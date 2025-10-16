EXTE consolida su crecimiento reforzando el equipo de Operaciones

En un contexto de expansión sostenida, EXTE avanza en la consolidación de su estructura organizativa con la incorporación de nuevos profesionales al área de Operaciones. Esta ampliación, liderada por David Gómez, Chief Operating Officer (COO), busca responder a la creciente demanda de proyectos, la gestión de operaciones internacionales y la implementación de estrategias de medios y tecnología que impulsan el crecimiento de la empresa.

Expansión del equipo y fortalecimiento de operaciones

El aumento del equipo de Operaciones permite a EXTE seguir desarrollando sus proyectos con altos estándares de eficiencia y excelencia, al tiempo que se fortalece la colaboración entre los distintos equipos de trabajo.

David Gómez, COO de EXTE, comenta: «El crecimiento de EXTE viene acompañado por una evolución natural de nuestras estructuras. La incorporación de nuevos talentos permite seguir avanzando con solidez, manteniendo la calidad y la agilidad que caracteriza a la compañía».

Incorporaciones estratégicas

Entre las nuevas incorporaciones se encuentra Jesús Archilla, que asume el cargo de Head of Media. Desde este rol, será responsable de definir e impulsar la estrategia de medios de EXTE, consolidando su posicionamiento y acelerando el crecimiento en España y en mercados europeos clave. Archilla aporta 15 años de experiencia en el ámbito digital y tecnológico, habiendo liderado proyectos de transformación y crecimiento en compañías como Ceptual Media y Webedia. Sobre su nuevo rol, Archilla afirma: «Trabajar en una empresa tecnológica que es clave en el ecosistema digital y que sigue creciendo a nivel nacional e internacional es un gran reto y una enorme oportunidad».

Asimismo, David Berrocal se suma a EXTE como Senior IT Manager, liderando y supervisando la gestión de proyectos tecnológicos estratégicos para impulsar el desarrollo y crecimiento de la compañía. Berrocal cuenta con una sólida trayectoria en coordinación de equipos, implementación de soluciones innovadoras y visión estratégica que favorece la proyección empresarial a nivel nacional e internacional. En sus palabras: «Ilusionado de sumarme a un equipo que apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico, con proyección internacional y un enfoque claro en el crecimiento del negocio».

Por su parte, Daniel Pastor se incorpora como Head of Operations International, dirigiendo y gestionando las operaciones internacionales de EXTE para apoyar su expansión y consolidación en mercados clave. Con más de 10 años de experiencia en marketing digital, Pastor ha trabajado tanto en agencias de medios como en el lado del cliente y SSPs, especializándose en programática, medios de pago y analítica de datos, liderando equipos tanto de performance como de branding. Sobre su incorporación, Pastor comenta: «Ilusionado de afrontar este nuevo desafío dentro de una empresa que se ha expandido internacionalmente y que ha crecido mucho. Aportar y coordinar para seguir impulsando su desarrollo global»

Compromiso con el crecimiento y la excelencia

Fernando García, CEO de EXTE, señala: «Estamos atravesando una etapa de expansión muy positiva, y fortalecer el equipo de Operaciones es clave para sostener el ritmo de crecimiento. Este paso refleja la visión a largo plazo y el compromiso con seguir construyendo una compañía sólida, dinámica y preparada para los desafíos que vienen».

Estas incorporaciones se suman a un equipo conformado por más de 300 personas distribuidas en las 19 oficinas de EXTE, presentes en 15 países alrededor del mundo, reafirmando el compromiso de la compañía con la innovación, la excelencia y la proyección internacional.