realme presenta Game of Thrones Limited Edition, el primer smartphone inspirado en la exitosa serie de HBO

realme ha lanzado oficialmente la esperada edición realme Game of Thrones Limited Edition, el primer smartphone del mundo personalizado y creado en colaboración con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Con este lanzamiento, realme busca ofrecer a los fans un dispositivo inspirado en la exitosa serie de HBO Juego de Tronos.

La colaboración marca un hito al estrenar la primera tecnología Dragonfire Color-Changing Design – un material termosensible que se transforma de negro a rojo con el calor – y ofrecer una experiencia épica a los jóvenes usuarios con un diseño icónico inspirado en Westeros y una caja de edición limitada.

El evento de presentación tuvo lugar en el Game of Thrones Studio Tour, situado en el set de rodaje original en Linen Mill Studios, Banbridge. Este emblemático escenario sirvió de telón de fondo para la espectacular puesta de largo del dispositivo. Los asistentes pudieron experimentar de primera mano sus avanzadas capacidades de imagen, incluida la pionera tecnología de cambio de color Dragonfire, junto con su potente rendimiento y un diseño que transportó a los participantes al universo de Westeros.

«Es una alegría colaborar con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products para llevar la icónica franquicia Game of Thrones a un dispositivo personalizado que conecta realmente con los jóvenes usuarios. Esta colaboración no es solo una unión de marcas, sino también una muestra de la innovación continua de realme en materiales, diseño y experiencias centradas en los jóvenes», señaló Chase Xu, Vicepresidente y CMO de realme.

El dispositivo encarna el espíritu de grandeza épica y la innovación en cada detalle de su diseño. La parte trasera presenta un llamativo Epic ID Design en negro y dorado, fabricado en piel negra de alta calidad con grabados inspirados en los escudos de las Grandes Casas, destacando en el centro un Sello de Poder de la Casa Targaryen grabado en 3D. Incluso el módulo de la cámara incorpora adornos medievales, mientras que las garras doradas de dragón en relieve equilibran elegancia y un perfil ultrafino de solo 7,84 mm.

Inspirado en el renacer de Daenerys desde el fuego, realme introduce la primera tecnología Dragonfire Color-Changing del mundo, que transforma el color del dispositivo de negro a rojo al sumergirlo en agua a 44 °C.

El conjunto se completa con una caja de edición limitada, cuyo exterior reproduce el Mapa de Westeros y se inspira en el cofre de madera de los huevos de dragón de Daenerys. Dentro incluye un soporte para el teléfono en forma de Trono de Hierro, una carta en pergamino en blanco, el pin de la Mano del Rey, además de accesorios personalizados como postales y pegatinas.

El dispositivo incorpora además temas personalizados de interfaz de usuario: «Ice» y «Fire», que ofrecen efectos visuales cinematográficos. Está impulsado por el procesador insignia Snapdragon® 7 Gen 4, una batería Titan de 7.000 mAh y carga ultrarrápida de 80 W, garantizando alto rendimiento y gran autonomía para una experiencia fluida donde creatividad e imaginación puedan desplegarse al máximo.