Cómo la energía solar mejora el planeta… ¡y tu empresa!

España sigue avanzando con paso firme en la transformación de su modelo energético basado en energías renovables. Según datos publicados por Eurostat, algo más del 25 % del consumo final bruto de energía de nuestro país en 2025 procedía de fuentes limpias. Un avance que ha hecho que nos situemos en el top 10 de países europeos en producción de este tipo de energías. De hecho, más de la mitad de nuestra electricidad la generamos a partir de fuentes limpias como la solar y la eólica. Esto, además de contribuir al medioambiente y a un entorno más verde, constituye una increíble fuente de ahorro.

Es probable que hayas escuchado cómo muchos hogares españoles han optado por instalar paneles fotovoltaicos para gastar menos en su factura de la luz. En 2024 se calculaba que un 22 % de propietarios españoles tenía instaladas placas solares o habían iniciado el proceso de instalarlas. Pero los hogares no son los únicos beneficiados. Tu actividad también puede dar un vuelco gracias a la energía solar para empresas y son cada día más las organizaciones que disfrutan de todas las ventajas competitivas relacionadas con su transformación energética.

De hecho, el último Informe Anual del Autoconsumo Fotovoltaico de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) revela que cerca de 75 000 empresas españolas ya cuentan con sistemas de autoconsumo solar, funcionando con electricidad generada por sus propias instalaciones y mejorando en varios puntos su competitividad.

¿Por qué las empresas españolas están dando el salto hacia la energía solar?

Los motivos son variados. De entrada, la inflación y la subida de los precios de la energía han sido uno de los detonantes para que muchas organizaciones hayan decidido reducir gastos operativos y protegerse de las subidas inesperadas del mercado eléctrico mayorista, que en España alcanzó, en verano de 2025, su récord europeo. La solución: abrazar un sistema energético idóneo para nuestro país, que goza de una media de 300 días de sol al año.

Además, adoptar la energía solar es una forma tangible de demostrar compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Este aspecto es de vital importancia en un contexto en que, cada vez más clientes, proveedores y empleados, no sólo valoran, sino que exigen a las marcas y a las empresas un compromiso claro y tangible con la preservación del entorno. Algo que remachan unas normativas cada vez más exigentes en este ámbito. En los casos de concursos y licitaciones, por ejemplo, no es raro que aquellas organizaciones que se sitúen por debajo de determinados estándares medioambientales queden automáticamente descalificadas. En otras palabras: no entender la sostenibilidad como un elemento estratégico de tu empresa puede significar que ésta acabe fuera de juego en un plazo muy breve.

Por otro lado, el marco fiscal español ofrece una gran variedad de incentivos para favorecer la transformación energética de tu actividad. El programa de fondos Next Generation EU brinda subvenciones con diferentes cuantías según tipo de instalación y el sector de actividad. A esto se suman subvenciones directas, deducciones fiscales en el IRPF (entre un 20 % y un 60 % del coste total) o bonificaciones en el IBI (50 % de descuento) y el ICIO (hasta un 50 % de descuento) en muchos municipios y comunidades autónomas.

¿Cuánto puede ahorrar tu empresa con las energías renovables?

Si bien cada negocio es un mundo, la realidad es que el ahorro medio en la factura eléctrica de una empresa, tras instalar placas solares, suele oscilar entre el 30 % y el 50 %. En algunos sectores donde el consumo es puramente diurno (como oficinas o pequeñas fábricas) estas cifras pueden ser incluso superiores.

Además, los sistemas bien diseñados generan excedentes aprovechables. Si tu empresa produce más de lo que consume, puedes inyectar ese exceso a la red, reduciendo aún más tus gastos energéticos.

¿Significa esto que dejarás de pagar facturas de la luz mañana mismo? Seamos honestos: no. Siempre habrá días de muy baja producción o picos de alta demanda que seguirán dependiendo de la red eléctrica, pero sí notarás el impacto desde el primer mes.

Lo más interesante es el retorno de la inversión (ROI). Actualmente, gracias a la bajada de costes de la tecnología fotovoltaica y a las ayudas disponibles, la mayoría de las instalaciones industriales se amortizan en un periodo de entre 4 y 7 años. Teniendo en cuenta que la vida útil de los paneles supera los 25 años, estamos hablando de casi dos décadas de energía prácticamente gratuita.

¿Cómo puedes mejorar la eficiencia de los paneles solares?

En el mundo de la energía fotovoltaica, la eficiencia no es cuestión de suerte o de que «haga mucho sol». Para asegurar que tu instalación rinda al 100 % de su capacidad, es necesario analizar hasta el más mínimo detalle.

Para empezar, el estudio técnico previo es crucial. Los instaladores profesionales deben evaluar aspectos como la orientación, inclinación y número de paneles en función del consumo real. Factores como sombras proyectadas por construcciones cercanas o estructuras internas también pueden afectar a la producción.

La calidad de los paneles solares también influye directamente en su rendimiento. Los paneles de alta eficiencia producirán más energía en las mismas condiciones de luz que otros modelos.

El mantenimiento regular es otro punto a valorar. Aunque los paneles requieren poco cuidado, una revisión periódica y una limpieza adecuada pueden evitar pérdidas de eficiencia de hasta el 15 %.

Recuerda que, aunque la nave o edificio de tu empresa se encuentre en una zona de mucho sol, una instalación mal ejecutada o con materiales mediocres podría desperdiciar esta ventaja potencial. Por eso, es importante acudir a instaladores profesionales que te ayuden a maximizar el ahorro desde el primer día.

Axpo: un socio experto en energía solar para empresas

La diferencia entre una factura baja y una factura mínima está en la experiencia de la empresa que diseña tu instalación. Por eso, si realmente quieres ahorrar en las facturas de tu actividad, y de paso contribuir al medioambiente, Axpo es tu partner ideal. El grupo energético suizo líder mundial en trading de energías renovables cuenta con más de 100 años de experiencia, una amplia presencia en 30 países y un equipo de 7000 profesionales que te van a dar el mejor asesoramiento.

Con opciones de financiación al 100 % y un acompañamiento experto durante todo el proceso, Axpo impulsa la transformación energética de tu empresa, contribuyendo a mejorar tu competitividad, optimizando tu política de gastos y proyectándola hacia un futuro sostenible.