José Ángel Palao premiado con el Faces of Peace Art Prize de Contemporary Art Curator Magazine

El fotógrafo artístico español José Ángel Palao se encuentra entre los artistas procedentes de la escena internacional que han sido galardonados con el Faces of Peace Art Prize de la revista online de arte contemporáneo Contemporary Art Curator Magazine.

Esta es la tercera vez que CAC premia a Palao. Entre otros, anteriormente su trabajo le valió el Artist of the Future Award que, según consta en algunas frases de la presentación llevada a cabo en 2020, es «otorgado al talentoso artista que ha demostrado originalidad extraordinaria y el estilo innovador y original». Ahora, tal y como se puede leer en el certificado oficial, este nuevo reconocimiento está dirigido «a distinguidos artistas cuyo trabajo contribuye significativamente a la paz y el desarrollo humano e incita cambios a través de su talento y creatividad para restablecer el equilibrio en la relación entre la humanidad y el medioambiente natural».

Junto al premio fue presentada en Internet la exposición digital con todos los ganadores, la cual puede verse en la plataforma de la revista premiadora que, gozando de una multitud de seguidores, figura entre las principales de su género.

Y se le ha preguntado a Palao: «Aprovechando la ocasión, a alguien como tú que disfruta componiendo música sinfónica con las palabras, ¿qué le interesaría compartir con el mundo en este momento?». A lo que responde tras clavar su penetrante mirada: «Por extraña que parezca mi comparación, hasta que no aprendamos a convivir como lo hacen los árboles reunidos en un bosque, donde solo existe paz, armonía y respeto entre ellos, no se manifestará el paraíso en la Tierra. Por tanto, asumiendo su propia responsabilidad, invito a cada individuo como parte que es de la conciencia colectiva planetaria, a realizar una seria exploración de su naturaleza interior y a meditar de un modo edificante sobre la relación que mantiene consigo mismo y con todos los demás seres de nuestra especie humana. Logremos también el necesario equilibrio medioambiental psicológico». Dicho esto, agrega: «Sugiero que digamos a menudo las palabras mágicas: Te amo, corazón. Sí, iluminemos conscientemente el mundo con el flujo del amor incondicional. Alto a la negatividad».

Consultando la agenda de José Ángel Palao, se ha encontrado subrayadas en ella, las fechas de entrega de otros galardones internacionales que le han otorgado últimamente. Aunque sin contar con su presencia, el 19 de noviembre en el Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona (MEAM), tendrá lugar la ceremonia de premiación del International Prize Barcelona; y el 7 de diciembre en la Asylum Chapel de Londres, se realizará la ceremonia correspondiente al The Best Modern and Contemporary Artists London Prize. Ambos premios están comisariados por los curadores italianos Francesco Saverio Russo y Salvatore Russo, quienes ya premiaron al polifacético artista español en varias ocasiones.

