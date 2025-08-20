Muay Tax se expande a Francia e Italia y acelera su crecimiento en España unificando sus servicios fiscales

Muay Tax Group, firma valenciana especializada en gestión fiscal internacional para e-commerce, ha iniciado en julio de 2025 sus operaciones en Francia e Italia, reforzando su presencia en el mercado europeo. Esta expansión llega respaldada por una importante transformación tecnológica: la unificación de sus tres webs en una única plataforma multilingüe y conectada por API con administraciones públicas, capaz de centralizar la gestión fiscal de autónomos, sociedades y comercios digitales en 14 países.

Francia e Italia representan dos de los mercados más activos de Europa. En el caso francés, las ventas online alcanzarán los 88.770 millones de dólares en 2025, con un crecimiento anual superior al 10%. El 68% de los compradores adquiere productos en tiendas extranjeras y dos de cada tres vendedores online ya operan internacionalmente. Italia, por su parte, superará los 110.350 millones de dólares este año, con un crecimiento cercano al 10 % anual y más de la mitad de las compras realizadas desde dispositivos móviles, en un contexto regulatorio marcado por la obligatoriedad de la Fattura Elettronica.

Para afrontar estos retos, la compañía cuenta con dos country managers nativos, Alissende Leroy en Francia y Marco Fusillo en Italia, así como con personal especializado en gestoría IVA que habla el idioma local y conoce la normativa de cada país. Aunque la presencia operativa se mantiene en la sede central de Valencia, los equipos de IT y Marketing ofrecen apoyo transversal para garantizar la implantación.

«Entramos en el mercado francés para acompañar a negocios que ya exportan y ahora necesitan una solución fiscal fluida y confiable«, explica Alissende Leroy. Por su parte, Marco Fusillo subraya que «nuestra misión es liberar a las pymes italianas del laberinto del IVA transfronterizo con una plataforma única y cercana». El objetivo a medio plazo es que Francia e Italia igualen el ritmo de facturación de España y, a largo plazo, ampliar la oferta en ambos países para incluir la constitución y gestión de sociedades locales.

Consolidación fiscal internacional

Con una base consolidada en España y una presencia creciente en Francia e Italia, Muay Tax reafirma su objetivo de convertirse en la plataforma fiscal de referencia para pymes y emprendedores digitales. Su propuesta combina tecnología avanzada, especialización normativa y atención en idioma local, permitiendo que negocios de todos los tamaños puedan crecer en un mercado global cada vez más regulado y competitivo.

«Nuestro objetivo es simplificar al máximo la gestión fiscal, especialmente para quienes venden o prestan servicios en varios países. La nueva web refleja esa ambición: centralización, claridad y soporte adaptado a cada mercado», explica Alberto Zamora Torrijos, CEO de Muay Tax.

Plataforma unificada, motor de expansión y crecimiento

La llegada a Francia e Italia ha coincidido con el lanzamiento de la nueva plataforma global de Muay Tax, que unifica en un solo entorno las tres webs anteriores de la compañía. Esta herramienta permite a cualquier cliente —en español, francés o italiano— gestionar sus obligaciones fiscales desde un único acceso, con integración de tiendas online, CRM y la aplicación de gestión propia. La conexión directa con administraciones públicas, como la Agencia Tributaria, agiliza trámites, reduce errores y ofrece un control centralizado de todas las obligaciones.

La modernización tecnológica se refuerza ahora con la llegada del CTO, Daniel Amorós, incorporado en julio de 2025. El objetivo es continuar y mejorar el crecimiento; durante el primer semestre de 2025, Muay Tax ha superado en un 93 % la facturación con respecto al mismo periodo de 2024. Este resultado refuerza la posición de la compañía en España y proporciona una base sólida para su internacionalización.

Sobre Muay Tax Group

Muay Tax Group es una empresa de asesoría fiscal y automatización de trámites tributarios con sede en Valencia. Fundada en 2019, ha prestado servicio a más de 3.000 emprendedores y actualmente atiende a más de 700 clientes activos. Su plataforma digital permite gestionar obligaciones fiscales en 14 países europeos, además de ofrecer soluciones especializadas en autónomos, SL y LLC en EE. UU. Su enfoque combina tecnología, especialización y cercanía.

Con este movimiento, Muay Tax afianza su estrategia europea y se posiciona para abordar nuevos mercados en los próximos años.

