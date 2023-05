Miguel Ángel Sotillos: «Somos los primeros interesados en la sostenibilidad del turismo»

Sotillos ha adelantado que durante los tres días de la cita (10, 11 y 12 de mayo), el sector va a analizar el reto del ahorro energético y la huella de carbono en el Turismo, así como las nuevas tendencias del turismo residencial, el turismo de salud, y el alojamiento vinculado al auge del trabajo a distancia de los nómadas digitales.

El presidente de APTURCV y FEVITUR ha añadido que el encuentro volverá a demostrar que la actividad de los apartamentos y viviendas turísticas genera un impacto económico muy beneficioso para las ciudades, revitalizando los barrios y el comercio de proximidad.

En este sentido, el responsable de la patronal ha insistido que los 321.000 pisos turísticos registrados en España han generado un impacto económico de más de 20.000 millones de euros, a los que habría que sumar otros 20.000 millones del turismo extranjero que viene a España buscando esta modalidad alojativa, según se recogen en los datos del Baremo para el Observatorio de la Vivienda Turística en España publicado por el Instituto Multidisciplinar de la Empresa de la Universidad de Salamanca.

Además, Sotillos ha señalado «como solo el 19,1% de los gastos de un turista que se aloja en una vivienda turística van a parar al alojamiento, el resto, más del 80%, va dedicado al gasto durante la estancia, como compras, restaurantes, ocio o cultura, que beneficia de forma directa al comercio de proximidad al acaparar más del 60% de este gasto».

Regularización frente a prohibición

Para el presidente de APTURCV y FEVITUR, el sector «ha democratizado el turismo al permitir a cualquier persona elegir una modalidad alojativa al alcance de sus posibilidades y preferencias, y ha conseguido también deslocalizar y desestacionalizar el turismo en España, ya que las viviendas turísticas funcionan todo el año y en todas las zonas (ciudades grandes y pequeñas, zonas de playa, rurales o despobladas), frente al tradicional funcionamiento hotelero de precios, servicios y destinos».

Sotillos ha pedido que «se deje de alimentar el debate de la turismofobia y se apoye la regulación de las viviendas turísticas, ya que con sus críticas acabarán perjudicando tanto al sector reglado como al conjunto de empresas del sector servicios».

VITUR SUMMIT 2023

El principal reto del sector, como se debatirá la próxima semana en Málaga desde VITUR SUMMIT 2023, es promover la regularización y la sostenibilidad del turismo, y dar respuesta a las nuevas tendencias del turismo residencial, el turismo de salud, y el alojamiento vinculado al auge del trabajo a distancia de los nómadas digitales.

Por esta razón, Vitur Summit 2023 contará con tres jornadas completas de debate en las que participarán más de 90 ponentes y panelistas, líderes del sector y procedentes de una variedad de empresas multinacionales, a los que se unirán los más de 650 asistentes que el encuentro estima acoger.

Entre ellos, destacan muchos de los principales agentes del sector como Carlos Rueda Charle de IDEALISTA, Anina Pira de JLL’S HOTELS & HOSPITALITY GROUP, Victor Martí de GMA CAPITAL, Joaquim Leal de INTERHOME, Carlos Garrido de la Cierva de la CEAV, María Flores Portillo de BEYOND, Laura Metayer de KAVE HOME, Nuno Trigo de VERTICAL COWORKING, Leda Zanlungo de SONDER, Cristian Flórez de BEMATE, Nacho Alonso de NOVASOL/AWAZE, Enrique Mas, de SWEEN INN, Antón de la Rica, de LÍBERE, Covadonga Sanz, de GREYSTAR, Eduardo San Martín, de INCUS CAPITAL, Javier Pereira Carro, de TAKE POINT INVESTMENTS, David Robles, de GOOGLE TRAVEL, Pilar Crespo Pastor, de BOOKING, Paola Lazzaretti, Manager de VRBO/EXPEDIA GROUP, Lourdes Castillo Jiménez de HOMES & VILLAS BY MARRIOTT INTERNATIONAL, y Javier Cedeño-Barreiro de HOLIDU.

Fuente Comunicae