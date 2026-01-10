Todo lo que necesitas saber sobre Verifactu antes de 2027

La facturación en España está a punto de dar un salto importante. Verifactu es el nuevo sistema de facturación verificable que conecta directamente con la Agencia Tributaria para acabar con el fraude fiscal mediante tecnología de verificación en tiempo real. A diferencia de una factura electrónica convencional, Verifactu no es solo un documento digital. Es un sistema completo que registra, verifica y valida cada operación de forma automática ante Hacienda. Las fechas límite ya están fijadas en enero de 2027 para sociedades y julio de 2027 para autónomos. Aunque parezca lejano, la adaptación requiere planificación inmediata. Desde julio de 2025, solo se puede comercializar software homologado. Si todavía utilizas programas antiguos, este es el momento de evaluar opciones y preparar la transición.

¿Qué es Verifactu y por qué cambia las reglas del juego?

Verifactu es un sistema de facturación verificable que la Agencia Tributaria ha desarrollado para transformar la forma en que las empresas registran sus operaciones. Es una plataforma integral que conecta tu software de facturación con Hacienda de forma automática, permitiendo que cada transacción quede registrada y verificada en tiempo real.

La diferencia con una factura electrónica tradicional es sustancial. Una factura digital convencional es un documento que envías a tu cliente y archivas en tu sistema. Verifactu va más allá. Cada factura que emites se comunica de forma inmediata con la AEAT, que valida y registra la operación en su base de datos. Esto permite al cliente verificar que la factura es legítima mediante un código QR.

El sistema incorpora mecanismos de seguridad avanzados. Cada factura incluye una huella digital única (hash) y firma electrónica que impiden modificaciones posteriores. Si necesitas rectificar una factura, se genera un registro específico de anulación que deja constancia del cambio. Además, las facturas se encadenan entre sí, creando una trazabilidad completa que imposibilita insertar registros ficticios.

El objetivo es eliminar el software de doble uso que permite ocultar ventas y generar contabilidades paralelas, una práctica que facilita la evasión fiscal.

¿Cuándo entra en vigor Verifactu y a quién afecta?

El calendario de implementación de Verifactu se ha estructurado en fases tras varias prórrogas que reflejan la complejidad técnica de la transición. Conocer cuándo entra en vigor Verifactu es fundamental para planificar la adaptación de tu negocio sin contratiempos.

La primera fecha importante ya ha pasado. Desde el 29 de julio de 2025, los fabricantes y distribuidores de software solo pueden comercializar programas homologados que cumplan los requisitos técnicos de Verifactu. Si compras o actualizas tu sistema de facturación a partir de esa fecha, debe estar certificado por la AEAT.

Las fechas de obligatoriedad están fijadas de forma escalonada. El 1 de enero de 2027 será obligatorio para sociedades, es decir, todas las empresas que tributen por el Impuesto de Sociedades. Esto incluye sociedades limitadas, anónimas, fundaciones y asociaciones. Seis meses después, el 1 de julio de 2027, llega el turno de los autónomos persona física que tributan por IRPF.

Existen excepciones relevantes. Los contribuyentes que ya utilizan el Suministro Inmediato de Información (SII) en territorios no forales quedan exentos. También están excluidos los territorios forales del País Vasco, que aplican su propio sistema llamado Ticket Bai, con funcionamiento análogo pero adaptado a su régimen fiscal.

¿Cómo funciona Verifactu?

El funcionamiento de Verifactu se basa en la transmisión automática de registros de facturación a la Agencia Tributaria. Cuando emites una factura con un software homologado, el sistema genera una huella digital única que identifica esa operación de forma inequívoca. Esta huella se crea mediante un algoritmo que procesa los datos de la factura y produce un código irrepetible.

Cada factura incluye un código QR que el cliente puede escanear para verificar ante la AEAT que la transacción ha sido declarada. Esta función aporta transparencia y confianza, especialmente en relaciones comerciales entre empresas. El cliente comprueba en tiempo real que la factura es legítima y está registrada en Hacienda.

El sistema contempla dos modalidades de funcionamiento. La primera, denominada Verifactu, envía los registros de forma automática e inmediata en el momento de emisión. La segunda, llamada No Verifactu, almacena los registros de forma segura y los transmite solo cuando la AEAT los solicita. Aunque ambas son válidas, la modalidad con envío inmediato simplifica el cumplimiento y reduce riesgos de incidencias técnicas.

La conexión en tiempo real permite que Hacienda disponga de información actualizada sobre tu actividad, lo que facilita el prellenado automático de declaraciones tributarias como el IVA o el Impuesto de Sociedades.

Beneficios y pasos para preparar tu empresa

Implementar Verifactu va más allá del cumplimiento normativo. El sistema aporta ventajas operacionales que mejoran la gestión diaria de tu negocio. La simplificación administrativa es uno de los beneficios más inmediatos. Al contar Hacienda con información en tiempo real, tus declaraciones de IVA y del Impuesto de Sociedades pueden prellenarse de forma automática, eliminando la introducción manual de datos y reduciendo errores.

La automatización contable también se ve favorecida. Los registros se integran directamente con la administración tributaria, lo que elimina duplicidades y ahorra tiempo en tareas repetitivas. Además, la trazabilidad garantizada reduce el riesgo de inspecciones y sanciones por discrepancias en la contabilidad.

Para preparar tu empresa, el primer paso es evaluar tu software de facturación actual. Si utilizas un programa que no está homologado, necesitas buscar proveedores certificados cuanto antes. Ten en cuenta que desde julio de 2025 solo se comercializan sistemas adaptados a Verifactu.

Planifica la transición con anticipación. La migración de datos, la formación del equipo y las pruebas de funcionamiento requieren tiempo. No esperes a que lleguen las fechas límite de enero o julio de 2027. Comenzar ahora te permite resolver problemas técnicos sin presiones y evitar interrupciones en tu actividad.