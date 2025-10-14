Sector Asegurador evalúa el impacto del ciberriesgo en la educación española tras analizar 2.700 colegios

Sector Asegurador ha publicado el Informe 2025: Ciberseguridad en el Sector de la Educación, un análisis completo que pone en situación al sector, examina las principales amenazas con un mayor impacto a nivel operativo, legal y reputacional en centros educativos españoles, y que ofrece medidas concretas para elevar la preparación frente a incidentes.

El análisis persigue un objetivo claro: el dar a conocer los principales riesgos del sector y cómo pueden prepararse las instituciones educativas para afrontarlos con garantías.

La radiografía del riesgo: cifras clave

Cobertura sin precedentes del ecosistema educativo español. El informe analiza 2.700 colegios españoles con web propia y 216 universidades y centros de educación superior , aportando una visión cuantitativa sobre exposición de credenciales y vectores de ataque más habituales.

El informe analiza y , aportando una visión cuantitativa sobre exposición de credenciales y vectores de ataque más habituales. Presión creciente de los atacantes. La educación es el sector privado más atacado a nivel global por volumen semanal, con Europa encabezando el crecimiento interanual de ataques en 2025. En España, 7 de cada 10 universidades reportaron ciberataques o incidentes en el último año.

La educación es el a nivel global por volumen semanal, con Europa encabezando el crecimiento interanual de ataques en 2025. En España, reportaron ciberataques o incidentes en el último año. Puerta de entrada favorita: credenciales. El estudio constata una exposición masiva de credenciales asociadas a portales escolares y universitarios españoles, lo que habilita accesos no autorizados a LMS, ERP, correo y servicios en la nube si no se adoptan contramedidas.

El estudio constata una asociadas a portales escolares y universitarios españoles, lo que habilita accesos no autorizados a LMS, ERP, correo y servicios en la nube si no se adoptan contramedidas. Impacto económico y regulatorio. El coste medio por ataque en educación se estima en 2,24 M€, con pagos de rescate y gastos de recuperación significativos; además, las sanciones de la AEPD por incumplimientos del RGPD añaden un riesgo financiero relevante.

Principales riesgos en el aula digital

El informe identifica como vectores predominantes el hacking/intrusiones, los errores humanos y la ingeniería social (phishing), a menudo combinados con ransomware y explotación de vulnerabilidades sin parchear.

La irrupción de la IA generativa amplifica la amenaza mediante phishing hiperrealista, clonación de voz (vishing) y deepfakes, además de la automatización de campañas y la creación de mutaciones de malware a escala.

El informe propone una pirámide de protección y un programa de medidas priorizadas.

«La cuestión ya no es ‘si’, sino ‘cuándo’. El sector educativo gestiona datos especialmente sensibles y depende tener una continua disponibilidad. Este informe transforma la intuición en un plan medible y realista para proteger la continuidad educativa y la confianza de familias y estudiantes», afirma José Romero, CEO de Sector Asegurador.

Metodología y alcance

El análisis combina evidencias propias (revisión de 2.700 sitios web de colegios y 216 entidades de educación superior en España con especial foco en exposición de credenciales y accesos) con datos de referencias internacionales sobre tendencias de ataque, costes y cumplimiento.

Link para descargar el informe de ciberseguridad en el sector educativo octubre 2025.

Conclusión

El Informe 2025 es la primera visión integral de los ciberriesgos en la educación española y una hoja de ruta práctica para elevar la madurez de ciberseguridad del sector. Su objetivo es que equipos directivos (CEO, CISO, CIO, CFO) dispongan de criterios objetivos para priorizar inversiones, reducir la superficie de ataque y fortalecer la resiliencia de forma sostenida.