Clinica Dental Urbina explica por qué hay dolor después del empaste dental

¿Qué es un empaste dental?

El empaste dental o el proceso de obturación es un procedimiento que tiene como función principal reparar una pieza dental dañada por una caries se realiza en la clínica dental de confianza.

Ese tratamiento es muy sencillo y rápido. En el caso de caries pequeñas o moderadas el dentista empieza eliminando esta y todo el tejido dañado. Si es bastante grande o profunda y está muy cerca del tejido nervioso del diente, se le aplica anestesia al paciente antes de iniciar el proceso. Esto evita que sienta molestias o dolor durante el empaste.

Luego de retirar todas las partes dañadas se procede a rellenar el agujero con un material de obturación. Uno de los más comunes es el composite.

Cuando este endurezca se lija para que sea funcional. Y se lija para que no le genere molestias al paciente cuando cierre la boca por el roce con los otros dientes.

Dependiendo del material del que esté hecho el empaste y los cuidados que le des a la pieza puede durar hasta 10 años.

¿La colocación de empastes dentales duele?

La colocación de empastes dentales no es dolorosa. En caso de que el paciente sienta muchas molestias o tenga una carie muy profunda que debe eliminarse para luego empastar la cavidad el dentista le aplicara anestesia. Si la carie es superficial no es necesario usar anestesia.

Después del tratamiento se pueden experimentar algunas molestias que deberían desaparecer en pocos días.

Molestias que pueden surgir después de colocar un empaste dental

Después de la colocación de un empaste dental se pueden experimentar una serie de molestias que deben desaparecer en pocos días. Si estas perduran es posibles que se tenga un empaste mal hecho.

Sensibilidad en el diente : esto sucede generalmente cuando el empaste se coloca en una cavidad profunda que está cerca del nervio dental. Si esta molestia no se elimina días después de colocar el empaste se deberá llamar al dentista, ya que se podría necesitar un tratamiento de endodoncia.

: esto sucede generalmente cuando el empaste se coloca en una cavidad profunda que está cerca del nervio dental. Si esta molestia no se elimina días después de colocar el empaste se deberá llamar al dentista, ya que se podría necesitar un tratamiento de endodoncia. Incomodidad en el diente cuando masticas : esto puede ocurrir porque el empaste quedo un poco más elevado de lo que debería. En ocasiones después de algunos días la superficie se adapta a la mordida y la incomodidad desaparece. Pero si esto no pasa programar una cita con el dentista para que corrija el problema.

: esto puede ocurrir porque el empaste quedo un poco más elevado de lo que debería. En ocasiones después de algunos días la superficie se adapta a la mordida y la incomodidad desaparece. Pero si esto no pasa programar una cita con el dentista para que corrija el problema. Restos de empaste en la boca : si el dentista es poco profesional o no posee experiencia puede colocar el empaste con la cavidad del diente húmeda. Esto hará que el empaste se rompa o que no se adhiera correctamente. También comer alimentos muy duros poco tiempo después de ser colocado podría hacer que se rompa.

: si el dentista es poco profesional o no posee experiencia puede colocar el empaste con la cavidad del diente húmeda. Esto hará que el empaste se rompa o que no se adhiera correctamente. También comer alimentos muy duros poco tiempo después de ser colocado podría hacer que se rompa. Dolor en la mandíbula: Se debe tener la mandíbula abierta durante un periodo de tiempo prolongado si van a colocar uno o varios empastes. Esto puede hacer que la mandíbula duela por un par de días.

Si el empaste se coloca adecuadamente y siguiendo los procedimientos indicados no se debería sentir ningún tipo de molestias después de 5 días de haberse sometido al tratamiento. Aunque esto puede varias un poco dependiendo del paciente.

¿Por qué hay dolor después del empaste dental?

La realización de empastes dentales es un tratamiento que no debe ser doloroso. Si genera alguna molestia al paciente el dentista debe aplicar anestesia local.

A pesar de esto puede ocasionar dolor y sensibilidad los días posteriores a su ejecución. Algunas de sus posibles causas son:

Obturación muy profunda

Cuando la obturación dental es muy grande o profunda es común que el paciente sienta un poco de dolor y sensibilidad en la pieza tratada. Esto se debe a que el empaste se encuentra muy cerca de la zona de los nervios dentales.

Es posible que el tratamiento irrite el ligamento y los nervios. Por lo que el organismo comienza a enviar un flujo extra de sangre a la zona afectada para ayudarla a sanar y esto produce dolor y en ocasiones inflamación.

Las molestias no deberían durar más de 10 días. Si el dolor es muy intenso y se prolonga por más de una semanas avisar al odontólogo. Quizás se necesite una incrustación.

Tomar en cuenta que al ser una restauración profunda la sensibilidad del diente no será igual a la del original. Por lo que, este puede volver más sensible a temperaturas muy altas y bajas

El empaste no ajusta bien y afecta la oclusión

Aunque el dentista intenta que la altura del empaste sea la correcta para no afectar la funcionalidad de la boca ni generar incomodidad a la hora de cerrar la mandíbula o masticar. Es posible que este no encaje a la perfección o que el material de contraiga o dilate por los cambios de temperatura.

En estos casos el efecto de la anestesia juega un papel importante. Ya que puede dificultar morder correctamente mientras el dentista hace la prueba de mordida para determinar si la altura del empaste es la correcta.

Como consecuencia la pieza debe soportar una presión mayor a la normal debido al empaste elevado. Esto puede irritar o inflamar la pulpa y el ligamento periodontal provocando dolor y sensibilidad en la pieza dental. En ocasiones incluso es capaz de producir dolor de mandíbula.

Si se nota que el empaste esta demasiado alto es importante informar al dentista para que lo pula un poco más.

¿Cuánto tiempo dura la sensibilidad después del empaste dental?

El dolor o hipersensibilidad que puede producirse después de un empastado profundo debe durar máximo una semana. Después de esto se pueden sentir algunas molestias leves por otros 7 días. Estos tiempos varían dependiendo de cada paciente.

Si pasan dos semanas y el dolor continua o se tiene una sensación de pulsación en el diente lo ideal es que se diga al dentista.

¿Cómo aliviar el dolor después del empaste dental?

Una de las mejores formas para aliviar la hipersensibilidad o el dolor después de un empaste dental es tomando analgésicos. Lo mejor es consultar con el dentista sobre cuál medicamento tomar y la dosis recomendada.

Es importante que la primera hora después del tratamiento no masticar ningún tipo de alimento, ingerir bebidas carbonatadas o que puedan irritar los tejidos de la boca.

Los días posteriores no ingerir alimentos demasiado duros o pegajosos. Escoger los que sean fáciles de masticar y asegurarse de que estén a una temperatura adecuada para cada uno. Las temperaturas extremas pueden incrementar las molestias en la pieza.

Otro consejo muy útil para aliviar el dolor es cepillarse los dientes con un cepillo de cerdas suaves.

Algunos de los alimentos que para consumir los primeros días después del tratamiento son huevos revueltos, avena, sopa, carnes suaves como la de pollo o pescado y los licuados de frutas y verduras.

Si el diente empastado sigue generando molestias después de dos semanas acude al dentista. Este detectará la causa exacta del dolor, ya que puede ser que el empaste afecte la oclusión o que se necesita una endodoncia para sanar por completo la zona.

El dentista en Salamanca de confianza en la Clínica dental Urbina, del Dr Javier Ortiz de Urbina Hidalgo. Los especialistas dominan todas las ramas de la salud bucodental. Para poder darle a los pacientes un buen resultado en la Calle Ramón y Cajal, Nº 21-23, 37002, Salamanca.

