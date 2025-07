Nuevos canales, nuevos lenguajes: entender a los jóvenes, clave para liderar el marketing, según The Valley

Las nuevas generaciones han revolucionado la comunicación, estableciendo códigos y dinámicas propias donde la autenticidad, la inmediatez y la participación constante son esenciales. No solo consumen contenido, sino que lo crean, reinterpretan y viralizan a través de múltiples plataformas simultáneamente, valorando una comunicación continua y ubicua en la que además prefieren formatos breves y visuales -como videos cortos, audios o stickers-, para reflejar sus emociones reales de forma espontánea. Una cuestión que se evidencia en el reemplazo progresivo de los medios tradicionales en favor de plataformas como TikTok, que se han convertido en canales preferentes para acceder a información y tendencias, redefiniendo su vínculo con el mundo digital.

La generación Z, y más recientemente la Alfa, es muy crítica con el marketing convencional: rechazan los mensajes unidireccionales y la publicidad intrusiva, y valoran a marcas y creadores que apuestan por la transparencia, el propósito social y la cocreación auténtica. Es por ello que, comprender estas nuevas formas de comunicación no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad estratégica para quienes buscan conectar con impacto en un ecosistema digital en continua evolución.

Juan Luis Moreno, Partner & Managing Director de The Valley, afirma: «Las nuevas generaciones ya no solo consumen contenido, lo crean, lo transforman y marcan el ritmo de la conversación digital. Son la audiencia del presente y los directores de marketing del futuro, por lo que poner el foco en ellas no es opcional, sino esencial. En The Valley apostamos por formar a profesionales que no solo dominen las herramientas y la inteligencia artificial, sino que sepan interpretar los códigos, lenguajes y comportamientos de estas audiencias para diseñar estrategias que conecten con ellas de forma auténtica y relevante».

Claves para comunicar con el foco en la Generación Z

En un entorno digital en constante evolución, acercarse a la Generación Z implica adoptar una comunicación más auténtica y participativa, en la que la transparencia y la naturalidad cobren protagonismo. Es por ello que, para las marcas, es esencial comprender y adaptarse a sus formas de interactuar, respetar el lenguaje y los formatos propios de cada plataforma, y fomentar espacios que inviten a la colaboración y el diálogo genuino. Solo así se puede construir una relación sólida y relevante con las nuevas audiencias, que valoran el contenido útil, cercano y creado en conjunto:

Ser transparentes y humanos. Para acercarse a la Generación Z, es clave que las marcas muestren su lado más auténtico y cercano. Esto implica compartir no solo los éxitos, sino también los errores y el detrás de cámaras, dejando ver los valores reales que impulsan al equipo. En lugar de ser una voz que habla desde arriba, la marca debe integrarse como un participante más dentro de la conversación, transmitiendo humanidad y empatía.

Para acercarse a la Generación Z, es clave que las marcas muestren su lado más auténtico y cercano. Esto implica compartir no solo los éxitos, sino también los errores y el detrás de cámaras, dejando ver los valores reales que impulsan al equipo. En lugar de ser una voz que habla desde arriba, la marca debe integrarse como un participante más dentro de la conversación, transmitiendo humanidad y empatía. Sumarse a las conversaciones, no imponerlas. Esta generación valora la naturalidad y el respeto por su forma de comunicarse. Por eso, las marcas deben escuchar activamente y participar en tendencias o temas de actualidad de manera orgánica, evitando forzar mensajes o formatos. Adaptarse al lenguaje propio de cada canal, como por ejemplo crear contenido específico para TikTok en lugar de reciclar anuncios tradicionales, es fundamental para ser relevantes y bien recibidos.

Esta generación valora la naturalidad y el respeto por su forma de comunicarse. Por eso, las marcas deben escuchar activamente y participar en tendencias o temas de actualidad de manera orgánica, evitando forzar mensajes o formatos. Adaptarse al lenguaje propio de cada canal, como por ejemplo crear contenido específico para TikTok en lugar de reciclar anuncios tradicionales, es fundamental para ser relevantes y bien recibidos. Apostar por contenido útil, entretenido y en colaboración. El contenido que genera interés en la Generación Z es aquel que aporta valor real, ya sea a través de tutoriales, retos, memes o videos espontáneos que muestran el día a día de la marca. Crear piezas que entretengan, informen o inviten a la interacción contribuye a construir una comunidad activa y comprometida.

El contenido que genera interés en la Generación Z es aquel que aporta valor real, ya sea a través de tutoriales, retos, memes o videos espontáneos que muestran el día a día de la marca. Crear piezas que entretengan, informen o inviten a la interacción contribuye a construir una comunidad activa y comprometida. Cocrear con su comunidad. La participación de los jóvenes en el desarrollo de productos, campañas o contenidos es un factor decisivo para fortalecer la relación con ellos. Abrir espacios para que expresen sus ideas, respondan encuestas o contribuyan con contenido generado por usuarios (UGC) no solo enriquece la comunicación, sino que también fomenta un sentido de pertenencia y colaboración auténtica.

La participación de los jóvenes en el desarrollo de productos, campañas o contenidos es un factor decisivo para fortalecer la relación con ellos. Abrir espacios para que expresen sus ideas, respondan encuestas o contribuyan con contenido generado por usuarios (UGC) no solo enriquece la comunicación, sino que también fomenta un sentido de pertenencia y colaboración auténtica. Estar en los canales correctos con formatos nativos. Cada red social tiene su propio lenguaje y estilo, por lo que adaptar tanto el mensaje como la estética es esencial. Usar formatos nativos como videos verticales, incorporar subtítulos, música popular y emojis permite que el contenido se integre naturalmente en el feed de los usuarios y aumente su efectividad. Reconocer estas diferencias ayuda a evitar errores comunes y a maximizar el impacto.

En este contexto, The Valley forma a los nuevos líderes del marketing a través de IA, estrategia y tecnología, con programas diseñados para responder a las exigencias de un entorno en transformación. El Master in Marketing Strategy, Analytics & AI, un programa diseñado para formar a profesionales capaces de liderar el marketing en una era dominada por la inteligencia artificial. Este máster transforma el perfil profesional del alumno, dotándolo de las habilidades estratégicas, analíticas y tecnológicas necesarias para impulsar decisiones basadas en datos, diseñar estrategias creativas e integradas, y liderar proyectos de alto rendimiento.