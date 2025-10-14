Black Star Group impulsa el hidrógeno verde como energía del futuro

Black Star Group da un paso decisivo en su estrategia de innovación, destinando una parte significativa de su inversión en I+D+I al desarrollo de tecnologías basadas en hidrógeno verde. Este recurso se consolida como una de las alternativas más prometedoras para avanzar hacia un modelo energético sin emisiones contaminantes.

«El hidrógeno verde no es una promesa lejana, es una realidad que transformará la matriz energética global. Nuestro compromiso con la investigación y el desarrollo busca no solo reducir las emisiones, sino ofrecer soluciones energéticas seguras y accesibles para todos los sectores productivos.» afirmó Ignacio Purcell Mena, CEO de Black Star Group.

Innovación y sostenibilidad como pilares de crecimiento

Con más de 20 años de experiencia internacional y un volumen de negocio superior a 650 millones de euros anuales, Black Star Group se posiciona a la vanguardia de la transición energética.

Su objetivo es claro: acelerar la descarbonización industrial y del transporte, fomentando un ecosistema de innovación tecnológica que combine rentabilidad y sostenibilidad ambiental.

El grupo trabaja en la producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde generado a partir de fuentes renovables, una iniciativa que busca optimizar los procesos industriales y contribuir al equilibrio entre desarrollo económico y protección del medioambiente.

Una visión global hacia el futuro energético

«El verdadero cambio comienza cuando la innovación se convierte en acción», sostuvo Purcell Mena, al destacar que la compañía impulsa proyectos internacionales que promueven la colaboración entre empresas e instituciones en torno a las energías limpias.

Black Star Group reafirma así su papel como referente global en sostenibilidad, liderando con una visión que prioriza el progreso tecnológico, el respeto por el planeta y la creación de valor a largo plazo para la sociedad.