Charly Londono: la historia del coach que ha ayudado a más de 10.000 personas a hablar inglés con confianza

Charly se crio en Tampa, Florida, hijo de padres hispanohablantes que emigraron a Estados Unidos. Esa infancia entre dos culturas lo convirtió en nativo bilingüe. Aprendió el inglés que se escucha en la calle… no el que aparece en los libros de texto.

Más tarde, vivió en Vigo y posteriormente en Sussex (Reino Unido), donde comenzó a gestarse su visión pedagógica. Fue en Madrid, sin embargo, donde nació Charly’s Way, el método que ya ha ayudado a más de 10.000 alumnos en todo el mundo.

El origen de un método disruptivo

La semilla del método Charly’s Way nació de una observación: sus compañeros y, más tarde, sus alumnos en España sabían gramática, pero no entendían a los nativos ni se atrevían a hablar.

«Me di cuenta de que nadie les había enseñado lo más importante: los sonidos del inglés. Es como si quisieras tocar un instrumento sin haberlo escuchado nunca», explica Charly.

Fue entonces cuando creó su método basado en los 48 sonidos del inglés hablado. Un enfoque práctico, emocional y natural que devuelve a los alumnos la confianza para comunicarse con fluidez.

Aprender inglés como se aprende un deporte

Para Charly, el inglés no es teoría, es una habilidad que se entrena. Su método se aleja de las clases tradicionales y se acerca más a la lógica del entrenamiento deportivo: repetición, escucha activa, y práctica diaria.

«No se trata de memorizar reglas, se trata de interiorizar estructuras, automatizarlas con el uso real. La gramática es el postre, no el entrante», señala.

Casos reales de transformación: desde estrellas internacionales hasta alumnos anónimos

El método Charly’s Way ha impactado tanto en los grandes focos como en la vida diaria de miles de personas. Actores de «La Casa de Papel», jugadores de la NBA, o figuras como Lydia Bosch y Mar Gusmán han confiado en Charly para perfeccionar su inglés.

Pero más allá de los rostros conocidos, ha transformado vidas como la de Cristina Borrero, que tras siete años viviendo en Irlanda seguía sintiéndose insegura al hablar.

Todo cambió cuando se unió a Charly’s Way:

«A partir de la semana 2 empecé a notar cambios. Entendía mejor las conversaciones, las canciones, las series… No solo ha mejorado mi inglés, sino también mi seguridad al hablar», cuenta.

Un legado en construcción

Charly Londono no solo ha desarrollado un método innovador, sino que ha demostrado que cambiar la forma de aprender inglés es posible. Junto con su equipo, sigue creciendo y expandiendo este enfoque humano y efectivo por toda Hispanoamérica y España.

Su historia es la prueba de que no hace falta más gramática, sino más empatía, más escucha y una manera distinta de entrenar el oído y la mente.

Si se quiere profundizar en el método se puede seguir su trabajo a través de sus redes sociales: @charlylondono_ y @charlyswayacademy