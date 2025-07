Clean Air Metals anuncia los resultados de su Junta General Anual de Accionistas

Clean Air Metals Inc. («Clean Air Metals» o la «Compañía») (TSXV: AIR) (FRA: CKU) (OTCQB: CLRMF) anuncia los resultados de su Junta General Anual de Accionistas.

En la reunión, James Gallagher, Dean Chambers, David Peck y Mike Garbutt fueron reelegidos como miembros del consejo de administración de la Compañía, y Manning Elliott LLP fue reelegido como auditor de la Compañía para el próximo ejercicio.

Previo a la reunión, el consejo de administración extendió el plazo para el depósito de poderes hasta las 9:00 a.m. (hora del Este) del 29 de julio de 2025. Esta extensión se concedió con el fin de permitir que los accionistas que aún no habían votado pudieran completar y enviar su poder de representación para la reunión.

La Compañía también anuncia que ha otorgado un total de 2.200.000 opciones sobre acciones como incentivos a determinados directores, directivos, empleados y consultores de la Compañía, sujetas a la aprobación regulatoria. Las opciones podrán ejercerse a un precio de $0.05 por un período de 5 años desde la fecha de concesión y están sujetas a condiciones de consolidación (vesting).

Acerca de Clean Air Metals

Clean Air Metals es una empresa de exploración y desarrollo que avanza con su proyecto insignia 100 % propio, Thunder Bay North Critical Minerals («TBN»), ubicado a 40 km al noreste de Thunder Bay, Ontario.

El proyecto TBN, accesible por carretera y cercano a infraestructura establecida, alberga dos yacimientos: Current y Escape, separados por solo 2,5 km. En conjunto, los depósitos contienen una recurso mineral indicado de 13.8 Mt con 2.4 millones de onzas equivalentes de platino (según el Informe Técnico sobre el Proyecto Thunder Bay North, Ontario, Canadá, NI43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19 de junio de 2023), con un importante potencial de expansión en profundidad.

Como uno de los pocos recursos primarios de platino fuera de Sudáfrica, el proyecto TBN se encuentra en una jurisdicción estable y favorable a la minería, y se beneficia de relaciones sólidas y duraderas con las Primeras Naciones locales. Con un equipo técnico probado, Clean Air Metals está comprometida con el crecimiento de los recursos del proyecto TBN y con la creación de valor a largo plazo para sus accionistas.

Compromiso Social

Clean Air Metals Inc. reconoce que el Proyecto Thunder Bay North Critical Minerals se encuentra dentro del área comprendida por el Tratado Robinson-Superior de 1850 e incluye los territorios de Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek y Kiashke Zaaging Anishinaabek.

La empresa también reconoce las contribuciones de la Métis Nation of Ontario, Región 2, y de la Red Sky Métis Independent Nation a la rica historia de la región.

La Compañía valora la oportunidad de trabajar en estos territorios y mantiene su compromiso con el reconocimiento y respeto de quienes han vivido, transitado y reunido en estas tierras desde tiempos inmemoriales. Clean Air Metals reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio indígena y con el fortalecimiento de una relación respetuosa con los pueblos First Nations, Métis e Inuit, basada en los principios de confianza mutua, respeto, reciprocidad y colaboración, en el espíritu de la reconciliación.

Nota de advertencia

La información aquí contenida incluye «declaraciones prospectivas» conforme a la legislación aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas hacen referencia a información basada en suposiciones de la dirección, previsiones de resultados futuros y estimaciones sobre cantidades aún no determinadas. Cualquier declaración que exprese predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos o rendimientos futuros no constituyen hechos históricos y pueden considerarse «declaraciones prospectivas». Estas declaraciones están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran significativamente de los reflejados en dichas declaraciones, incluyendo, entre otros: riesgos políticos y regulatorios asociados con la minería y la exploración; riesgos relacionados con el mantenimiento de cotizaciones bursátiles; riesgos vinculados a la regulación ambiental y a responsabilidades legales; posibles retrasos en las actividades de exploración o desarrollo, o en la finalización de estudios de viabilidad; incertidumbre sobre la rentabilidad; riesgos relacionados con la interpretación de resultados de perforación, geología, calidad y continuidad de los yacimientos minerales; incertidumbres inherentes a las estimaciones de producción y costos, así como gastos imprevistos; resultados de estudios de prefactibilidad y factibilidad, y la posibilidad de que futuras exploraciones, desarrollos o resultados mineros no sean consistentes con las expectativas de la Compañía; fluctuaciones en los precios de los productos básicos; y otros riesgos relacionados con las perspectivas, propiedades y negocios de la Compañía descritos en su documentación pública. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializa, o si las suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir de forma significativa. Se advierte a los inversionistas que no atribuyan certeza indebida a las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se realizan a la fecha de este comunicado, y la Compañía no asume obligación alguna de actualizarlas o revisarlas para reflejar nuevos eventos o circunstancias, salvo en cumplimiento de la legislación aplicable en materia de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de las expectativas o proyecciones de la Compañía.