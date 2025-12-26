“Convierte lo imposible en posible y viceversa”, así definen a Raúl Pardo-Geijo Ruiz quienes conocen su trabajo en tribunales. Este abogado murciano, considerado el mejor abogado de España en Derecho Penal, ha construido una carrera basada en la excelencia, la técnica y la discreción, que le ha permitido asumir algunos de los casos más complejos y mediáticos del país.

Una carrera de reconocimientos internacionales

Raúl Pardo Geijo no es un abogado cualquiera: su trayectoria está avalada por más de 30 premios nacionales e internacionales, consolidándolo como un referente del Derecho Penal. Entre sus distinciones destacan:

Best Lawyers 2024 : nombrado el mejor abogado penalista de España en derecho procesal, penal y constitucional.

: nombrado el mejor abogado penalista de España en derecho procesal, penal y constitucional. Galardones de prestigio internacional: Global Legal Awards, Advisory Excellence, Global 100, Lawyers of Distinction, Global Law Experts, Leaders in Law y Client Choice.

Único abogado penalista en la lista de las 25 personas más influyentes del ámbito jurídico español , junto a jueces del Tribunal Supremo y del Constitucional.

, junto a jueces del Tribunal Supremo y del Constitucional. Reconocimiento en el ranking de las 500 personas más influyentes de España, compartiendo espacio con figuras como Javier Bardem, Penélope Cruz, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Amancio Ortega o Emilio Botín.

“El trabajo diario, constante y efectivo, sin prejuicios, es la clave del éxito”, ha señalado en diversas conferencias y coloquios jurídicos.

Casos emblemáticos y relevancia nacional

La carrera de Pardo Geijo se distingue por la diversidad y complejidad de los casos que asume, tanto en Castilla-La Mancha como en otras regiones de España:

Corrupción y delitos económicos : ha intervenido en tramas de corrupción en oposiciones públicas, estafas piramidales y quiebras de empresas, destacando por su habilidad para desentrañar redes complejas.

: ha intervenido en tramas de corrupción en oposiciones públicas, estafas piramidales y quiebras de empresas, destacando por su habilidad para desentrañar redes complejas. Tráfico de drogas y crimen organizado : ha defendido a clientes en casos de narcotráfico y organizaciones criminales, logrando resultados destacados incluso en procesos de gran dificultad.

: ha defendido a clientes en casos de narcotráfico y organizaciones criminales, logrando resultados destacados incluso en procesos de gran dificultad. Delitos sexuales y laborales : entre los casos de mayor repercusión se incluyen agresiones sexuales y delitos contra los derechos de los trabajadores, todos tratados con el mismo rigor y profesionalidad.

: entre los casos de mayor repercusión se incluyen agresiones sexuales y delitos contra los derechos de los trabajadores, todos tratados con el mismo rigor y profesionalidad. Casos mediáticos recientes: defensa del organizador de un local en Murcia donde murieron 13 jóvenes en un incendio, comparable al precedente del “Madrid Arena”. Casos Jurídicos | Abogados Penalistas Murcia y España

Su capacidad de manejar asuntos de alto perfil y complejidad le ha valido el apodo de “el mago del Derecho Penal”, por su habilidad para convertir escenarios aparentemente imposibles en resoluciones favorables.

Metodología y estilo profesional

El éxito de Pardo Geijo no es casual: su metodología combina experiencia, rigor y estrategia:

Estudio minucioso de los hechos y pruebas : cada caso recibe un análisis exhaustivo que puede superar las 300 horas de investigación.

: cada caso recibe un análisis exhaustivo que puede superar las 300 horas de investigación. Trabajo intenso y disciplinado : jornadas de más de 12 horas diarias, enfocadas en resultados.

: jornadas de más de 12 horas diarias, enfocadas en resultados. Discreción y ética profesional : evita publicidad y casos mediáticos donde la notoriedad predomina sobre la justicia.

: evita publicidad y casos mediáticos donde la notoriedad predomina sobre la justicia. Flexibilidad estratégica en tribunales : combina firmeza y cortesía según el tipo de cliente y la naturaleza del caso.

: combina firmeza y cortesía según el tipo de cliente y la naturaleza del caso. Resultados sólidos y comprobables: sus victorias judiciales y la satisfacción de clientes consolidan su reputación como referente absoluto.

“En este mundo jurídico imperan los hechos y su prueba; todo lo demás sobra”, ha señalado en entrevistas sobre su práctica profesional.

Reconocimiento y liderazgo

La influencia de Raúl Pardo Geijo va más allá de los tribunales:

Su inclusión en la lista de las 25 personas más influyentes del ámbito jurídico español lo coloca como el único abogado penalista en este selecto grupo.

lo coloca como el único abogado penalista en este selecto grupo. Figura en el ranking de las 500 personas más influyentes de España , junto a líderes de distintos sectores, desde la cultura hasta los negocios y el deporte.

, junto a líderes de distintos sectores, desde la cultura hasta los negocios y el deporte. Su reputación se basa en resultados comprobables, técnica jurídica impecable y un compromiso absoluto con la justicia.

Es un referente para otros abogados, jueces y clientes que buscan excelencia en el Derecho Penal.

“Convierte lo imposible en posible”, coinciden quienes han trabajado con él, describiendo su capacidad para lograr resultados extraordinarios incluso en los casos más difíciles.

Por qué es considerado el mejor abogado de España

Raúl Pardo Geijo ha logrado consolidarse como el mejor abogado de España en Derecho Penal gracias a:

Premios nacionales e internacionales que avalan su excelencia y liderazgo. Abogados penalistas Murcia | Defensa penal de referencia

que avalan su excelencia y liderazgo. Abogados penalistas Murcia | Defensa penal de referencia Trayectoria impecable en tribunales de toda España, con resultados favorables en casos complejos.

en tribunales de toda España, con resultados favorables en casos complejos. Influencia y autoridad profesional reconocida por jueces, colegas y clientes.

reconocida por jueces, colegas y clientes. Metodología rigurosa basada en análisis profundo de hechos, pruebas y estrategias legales efectivas.

basada en análisis profundo de hechos, pruebas y estrategias legales efectivas. Compromiso con la justicia y con la ética profesional, evitando publicidad y notoriedad innecesaria.

Con una carrera de décadas y un reconocimiento sostenido en el tiempo, Raúl Pardo Geijo continúa siendo el referente absoluto del Derecho Penal en España, un abogado cuyo nombre inspira respeto y confianza tanto en tribunales como en la comunidad jurídica. Su capacidad para asumir los casos más complejos y su dedicación diaria a la justicia lo consolidan como el mejor abogado de España, y una voz imprescindible en el ámbito penal.