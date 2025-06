Deportes en directo, cada vez más seguidos por los aficionados españoles en 2025

Con la llegada del verano, muchos españoles se preparan para desconectar, y cada vez son más los aficionados que buscan formas de seguir en directo sus competiciones deportivas favoritas desde el lugar de veraneo.

El abanico de opciones para disfrutar del deporte en directo durante el verano es amplio y se adapta a los diferentes destinos vacacionales. Desde ver un partido en la televisión del hotel hasta acudir a bares deportivos, o conectarse a plataformas de streaming desde el propio móvil. Las alternativas no faltan para seguir conectado con la emoción del deporte, el estudio realizado por ApuestasDeportivas.es descubre las cinco preferidas por sus usuarios:

Televisión del hotel: la opción clásica

Muchos hoteles incluyen en su oferta televisiva canales deportivos o acuerdos con plataformas para que los huéspedes puedan ver los principales eventos deportivos en directo. Algunos establecimientos también habilitan zonas comunes con pantallas gigantes para compartir la experiencia.

Bares deportivos: el templo del aficionado

Para los más apasionados, los bares especializados en deportes son un plan seguro para pasar una tarde veraniega. Estos locales ofrecen múltiples pantallas, ambiente deportivo y retransmisiones de todo tipo de disciplinas, desde fútbol europeo hasta deportes de ligas americanas, como la NBA o la MLB.

Locales de apuestas: programación deportiva continua

Otra alternativa son los locales de apuestas. Estos espacios cuentan con múltiples pantallas, terminales de apuestas y retransmisión continua de los eventos deportivos de la jornada.

Radio: la magia de escuchar el deporte

La radio sigue siendo un medio eficaz y emocionante para vivir el deporte. Las diferentes emisoras cuentan con programas de deportes con programaciones especiales durante los grandes eventos del verano. Dichos programas se pueden escuchar tanto por radio FM como online.

Streaming y dispositivos móviles: el deporte en la palma de la mano

Las diferentes plataformas de streaming con cobertura en deportes permiten seguir los eventos deportivos veraniegos desde cualquier lugar, siempre que se disponga de conexión a Internet y un plan de suscripción. Muchas suscripciones de estas plataformas permiten vincular la cuenta con una Smart TV, pudiendo disfrutar de la retransmisión en pantalla grande. Si el destino de vacaciones es fuera de España, conviene contactar con antelación con el servicio al cliente de la plataforma de streaming para consultar si existe alguna restricción de contenidos en el lugar al que se va a viajar.

Un verano cargado de grandes citas deportivas

El verano de 2025 viene repleto de acción para los amantes de los deportes. En el mes de junio, la Final Four de la UEFA Nations League se presenta como el plato principal del fútbol masculino a nivel de selecciones. El novedoso Mundial de Clubes también arranca este mes. Respecto al baloncesto europeo, comienza el playoff de la ACB y el Eurobasket Femenino, la NBA, por su parte, pone el broche de oro a la temporada con las Finals. En el mundo del tenis el desenlace de Roland Garros es la cita más relevante en la primera semana de junio. En cuanto al automovilismo, las tradicionales 24 horas de Le Mans acapararán todas las miradas, en golf se juega el US Open, y en el balonmano se disputa la Final Four EHF Champions League.

La Eurocopa femenina de fútbol es uno de los eventos estelares de julio. La final del Mundial de Clubes también se jugará en julio. En tenis, se disputará el mítico Wimbledon. El ciclismo vivirá su punto álgido con el Tour de Francia. En golf se celebrará el The Open Championship, y en natación se llevarán a cabo los Mundiales.

En agosto, el ciclismo tendrá su cita anual en España con La Vuelta, y en tenis se disputará una nueva edición del US Open. A su vez, el mes de agosto estará marcado por tres Mundiales: Mundial de bádminton, Mundial femenino de rugby y Mundial femenino de voleibol. A mediados de agosto las grandes ligas de fútbol retomarán sus campeonatos, y la última semana arrancará el Eurobasket masculino.