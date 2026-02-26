¿Por qué AFT Grupo es un actor estratégico en la distribución mayorista de ferretería y herramienta profesional?

Cuando una ferretería o un almacén profesional quiere crecer de verdad, hay una pregunta que siempre aparece en la mesa, y es, ¿con quién me asocio para asegurar surtido y buen servicio? En ese punto es donde AFT Grupo se vuelve interesante, y a continuación te contamos por qué.

Trayectoria sólida

En un sector donde la fiabilidad pesa tanto como el precio, la historia importa, y AFT Grupo juega fuerte ahí. Hablamos de una empresa con recorrido desde 1945, con sede en Granada y presencia internacional, algo que no se construye solo con campañas puntuales, sino con continuidad, procesos y foco en el cliente profesional.

Asimismo, el posicionamiento es claro, fabricación y distribución mayorista de ferretería, herramienta profesional, bricolaje y jardinería. Y cuando una compañía define tan bien su terreno, al final lo que transmite al distribuidor es tranquilidad, sabes dónde estás comprando y qué esperar cuando aprietan los plazos o sube la demanda.

Tecnología para gestionar mejor

Aquí es donde AFT se pone especialmente estratégico, porque no se queda en el producto físico. En la parte operativa, el software de ferretería que ofrecen como solución de gestión busca cubrir la gestión empresarial con un enfoque completo y escalable, y además conecta con elementos tan útiles como la importación automática de catálogo y tarifas.

Luego está el ecosistema digital para los pedidos y el seguimiento. Tienen plataforma de compra online 24 horas con acceso a fichas técnicas, descargas y seguimiento en tiempo real. Esto lo refuerzan con una app B2B pensada para clientes distribuidores, con búsqueda inteligente incluso por escaneo EAN, carrito sincronizado e historial de envíos y documentación.

Amplio catálogo

Hay otro punto muy práctico que convierte a AFT en un socio estratégico, y es el tamaño y organización de su catálogo. La marca habla de más de 30.000 referencias de productos agrupados por familias, lo que se traduce en menos dispersión de compras y más control del surtido desde un único grupo.

Además, esto no va solo de cantidad, va de dinamismo comercial. Entre catálogos y campañas activas, el distribuidor tiene material para empujar las ventas y adaptarse a las temporadas sin improvisar cada mes, lo cual es oro cuando necesitas mantener la rotación y los márgenes sin volverte loco.

Estructura mayorista consolidada

Finalmente, cuando una ferretería o un almacén profesional empieza a dar el salto y aumentar su volumen, lo que realmente necesita es más respaldo. En ese punto, contar con un proveedor de ferretería que entienda el canal profesional y esté preparado para acompañar el crecimiento se vuelve una gran ventaja competitiva.

AFT Grupo se posiciona precisamente ahí, como fabricante y distribuidor mayorista orientado al profesional. Esto significa que su estructura, sus procesos y su servicio están pensados para las tiendas y distribuidores que necesitan continuidad en el suministro, coherencia en el surtido y respuesta ágil cuando la demanda aprieta.

En definitiva, si la idea es crecer sin que el servicio se resienta y sin perder el control del surtido, apoyarse en un socio como AFT tiene todo el sentido del mundo. Al final, cuando el mercado aprieta, no gana quien corre más, sino quien tiene un sistema que responde.