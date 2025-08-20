Allianz intensifica su protocolo especial ante los incendios que están asolando parte del país

Allianz ha intensificado su protocolo especial de eventos extraordinarios para apoyar a los clientes afectados por los incendios forestales que están afectando a varias comunidades autónomas (Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias…). La compañía mantendrá su vigilancia y este protocolo ante los pronósticos que apuntan a que los fuegos vivos podrían persistir durante los próximos días.

Allianz puso en marcha hace dos semanas un seguimiento específico, tras los primeros incendios en diferentes puntos de la geografía. Desde entonces, la compañía ha realizado centenares de llamadas a clientes residentes tanto en las zonas afectadas como en áreas cercanas, con el objetivo de confirmar que se encontraban seguros, interesarse por su situación y poner a su disposición los servicios que pudieran necesitar de manera inmediata. A través de la herramienta Allianz Alert, la compañía tiene geolocalizadas las residencias de aquellos clientes que se encuentran en áreas afectadas, lo que le permite contactar con los asegurados de manera inmediata.

Además, Allianz prestará servicios de asesoramiento e información a todos sus clientes a través del número de teléfono gratuito 900 101 920. En paralelo, ha alertado a la red de peritos para que prioricen los casos relacionados con los incendios y ha intensificado sus sistemas de peritación digital, un servicio que permite valorar los daños a través del teléfono móvil con una gestión más ágil.

La compañía ha articulado, asimismo, otras medidas adicionales como el refuerzo de los equipos de tramitación y de las líneas de atención específicas para este tipo de eventos. También ha mejorado las fuentes de información disponibles en web, redes sociales y portales de mediadores, con el fin de que los afectados se recuperen lo antes posible.

