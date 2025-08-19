  • ESP
«Thai’d Up This Summer»: una experiencia estival con sabor tailandés

La iniciativa se desarrollará durante el mes de agosto y el mes de septiembre de 2025

La Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) se complace en presentar la campaña «Grandes Privilegios en el Mes Familiar del Verano Asombroso», como parte del programa Grand Privileges – 2 BY 4 Global bajo el vibrante lema «Thai’d Up This Summer». Esta iniciativa, que se desarrollará durante agosto y septiembre de 2025, ofrece beneficios excepcionales de viaje diseñados especialmente para familias internacionales y turistas multigeneracionales que visitan Tailandia.

La campaña reúne a destacados socios en los sectores de hospitalidad, comercio, transporte y entretenimiento, para brindar privilegios especiales como:

  • En los grandes almacenes de Siam Piwat (Siam Center, Siam Discovery y Siam Paragon): Obtén la tarjeta ONESIAM GLOBAL para visitantes, con promociones turísticas de hasta el 80%.
  • Tarjeta Turística que ofrece hasta un 5% de descuento en The Mall, Emporium, EmQuartier, Paragon y The Mall Life Store Bangkapi. Disfruta de varios descuentos y reembolsos de IVA a través del sistema electrónico de devolución de impuestos.
  • AVIS Car.

Alquilar un coche desde 750 THB por día (oferta limitada). Obtener el código promocional y reserva por adelantado en: https://avisthailand.com/Amazing/booking.php

  • Grab – Pase de Viaje para Tailandia

Acceder desde la sección ‘GrabRewards, My Rewards’ en la app de Grab.

Incluye traslados al aeropuerto, GrabCar Premium, GrabFood y GrabMart.

  • Oferta especial para familias en el Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit y el Hyatt Regency Hua Hin.
  • HarborLand:

«Compra una entrada para adulto y una para niño, y recibe un obsequio gratuito».

Más detalles, incluidos términos y condiciones y la duración exacta, estarán disponibles en:
www.tourismthailand.org/amazinggrandprivileges a partir del 1 de agosto de 2025.

La iniciativa de la TAT promueve los viajes durante la temporada verde y fomenta la distribución del turismo hacia ciudades emergentes.

Al mostrar la riqueza cultural de Tailandia, su servicio excepcional y hospitalidad genuina, esta campaña posiciona al país como un destino ideal para familias de todas las generaciones.

