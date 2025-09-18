Zucchetti Spain es visto por su plantilla como un buen lugar para trabajar

La Encuesta de Clima Social realizada por la compañía refleja una percepción altamente favorable como empresa ideal para desarrollar la carrera profesional en un buen ambiente laboral por parte de su personal.

Más del 84% de las personas empleadas desean permanecer en Zucchetti Spain en los próximos años y un 77% la recomienda como un buen lugar para trabajar.

En su afán por conocer las inquietudes y el grado de satisfacción de las personas que forman la organización, el fabricante de soluciones de software Zucchetti Spain ha llevado a cabo recientemente una Encuesta sobre el Clima Social en la empresa, presentando resultados muy satisfactorios en cuanto a la percepción del personal sobre el conjunto de la organización.

La compañía, comprometida con el bienestar y la estabilidad de su plantilla, apuesta por un modelo de organización que pone el talento, la seguridad laboral, la conciliación y el crecimiento profesional en el centro de su estrategia empresarial.

Zucchetti Spain se afianza como marca empleadora y sigue trabajando por el bienestar de su personal

Zucchetti Spain se mantiene firme en su compromiso por fomentar el empleo y el bienestar de su plantilla como estrategia clave para potenciar la motivación y contribuir al desarrollo de las personas y al crecimiento de la empresa en el largo plazo. De hecho, uno de los objetivos principales del fabricante de software es crear empleo de calidad y con vistas a largo plazo.

«El 98% de los contratos de nuestra plantilla son indefinidos -afirma Justino Martínez, CEO de la compañía-, «unas cifras que están muy por encima de la media estatal» .

Así lo entiende también el personal de Zucchetti Spain, según la Encuesta de Clima Laboral, en la que un 82% considera que hay una alta seguridad en el empleo.

Un compromiso firme con la igualdad laboral, la conciliación, la promoción y el trato cercano

Zucchetti Spain ha desarrollado notables esfuerzos para ser un referente en igualdad, diversidad y reducción de la brecha salarial. Desde esta perspectiva, más del 98% de las personas de la plantilla manifiesta un alto grado de satisfacción en materia de igualdad, lo que es fundamental para que haya un buen clima laboral.

La cultura empresarial de Zucchetti Spain concede a la conciliación un papel de gran relevancia para seguir fortaleciendo el clima laboral. En este sentido, se están promoviendo distintas medidas de organización del tiempo de trabajo, como horario flexible de entrada y salida, jornada intensiva los viernes, en meses de verano y determinadas fiestas, bolsa de horas y distribución personalizada de la jornada.

«Como apoyo a las familias con necesidades especiales, hemos ampliado la cobertura del permiso de 5 días por cuidado de un familiar a aquellas personas con familiares a su cargo con enfermedades raras», afirma Isabel Busto, Deputy CEO de Zucchetti Spain.

Adicionalmente, se están llevando a cabo medidas de flexibilidad espacial del trabajo, como la movilidad geográfica o el teletrabajo.

Una plantilla motivada y comprometida con la empresa

Por su parte, la plantilla de Zucchetti Spain está respondiendo con un fuerte compromiso y motivación para seguir creciendo dentro de la compañía. Más del 70% de las personas encuestadas afirma que desearía tener nuevas responsabilidades, si bien su satisfacción actual con el puesto de trabajo es grande. Así lo afirma el 78% que dice estar satisfecho con su trabajo y responsabilidades del puesto actual.

Por otra parte, el ambiente laboral refleja unas buenas relaciones y ambiente de trabajo. Más del 96% de la plantilla afirma tener una relación adecuada con sus compañeros y compañeras y más del 82% considera que hay un buen ambiente de trabajo.

La Encuesta de Clima Laboral llevada a cabo por Zucchetti Spain revela así que la empresa es altamente valorada por su ambiente de trabajo entre su plantilla. Estos resultados tan positivos impulsan a la dirección a continuar trabajando firmemente en seguir siendo competitivos en su estrategia de atracción y fidelización del talento, aplicando todas las mejoras necesarias para lograr la máxima satisfacción de todas las personas que forman parte de la compañía.

Sobre el Grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, una facturación de 1.250 millones de euros en 2024, más de 750.000 clientes, 9.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.

Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países, con oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

Con más de 35 años de experiencia, Zucchetti Spain es un punto de referencia en el sector TI nacional, donde cuenta con 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 23 millones de euros en 2024 y más de 4.000 clientes.

Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, programación y planificación de la producción; gestión de RR.HH., nómina, movilidad y espacios de trabajo; software para asesorías y despachos profesionales, soluciones de automatización documental, hub digital para trámites con la Administración y ciberseguridad.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.600 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: «Premio Innovación 2024» (Premios Pasión por el Despacho); en 2023, «Premio Mejor Software de Gestión Empresarial» (XXIII Premios Byte TI); en 2022, «Premio Innovación» (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial); «Premio Innovación en Desarrollo de Software» en 2021 (Asociación Europea de Economía y Competitividad), «Premio Empresa del Año» en 2019 (Premios Tecnología Siglo XXI), y «Premio Mejor Software de RRHH» en 2019 (Premios El Economista).