se explica precisamente por la combinación de la dimensión social del deporte con el carácter creativo del ocio.

No en vano, las franquicias de ocio fomentan la interacción social en un país como España, donde la vida comunitaria ha tenido siempre un peso importante. Pabellones deportivos, museos interactivos, salas de realidad virtual o espacios de entrenamiento personalizado son lugares en los que se mezclan generaciones, clases sociales y culturas diversas.

Por supuesto, la empresa que apuesta por este tipo de actividades para su personal busca mejorar su productividad, pero, a su vez, transmite un mensaje, esto es, cuidar la cohesión, fomentar el bienestar y ofrecer un entorno de trabajo en el que la colaboración tenga un espacio real.

El papel del teambuilding en la política empresarial

Se suele insistir desde diferentes ámbitos en la importancia de la productividad y de la innovación, aunque rara vez se subraya el papel de la cohesión interna de las empresas como motor de crecimiento. Las experiencias de teambuilding asociadas al deporte y al ocio aportan un valor añadido a esta reflexión.

No es casualidad que muchas compañías multinacionales hayan incorporado estas prácticas como parte de sus planes estratégicos. Y es que el capital humano es la diferencia clave en un entorno competitivo y globalizado.

Retos y perspectivas

Aunque el sector vive un momento de expansión, también afronta algunos desafíos. La saturación en nichos como los gimnasios obliga a diferenciarse. Por ende, la innovación constante es imprescindible para no quedarse atrás. Además, la inflación y la subida de costes energéticos afectan directamente a las instalaciones deportivas y de ocio, que dependen de consumos elevados.

No obstante, la capacidad de adaptación ha sido una constante en este sentido. El auge de tecnologías como la realidad virtual, las aplicaciones móviles para entrenamientos o los programas de bienestar corporativo demuestran que el sector sabe cómo reinventarse.

Las franquicias de ocio y deporte tienen margen para crecer en España de cara a los próximos años. Las previsiones de consumo en experiencias colectivas y la apuesta de las empresas por el teambuilding son dos motores que aseguran una amplia demanda.

