Ignacio Purcell Mena, CEO y fundador de Black Star Group, está liderando un cambio significativo en la industria petrolera, apostando por la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental.

A través de iniciativas estratégicas y tecnología avanzada, está transformando su empresa para hacerla más eficiente y alineada con los objetivos globales de desarrollo sostenible.

La industria energética enfrenta el reto de equilibrar el crecimiento con la responsabilidad ambiental.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que la demanda de combustibles fósiles disminuya progresivamente en favor de fuentes renovables. Consciente de esta realidad, Ignacio Purcell Mena ha desarrollado un modelo de negocio enfocado en la optimización de procesos y la implementación de energías alternativas.

Estrategias para un futuro energético sostenible

Black Star Group ha implementado proyectos innovadores para reducir la huella de carbono en sus operaciones.

La adopción de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, así como la optimización en la eficiencia del refinamiento y distribución, han permitido disminuir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero.

«Nuestro objetivo es demostrar que la industria petrolera puede evolucionar hacia un modelo más sostenible sin comprometer su competitividad. Invertimos en innovación para asegurar un impacto positivo a largo plazo», afirma Ignacio Purcell Mena.

Inversión en energías alternativas

Además de mejorar la eficiencia en sus operaciones tradicionales, Black Star Group ha destinado parte de su inversión a la investigación y desarrollo de biocombustibles, hidrógeno verde y otras fuentes de energía con menor impacto ambiental. Estas iniciativas refuerzan su compromiso con una transición energética equilibrada y responsable.

La empresa también colabora con gobiernos y organismos internacionales para diseñar políticas que fomenten el uso de energías limpias y la reducción de emisiones en el sector industrial y de transporte.

Liderazgo y compromiso ambiental

El liderazgo de Ignacio Purcell Mena en la sostenibilidad petrolera no solo se basa en la implementación de tecnologías innovadoras, sino también en su capacidad de generar alianzas estratégicas con actores clave en el sector energético global. Su visión está orientada a garantizar un equilibrio entre crecimiento económico y preservación del medio ambiente.

«El futuro de la energía depende de quienes logren integrar tecnología, sostenibilidad y eficiencia. En Black Star Group, nos comprometemos a ser parte activa de esta transformación», concluye Ignacio Purcell Mena.

Con esta estrategia, Black Star Group se posiciona como una empresa referente en la sostenibilidad dentro del sector petrolero, demostrando que el compromiso ambiental y el éxito empresarial pueden ir de la mano.