Dreame presenta innovaciones revolucionarias en limpieza inteligente en IFA 2025

Dreame, marca de soluciones innovadoras para el hogar inteligente, presenta en IFA 2025 un amplio portfolio de soluciones de hogar inteligente para potenciar la dream life de los usuarios. Desde el primer robot aspirador biónico capaz de subir escaleras, hasta aspiradoras escoba sin cable y cortacéspedes robóticos con IA, Dreame demuestra cómo la tecnología puede simplificar las tareas diarias y transformar la vida en el hogar.

«Nuestra misión es sencilla», afirmó Sean Chen, Director General de Dreame Technology. «Escuchamos las necesidades de los usuarios y convertimos los desafíos en soluciones sin esfuerzo. Estamos emocionados de presentar estas nuevas tecnologías en IFA y esperamos que realmente ayuden a nuestros usuarios, dándoles más tiempo para centrarse en lo que realmente importa. Ya sea subir escaleras, lidiar con pelos enredados o mantener un jardín con varias zonas, las innovaciones de Dreame hacen que la vida cotidiana sea más fácil, limpia e inteligente».

Dreame Cyber X: Avance conceptual en robótica para subir escaleras

Cyber X supone un gran avance en robótica gracias a su sistema de aspiración para limpiar múltiples pisos de forma autónoma. Está compuesto por el robot aspirador, el sistema biónico QuadTrack™ para subir escaleras y la estación base. Cuando necesita moverse de un piso a otro, el robot se acopla al QuadTrack™, que funciona como un mini ascensor, transportándolo y liberándolo automáticamente para iniciar la limpieza. Tras completar sus tareas, repite el proceso sin necesidad de intervención manual.

Aspectos destacados:

Sistema biónico QuadTrack™ para subir escaleras: sube escaleras de hasta 25 cm a 0,2 m/s, adaptándose a distintos anchos y geometrías de peldaños.

sube escaleras de hasta 25 cm a 0,2 m/s, adaptándose a distintos anchos y geometrías de peldaños. Protección triple de frenado: tres frenos y ruedas de goma garantizan la máxima estabilidad en madera, baldosas y alfombras.

tres frenos y ruedas de goma garantizan la máxima estabilidad en madera, baldosas y alfombras. Visión inteligente 3DAdapt™: el láser de luz estructurada y la cámara AI mapean las escaleras en tiempo real, calculando profundidad, ángulo y altura.

el láser de luz estructurada y la cámara AI mapean las escaleras en tiempo real, calculando profundidad, ángulo y altura. Baterías independientes de alta capacidad: tanto Cyber X como el sistema QuadTrack™ cuentan con baterías de 6.400 mAh, que cubren hasta cinco pisos por sesión.

Cyber10 Ultra: el primer robot aspirador del mundo con brazo robótico y sistema multi-herramienta

Cyber10 Ultra es el primer robot aspirador de la industria capaz de usar herramientas de limpieza de forma autónoma, impulsado por el ecosistema biónico CyberDex. Llega a lugares donde otros robots no pueden y levanta objetos de hasta 500g.

Brazo CyberDex Hyper-Flex: imita el movimiento humano con cuatro articulaciones y cinco grados de libertad, se extiende 33 cm desde el borde del robot y mueve objetos para organizar el espacio.

imita el movimiento humano con cuatro articulaciones y cinco grados de libertad, se extiende 33 cm desde el borde del robot y mueve objetos para organizar el espacio. Tecnología autónoma de utilidad de herramientas: puede manejar cepillos y boquillas de aspiradora de forma independiente con alcance de 40 cm.

puede manejar cepillos y boquillas de aspiradora de forma independiente con alcance de 40 cm. Visión 360° TriSight™: cámaras binoculares mapean el hogar en 3D, las RGB e infrarrojas proporcionan visión de 360 grados y los sensores láser laterales eliminan puntos ciegos, asegurando una navegación segura.

La serie Aqua: limpieza con agua fresca para suelos impecables

Dreame presenta su nueva línea de robots aspiradores, la serie Aqua, que combina mopas de doble disco con limpieza en tiempo real con agua fresca, garantizando resultados higiénicos y un cuidado eficiente del suelo.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Ofrece una limpieza rápida e higiénica con mínimo mantenimiento. Su mopa rodillo AquaRoll™ se autolimpia y separa el agua sucia para evitar recontaminación. La tecnología FluffRoll™ levanta polvo y elimina manchas difíciles, incluso en áreas complicadas. La protección AutoSeal™ Roller Guard evita que las alfombras se mojen, y el ThermoHub™ de autolimpieza a 100 °C mantiene el rodillo siempre listo, ideal para hogares con mascotas o niños.

Dreame Aqua10 Ultra Track Complete

Eleva la limpieza con TrackSync™ Constant Hot Water Mopping, el primer sistema de limpieza con agua fresca de Dreame, agua caliente continua a 45 °C* y rellenado automatizado de la solución. Diseñado para suelos duros, combina mayor área de contacto y presión fuerte para eliminar manchas difíciles y alcanzar hendiduras profundas mientras navega entre obstáculos.

Matrix10 Ultra: el primer robot aspirador del mundo con cambio inteligente de mopas múltiples

El Matrix10 Ultra cuenta con la primera estación de cambio de mopas múltiples de la industria y un compartimento de tres soluciones que almacena una mopa de cerdas de nailon para grasa en la cocina, otra de esponja que retiene agua para baños y una térmica para otras habitaciones, manteniendo una temperatura constante. Este compartimento también trata olores, cuida suelos de madera y realiza limpieza general, cuidando cada área de forma adecuada.

V20 Pro y V30: aspiradoras escoba inteligentes sin cable para una limpieza sin enredos y sin huecos

Las aspiradoras escoba sin cable de Dreame, V20 Pro y V30, ofrecen máxima precisión, gracias al GapFree™ AI Robotic Arm, que limpia bordes y esquinas a 0 mm*, guiado por sensores infrarrojos. Para evitar enredos de cabello, usan tecnología TangleCut™ Dual Scraper que corta y deposita el mismo automáticamente. Además, su OmniX 2.0 Dynamic Brush Head se adapta a cualquier tipo de suelo y la varilla extensible de 90° con 4 etapas permite llegar bajo muebles bajos.

Serie A3 AWD: cortacéspedes robóticos inteligentes con IA

La serie A3 AWD engloba los cortacéspedes robóticos más avanzados de Dreame, diseñados para un corte de precisión autónomo. Integran OmniSense™ 3.0, para crear mapas 3D en tiempo real con LiDAR y visión binocular AI, EdgeMaster™ 2.0, para recorte de bordes con precisión <1,5 cm, y motores 4WD con ruedas omni-direccionales Mecanum y suspensión robusta, permitiendo subir pendientes, sortear obstáculos y moverse con estabilidad.

Disponibilidad

El Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete y Aqua10 Ultra Track Complete estarán disponibles para compra el 8 de septiembre , con un precio de €1.499, con 200€ de descuento durante las primeras dos semanas.

y estarán disponibles para compra el , con un precio de con 200€ de descuento durante las primeras dos semanas. El Dreame Matrix10 Ultra se lanzará el 25 de septiembre , con un precio de €1.599 (descuento de 200€ durante la primera semana).

se lanzará el , con un precio de (descuento de 200€ durante la primera semana). Las Dreame V30 (599€, descuento de lanzamiento de 50€) y V20 Pro (429€, descuento de lanzamiento de 40€) estarán disponibles a partir del 25 de septiembre, con promociones vigentes hasta el 8 de octubre.

Todos los productos estarán disponibles en el sitio web oficial de Dreame, Amazon y distribuidores seleccionados habituales.

Dreame Cyber10 Ultra y la serie A3 AWD estarán disponibles a principios de 2026. Para más actualizaciones, se puede visitar: https://es.dreametech.com/

NOTA:

*45 °C: La temperatura del agua del robot aspirador se mantiene en un rango constante de 35–45 °C tras 4 minutos de limpieza, con un pico de 45 °C (45 °C no se refiere a la temperatura de la mopa), según datos internos de laboratorio. El rendimiento real puede variar.

*0 mm: La distancia entre la pared y el lado frontal del cepillo puede reducirse a 0 mm para la eliminación de polvo, según datos internos de laboratorio.