Timestamp refuerza su presencia en España y expansión internacional con la integración de arin y Fin4Retail

La integración refuerza el posicionamiento del Grupo Timestamp en el mercado ibérico como uno de los principales actores del sector tecnológico europeo

Timestamp refuerza su presencia en España y expansión internacional con la integración de arin y Fin4Retail
Timestamp, multinacional portuguesa especializada en soluciones tecnológicas, integración de sistemas y partner estratégico de fabricantes como Oracle, AWS, Google, IBM, IFS, Microsoft, Red Hat, Salesforce, SAP o SAS, ha alcanzado un acuerdo para integrar en el Grupo a arin, consultora española experta en la implementación de soluciones Oracle, y a Fin4Retail, plataforma tecnológica orientada a la gestión del crédito al consumo en el sector retail.

Con esta integración, el Grupo Timestamp pasa a tener presencia física también en Bilbao, reforzando su posicionamiento ya consolidado en Barcelona, Madrid y Málaga, y ampliando su presencia como multinacional de referencia en el mercado tecnológico ibérico.

Este movimiento sucede a la entrada oficial de Timestamp en el mercado del Reino Unido e Irlanda, un paso estratégico que incluyó el lanzamiento de canales digitales dedicados a la región y el nombramiento de Tharaka Peiris como Director General de la operación local. Con esta expansión, Timestamp refuerza su presencia internacional, que también incluye Lisboa, Oporto, Londres, Ámsterdam, Lausana y América Latina, respaldada por un equipo de más de 1.000 profesionales certificados.

Para Sérgio Pena Dias, Chairman del Grupo Timestamp, la integración de arin y Fin4Retail representa «un paso más en la estrategia de expansión internacional del Grupo Timestamp. Esta consolidación nos permite no solo reforzar nuestra presencia geográfica y oferta de servicios en España, sino también potenciar las capacidades de nuestra área de negocio de Solutions & Applications.»

Por su parte, Hugo Amann, CEO de arin, afirma «Estamos encantados con nuestra integración en el Grupo Timestamp y convencidos de que será un gran paso adelante tanto para nuestro equipo, como para nuestro negocio y para nuestros clientes».

arin y Fin4Retail
arin es una consultora tecnológica especializada en la implementación de soluciones Oracle, con presencia consolidada en España y Latinoamérica.

Fundada en 2008, desarrolla proyectos de transformación digital a través de servicios de consultoría, integración y mantenimiento de sistemas empresariales basados en tecnología Oracle.

En 2017, se lanza al mercado Fin4Retail, solución desarrollada por arin para responder a los desafíos específicos de la financiación al consumo en entornos retail.

Totalmente cloud, Fin4Retail emplea algoritmos de priorización, estructura comercial multinivel, análisis gráfico de operaciones y envío automático de documentación a las entidades financieras para completar operaciones en menos de cinco minutos, incluyendo la firma del contrato vía SMS.

Gracias a su capacidad para agilizar decisiones de crédito y aumentar la conversión en punto de venta, Fin4Retail se ha consolidado como una solución de referencia para la financiación de productos y servicios de mayor valor en múltiples sectores.

Sobre Timestamp
Timestamp es una multinacional portuguesa con más de 1.000 empleados y oficinas en Lisboa, Oporto, Barcelona, Madrid, Bilbao, Málaga, Londres, Ámsterdam, Lausana, Santiago de Chile, Bogotá y Cali. Está centrada en el liderazgo tecnológico, con un enfoque basado en la calidad de sus equipos, la certificación continua y una sólida capacidad de entrega. Timestamp desarrolla e implementa servicios innovadores en los mercados nacionales e internacionales.

