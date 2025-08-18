MCC Banking presenta autenticación biométrica para reforzar la seguridad

MCC Banking ha implementado un nuevo sistema de autenticación biométrica que incorpora acceso por huella dactilar y reconocimiento facial, con el objetivo de reforzar la seguridad en las operaciones digitales y mejorar la experiencia de sus usuarios.

La medida responde a un entorno global en el que el fraude financiero y los ataques de suplantación de identidad siguen en aumento. Según el informe Biometric Technology Adoption Report de Statista, el 74 % de los usuarios considera que la biometría es el método más seguro para proteger sus cuentas digitales.

«En MCC Banking apostamos por tecnologías que elevan la confianza del usuario. La autenticación biométrica reduce riesgos operativos y elimina contraseñas vulnerables, ofreciendo una protección más robusta», señala Peter Van Louse, Vicepresidente de MCC Banking.

El nuevo sistema ya está disponible para clientes que operan a través de dispositivos móviles o la banca en línea. Entre las ventajas principales destacan:

Reconocimiento facial con verificación en tiempo real.

Acceso por huella integrado a dispositivos iOS y Android.

Sincronización con herramientas antifraude basadas en IA.

Menor dependencia de contraseñas tradicionales.

Además de fortalecer la seguridad, esta solución acelera el proceso de inicio de sesión y facilita operaciones como transferencias, pagos y solicitudes de productos. La biometría también ayuda a detectar patrones de comportamiento sospechoso, lo que permite respuestas automáticas ante intentos no autorizados.

Desde MCC Banking se destaca que esta implementación forma parte de su estrategia integral de ciberseguridad, alineada con los más altos estándares internacionales. En los primeros meses de uso piloto, el sistema reportó una disminución del 88 % en accesos no autorizados y un aumento significativo en la satisfacción de los usuarios.

«La protección de datos es un compromiso permanente. La tecnología biométrica nos permite blindar los canales digitales y dar un paso más hacia una banca verdaderamente inteligente», concluye Peter Van Louse.

Sobre MCC Banking

MCC Banking es pionera en aplicar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la biometría al sector financiero. Su enfoque se basa en ofrecer experiencias digitales seguras y personalizadas, priorizando la protección de datos y la confianza del usuario en cada interacción. A través de soluciones innovadoras, la entidad refuerza su compromiso con una banca transparente, eficiente y accesible.