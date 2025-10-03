MuñozVal se posiciona en Fruit Attraction como referente en zanahoria morada con suministro anual asegurado

El stand de MuñozVal registró una alta afluencia de visitantes en esta cita internacional gracias a la presentación de «Morahita», su nueva zanahoria morada. Numerosos profesionales del sector se acercaron a conocer el producto durante los tres días del certamen. En este marco, la empresa puso en valor su capacidad para garantizar el abastecimiento continuo a lo largo de los 12 meses del año.

El interés del público en el producto se tradujo en más de 2.300 degustaciones, en las que los asistentes valoraron su sabor dulce, su color intenso y su textura crujiente. El estudio realizado por el CSIC sobre la zanahoria morada de MuñozVal aporta la base científica a este lanzamiento, al confirmar su alto contenido en antocianinas. Estos compuestos, reconocidos entre los antioxidantes más potentes de la naturaleza, refuerzan el valor nutricional de esta variedad.

Además de la buena acogida en la feria, MuñozVal ha puesto en valor su capacidad de suministro estable. La firma cuenta con 175 hectáreas de cultivo propio y ha producido 400.000 kilos en esta primera campaña. Gracias a una planificación agrícola escalonada entre Castilla y León y Andalucía, es actualmente el único operador en España capaz de garantizar zanahoria morada durante las 52 semanas del año. Con este modelo, la empresa ofrece frescura, trazabilidad y volúmenes constantes para el mercado.

El balance para la compañía ha sido muy positivo, tanto por la afluencia de público como por las reuniones comerciales y las oportunidades abiertas para los próximos meses. «El interés que hemos despertado confirma que la zanahoria morada es un producto con un gran recorrido comercial, capaz de diferenciar lineales y aportar valor añadido a retail e industria», señaló Jesús Muñoz, responsable de MuñozVal.

Acerca de MuñozVal

Fundada en 1986 y con sede en Valdestillas (Valladolid), MuñozVal es una empresa familiar especializada en el cultivo, acondicionamiento y distribución de zanahorias y puerros. Con 175 hectáreas de producción propia y una plantilla de 49 trabajadores, abastece de forma continua a cadenas de distribución e industria alimentaria. Entre sus clientes se encuentran Carrefour, Vicente Peris, Sam Dennigan & Dennigan, Top Fresh, Línea Verde, Primaflor, Verdifresh, Procesados del Sur, Gufresco, Gallina Blanca, Frutas y Verduras El País y Agrícola Villena, entre otros.

Comprometida con la calidad, la innovación y la sostenibilidad, la firma hortofrutícola cuenta con certificaciones internacionales como GLOBALG.A.P. e IFS Food, que avalan su seguridad alimentaria. También colabora con el Banco de Alimentos de Madrid y con el proyecto de economía circular Remolonas, reforzando así su compromiso social.