Party Fiesta anuncia su regreso con una nueva identidad y filosofía centrada en la fiesta auténtica

Este noviembre, Barcelona se prepara para una reapertura muy especial. Party Fiesta, la emblemática marca de artículos de fiesta que ha marcado a más de una generación, regresa al mercado con una identidad completamente renovada. Tras la adquisición y rebranding estratégico por parte de Comercial Arqué, con sede en L’Hospitalet de Llobregat, la firma se prepara para iniciar una nueva etapa basada en la cercanía, la diversión y la autenticidad.

Bajo el eslogan ‘La fiesta para todos’, la marca busca reconectar tanto con el público joven como con las familias que buscan experiencias reales, espontáneas y memorables.

La nueva filosofía: fiestas reales y sin filtros

El relanzamiento de Party Fiesta no es solo un cambio de logo o estética, también implica una nueva filosofía. Xènia Arqué, Lead Project de la marca, detalla la ambición detrás de la nueva estrategia: «El nuevo Party Fiesta, más allá de la estética, está basado en la celebración espontánea, auténtica y sin filtros. El objetivo es que todo el mundo pueda conectar con su lado fiestero a través de la marca, así como fomentar una comunidad que celebre de corazón, sin importar el motivo».

Còrsega 302: la sede del nuevo universo Party Fiesta

Aunque la tienda online será un punto clave, la marca ha anunciado la apertura de su nuevo local en Calle Còrsega 302, Barcelona, pensado para ofrecer una experiencia completamente inmersiva en la que la preparación de una celebración se convierte en parte de la propia fiesta.

El espacio ofrecerá una solución completa para cualquier tipo de evento: Desde decoración y disfraces, hasta pasteles temáticos. Así es, El nuevo local incorporará una cafetería CHÖK, donde los clientes podrán disfrutar de dulces y café, así como encargar su próximo pastel de cumpleaños. Además, la tienda contará con un espacio de talleres para que pequeños y adultos disfruten de experiencias únicas de la mano del Party Staff.

Empieza la cuenta atrás: fecha de reapertura

La espera ha terminado. Party Fiesta por fin ha desvelado que su nueva tienda online estará lista para finales de octubre, y prepara la inauguración de su nueva tienda insignia en Calle Còrsega para mediados de noviembre.

Para conocer la fecha exacta de apertura, tanto de la web como de la tienda física, la marca insta a todos a estar muy atentos a sus redes sociales en los próximos días:

Instagram: @partyfiesta_oficial

TikTok: @partyfiestaoficial

Facebook: https:@partyfiestaoficial

Party Fiesta ha vuelto con más ganas de fiesta que nunca, y todos están invitados a esta nueva etapa.