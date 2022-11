Vicky Rosell, Carla Antonelli, Antonio Morales y Sitapha Savané cocinan democracia en el Mercado Central

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, pone en marcha Cocinando Democracia, un singular evento de debate político sobre política, democracia y participación ciudadana. El acto tendrá lugar el próximo viernes 2 de diciembre a las 9:30 en el Mercado Central de Las Palmas de Gran Canaria. En tono cotidiano y en el ambiente distendido de las cocinas, cuatro rostros populares ejercen de pinches-contertulios junto a dos conocidos chefs de Canarias, mientras abordan temas como desafección política, autoritarismo, el acceso de la ciudadanía a la información y decisiones públicas o la incidencia real de la política en la solución los problemas cotidianos de la gente. Esta actividad forma parte de la sexta edición de la Conferencia Anual de Democracia y Ciudadanía.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, señaló que «la democracia requiere de buenos chefs que sepan cocinarla a fuego lento. Con el populismo, la desafección y la cronificación de la pobreza, el plato resultante cada vez agrada a menos gente», sentenció.

En el acto de presentación también participó Sitapha Savané, ex jugador de baloncesto y actual presidente del C.B. Gran Canaria, que será uno de los contertulios de ‘Cocinando Democracia’. Savané apreció que, para él, «la política es una herramienta para la solución de los problemas y para la participación. Cuando jugaba me decían mucho lo de que no mezclara política y deporte, pero siempre dije que antes de ser deportista soy ciudadano», argumentó.

Durante la presentación, también se diseccionó el desarrollo del evento. Se trata de una iniciativa en la que, junto a los chefs Marcos Tavío y Richard Díaz Aguilar, conversarán Carla Antonelli, activista y primera mujer trans en ser diputada en el Estado español, Vicky Rosell, magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, además de los citados Antonio Morales y Sitapha Savané. Todo ello con la conducción desenfadada de la popular actriz y humorista Yanely Hernández.

La dinámica consiste en la preparación de dos platos por cada uno de los chefs mientras conversan, en turnos de media hora por cada plato, con un pinche-contertulio, dialogando sobre política y democracia, pero en clave de proximidad y en un espacio cotidiano como es una cocina. Con este acto, la iniciativa del Cabildo pretende reflexionar sobre los aspectos centrales de la democracia, pero explicado con un lenguaje llano y coloquial. La gran pregunta que trasciende es si la política puede solucionar las cosas del comer, esas que inciden en nuestra calidad de vida y bienestar que, en un contexto de cronificación de la pobreza y desigualdad social, está generando mayor desafección, deslegitimación política y aparición de populismos reaccionarios.

VI Conferencia Anual de Democracia y Ciudadanía

También se presentó el encuentro organizado por la Dirección de Participación Ciudadana, bajo el lema VI Conferencia Anual de Democracia y Ciudadanía, un evento consolidado en la agenda de actos sobre política y democracia en las islas. Este año tiene como título Democracia, ¿o las cosas del comer?, una reflexión sosegada con personas expertas sobre desinterés político, el acceso de la población a la información política o autoritarismos con recetas involucionistas enmascaradas de cambio. La conferencia se desarrolla el viernes 2 de diciembre desde las 18:00 en el Patio del Cabildo de Gran Canaria. La presentación institucional corre a cargo de Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria, y Jorge Pérez Artiles, director de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria.

A continuación, el periodista Eduardo Araujo Betancor moderará un conversatorio con dos voces autorizadas, en un coloquio en el que participará Joaquim Brugué i Torruela, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad de Girona. Brugué ha desarrollado su actividad docente e investigadora en los ámbitos de la gestión pública, el gobierno local, la participación ciudadana y el análisis de las políticas públicas. Entre los años 2003 y el 2008 fue director general de Participación Ciudadana del Departamento de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Catalunya, por lo que habla también desde su experiencia en la gestión pública. Por otro lado, también intervendrá Cristina Monge Lasierra, socióloga y politóloga especialista en movimientos sociales, emergencia climática y transición ecológica. Monge elaboró su tesis doctoral sobre el movimiento 15-M. Actualmente ejerce como analista política, es coordinadora de Transición Energética en Agenda Pública y preside la plataforma + Democracia.

Fuente Comunicae