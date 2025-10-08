Camino Minerals recibe aprobación ambiental y amplía la vida útil del proyecto de cobre Puquios en Chile

Camino Minerals Corporation (TSXV: COR, OTC PINK: CAMZF) anunció que el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile ha emitido una resolución exenta que aprueba la modificación de la ubicación y el volumen de un vertedero de residuos en su proyecto de cobre Puquios, incrementando su vida útil a 15 años.

Esta aprobación respalda los esfuerzos de Camino y su socio estratégico Nittetsu Mining Co., Ltd. para avanzar en la financiación y construcción de la mina de cobre Puquios. La resolución confirma que no será necesario realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para los cambios aprobados.

Ambas compañías están negociando un préstamo con entidades financieras japonesas, con condiciones competitivas frente a otras alternativas del sector minero.

Con este hito, Camino y Nittetsu acordaron que Camino-Nittetsu Mining Chile SpA (sociedad chilena participada al 50 % por ambas) comience los pagos contingentes establecidos en el acuerdo de compra de acciones firmado el 4 de octubre de 2024.

No obstante, los vendedores han aceptado aplazar el 50 % de los tres primeros pagos contingentes hasta el 1 de marzo de 2026, a cambio de un pago adicional de 750.000 dólares canadienses que Camino abonará antes de esa fecha.

«El proyecto Puquios avanza positivamente hacia la decisión final de inversión tras esta autorización de expansión. Nos complace apoyar a Camino en el desarrollo del paquete financiero que permitirá construir la mina», afirmó Justin Machin, director gerente de Denham Capital y consejero de Camino.

«Puquios es la mina de cobre del tamaño adecuado, y con los precios al alza, es el momento idóneo para construir en Chile junto a nuestros socios Denham Capital y Nittetsu. Este acuerdo también abarca nuestro proyecto Los Chapitos en Perú, donde la perforación de exploración comenzará pronto», añadió Jay Chmelauskas, CEO de Camino.

Camino también informó sobre la concesión de opciones sobre acciones a directivos, empleados y consultores para adquirir hasta 2,25 millones de acciones ordinarias a un precio de 0,30 dólares por acción hasta el 7 de octubre de 2030, y sobre la emisión de 443.250 acciones ordinarias a Resource Play como comisión de intermediación vinculada al acuerdo de participación (earn-in) en el proyecto Los Chapitos.

Acerca de Camino Minerals

Camino es una empresa canadiense de exploración y desarrollo de cobre, enfocada en proyectos en Chile y Perú. Entre sus activos destacan Puquios, listo para construcción, y Los Chapitos, en fase de exploración avanzada.

