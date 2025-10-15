GoodData alcanza crecimiento récord en el tercer trimestre y refuerza su liderazgo en IA

GoodData, empresa líder en análisis e inteligencia de datos, ha anunciado resultados récord en el tercer trimestre, impulsados por el mayor volumen de nuevas ventas netas de su historia, la adquisición de Understand Labs y el lanzamiento de su nueva Full-Stack Intelligence Platform.

El trimestre destacó por la aceleración en la adopción empresarial, su creciente presencia internacional y la continua inversión en innovación basada en inteligencia artificial.

Resultados empresariales

GoodData mantuvo su impulso durante el tercer trimestre, logrando su mejor desempeño histórico en ingresos anuales recurrentes netos (ARR). La implicación del segmento empresarial fue clave para este éxito, con un 90 % de las oportunidades corporativas avanzando hacia implementaciones de inteligencia artificial y agentes autónomos.

La adquisición de Understand Labs, especialista en IA semántica y procesamiento del lenguaje natural, fortaleció aún más las capacidades nativas de IA de GoodData. La integración de esta tecnología potenciará la inteligencia de la plataforma, permitiendo análisis más naturales y conversacionales, así como una mayor automatización en flujos de trabajo basados en agentes.

Innovación de producto

Hacia el final del trimestre, GoodData lanzó su Full-Stack Data Intelligence Platform, que unifica AI Lake, AI Hub y AI Apps en una base única para la inteligencia artificial empresarial.

Este lanzamiento representa un paso decisivo en la evolución de GoodData, que pasa de la inteligencia de negocio tradicional (business intelligence) a la inteligencia de datos nativa en IA, ayudando a las organizaciones a operacionalizar sus datos y acelerar su valor.

La plataforma permite a las empresas ir más allá de los tradicionales paneles de control, ofreciendo soluciones de IA gobernadas, integrables y autónomas capaces de razonar, actuar y adaptarse.

Con una capa semántica de datos de alto rendimiento, herramientas de orquestación y gobierno, y aplicaciones de IA seguras y personalizables, las organizaciones pueden crear, implementar y escalar agentes de IA en productos y flujos de trabajo, todo ello con cumplimiento normativo integrado, API abiertas y compatibilidad con modelos lingüísticos personalizados (bring-your-own LLM).

Otros hitos destacados del trimestre

Mayor adopción de IA: las empresas están utilizando GoodData para operacionalizar flujos de trabajo autónomos y convertir sus inversiones en IA y datos en resultados empresariales tangibles.

Expansión del equipo estratégico: la compañía ha reforzado su equipo de ventas de IA empresarial en EE. UU. ante el aumento de la demanda de soluciones de análisis nativas en IA.

la compañía ha reforzado su equipo de ventas de IA empresarial en EE. UU. ante el aumento de la demanda de soluciones de análisis nativas en IA. Crecimiento global: apertura de un nuevo centro de datos en Singapur, ampliando la cobertura y el soporte para clientes en la región Asia-Pacífico (APAC).

«Nuestro tercer trimestre récord demuestra que nuestra estrategia nativa en IA está transformando el mercado. Con la adquisición de Understand Labs y el lanzamiento de nuestra Full-Stack Intelligence Platform, estamos dando pasos decisivos hacia nuestra misión: ayudar a las empresas a liberar todo el valor de la inteligencia artificial mediante análisis escalables, confiables y gobernados», afirmó Roman Stanek, fundador y CEO de GoodData.

GoodData participará como expositor en Money20/20 USA (stand #20093), del 26 al 29 de octubre.

Acerca de GoodData

GoodData es una plataforma integral de inteligencia de datos nativa en inteligencia artificial, diseñada para ofrecer velocidad, escala y confianza. Su arquitectura componible permite a las empresas transformar información gobernada en acción, integrándose sin fricciones en cualquier entorno de datos —público, privado, local o híbrido—.

Con interfaces sin código, SDKs y potentes API, GoodData cubre todo el ciclo analítico, desde el modelado de datos hasta la generación de información impulsada por IA. La plataforma permite personalizar, implementar y monetizar nuevas aplicaciones y automatizaciones con seguridad y gobierno a nivel empresarial.

GoodData presta servicio a más de 140 000 empresas líderes y 3,2 millones de usuarios en todo el mundo, ayudándoles a maximizar el valor de sus datos y a impulsar una transformación significativa.

Más información en www.gooddata.com y en sus perfiles de LinkedIn, YouTube y Medium.