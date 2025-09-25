Rodilla busca instaurar el Día Nacional de la Merienda

Rodilla, cadena artesana de restauración fundada en Madrid hace 86 años, ha presentado su propuesta para crear el Día Nacional de la Merienda, una iniciativa que busca rendir homenaje a uno de los momentos más característicos de nuestra gastronomía y darle el lugar que merece en el calendario.

Así, la compañía invita a sus clientes a apoyar la propuesta a través de una recogida de firmas en Change.org, con el objetivo de que cada 22 de octubre se celebre oficialmente esta efeméride.

Una tradición con arraigo en nuestra cultura

La merienda ha formado parte durante décadas de los hábitos alimentarios en España, consolidándose como un momento característico de la jornada en el que se combina alimentación y socialización. Históricamente vinculada a la infancia y al entorno familiar, ha sido un espacio de encuentro intergeneracional que, con el paso del tiempo, ha ido perdiendo protagonismo frente a otros formatos de consumo.

Con la creación de esta efeméride, Rodilla busca poner en valor la merienda como un ritual gastronómico propio de nuestra cultura, fomentando que vuelva a ocupar un lugar destacado en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Iván Pulido, Marketing Manager de Grupo Rodilla, ha querido destacar: «¿Quién no recuerda aquel pan con chocolate al salir del colegio o un bocadillo envuelto en papel de aluminio para ir al parque? Existen días para la hamburguesa, para el café e incluso para la pizza, pero aún no tenemos ninguno para algo tan nuestro como la merienda. Con esta propuesta queremos recuperar esas tardes que guardamos en la memoria con tanto cariño».

86 años acompañando a distintas generaciones

Desde 1939, Rodilla ha formado parte de la rutina de la merienda en España. Generaciones enteras han compartido cafés y sándwiches artesanos en sus locales, consolidando a la marca como un referente donde tradición, cercanía y sabor se encuentran en uno de los momentos más especiales del día.

Con el objetivo de dar mayor visibilidad a la iniciativa, Rodilla pondrá en marcha distintas promociones en sus establecimientos a lo largo del mes de octubre.

Puedes firmar la petición de change.org y ayudar a instaurar el Día Nacional de la Merienda aquí.

