Rent2Rent de Rentaya es la nueva fórmula de alquiler que está revolucionando el mercado inmobiliario

El furor del ‘Rent2Rent’ obedece, por un lado, a que los jóvenes españoles están cansados de ser de los europeos más lentos en emanciparse. Tardan tres años más que la media de Europa, según Eurostat, porque el acceso a la vivienda en España es casi una quimera. «Y con las hipotecas por las nubes, más».

‘Rent to Rent’ es la fórmula que empresas especializadas como Rentaya.es están popularizando en el mercado inmobiliario español. Rentaya es la empresa propiedad del joven empresario de éxito César Rivero, quien destaca por su carácter innovador. El sistema de ‘Rent to Rent’ que está popularizando César Rivero consiste en alquilar una habitación en una vivienda con derecho al uso compartido de las zonas comunes. Algo parecido a lo que antiguamente era una pensión, pero con más garantías y sin depender de un casero particular. Y, además, con todas las ventajas de los nuevos tiempos.

Ventajas del ‘Rent2Rent’

Por otro lado, el ‘Rent2Rent’ es la fórmula de futuro más ágil e inmediata, que proporciona más tranquilidad al propietario de la vivienda y más confort y bienestar al inquilino, con el máximo aprovechamiento de estancias y servicios al mejor precio para ambos. Una fórmula muy imaginativa y beneficiosa para todas las partes, que César Rivero está introduciendo en el país con un valor añadido que supera a los servicios de su competencia.

Rentaya.es y otras empresas especializadas ponen al alcance de todo el mundo esta solución al problema habitacional de la juventud que quiere emanciparse. También es una solución práctica para profesionales o estudiantes que han de pasar temporadas medianamente largas en ciudades diferentes a las de sus residencias habituales y no quieren, o no tienen presupuesto bastante, para sostener los gastos de un hotel o de un colegio mayor.

No es alquiler turístico

‘Rent2Rent’ no es una fórmula de alquiler de ningún piso turístico, ni nada semejante, explica César Rivero. Ofrece soluciones de alojamiento para permanencias de mediano o largo plazo, que en el menor de los casos oscila entre los seis meses y un año, aproximadamente. Todo ello, regulado legalmente por el Código Civil, lo cual «hay que tener presente ante el bulo que han hecho circular algunos poniendo en duda su legalidad».

La ventaja del ‘Rent2Rent’ desde el punto de vista del usuario que alquila es evidente. Se trata de una solución más barata que el alquiler de un piso al completo y que le da más movilidad y posibilidades de cambio, sin que ello le suponga ninguna molestia o agravio.

Ventajas para el propietario

¿Pero, y para el propietario? Para el propietario también hay muchas ventajas.

La primera ventaja es que el dueño de la vivienda alquila a una empresa especializada, como Rentaya.es, que se encarga del acondicionamiento y el aprovechamiento del espacio para rendir el máximo confort a los inquilinos de las habitaciones.

La segunda ventaja es que el propietario no tiene que ocuparse de nada. Para eso está Rentaya.es, u otra empresa de este segmento de actividad inmobiliaria. Rentaya.es (o esa otra empresa imaginaria) asume los costes de las reformas necesarias y se encarga de tenerlo todo a punto y en perfecto estado de revista para los inquilinos.

Es importante subrayar que las reformas realizadas en la vivienda se quedan en la vivienda. Es decir, se las queda el propietario. Y que en el caso de que este quiera rescindir la relación contractual de la fórmula ‘Rent2Rent’ su vivienda quedará reformada y revalorizada.

En resumidas cuentas, ‘Rent2Rent’ representa la mejor solución alternativa a la compra de una vivienda con hipoteca; permite a los jóvenes y profesionales o estudiantes disponer una residencia temporal a medio o largo plazo y obtener las ventajas de un propietario (vivienda), a unos precios significativamente más bajos (alquiler). «Es, por tanto, la mejor forma de reírte del Euríbor. Y de las hipotecas. Y todo regulado por ley».

Fuente Comunicae