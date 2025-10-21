Air T firma un acuerdo con Regional Express Holdings Limited

Air T, Inc. (NASDAQ: AIRT) ha firmado un Sale and Implementation Deed (SID) con los administradores de Regional Express Holdings Limited (Administrators Appointed) y con algunas de sus filiales (Rex), que opera la principal aerolínea regional de Australia. Air T prevé completar la adquisición de Rex antes de final de año, una vez obtenidas las aprobaciones de acreedores y otros organismos pertinentes.

La empresa ha estado trabajando estrechamente con los administradores y con el Gobierno australiano, acreedor principal de Rex, para desarrollar una solución que atienda los intereses de todas las partes involucradas. Con el fin de facilitar la implementación de la adquisición, Air T y la Commonwealth de Australia han firmado un acuerdo para reestructurar los mecanismos de financiación de Rex en el marco de la operación.

La propuesta de adquisición contempla la continuidad y el crecimiento del negocio de aviación regional de Rex, así como la conservación de los puestos de trabajo actuales.

Rex desempeña un papel esencial en la conexión de las comunidades regionales australianas, ya que cerca del 50 % de sus rutas no son operadas por ninguna otra aerolínea. Air T valora especialmente el programa Saab 340 de Rex y financiará el plan de renovación de motores y la reincorporación de su flota al servicio.

Air T trabajará para garantizar que Rex continúe operando de manera sostenible, asegurando así servicios esenciales para las regiones australianas. La compañía considera que su selección para adquirir Rex se debe, en parte, a su visión de inversión a largo plazo, su experiencia en aeronaves regionales y su compromiso con la estabilidad y el crecimiento de la aerolínea.

La transacción sigue sujeta a determinadas aprobaciones, entre ellas las de los acreedores de Rex y del Tribunal Federal de Australia.

Se ofrecerá más información sobre la implementación de la operación a medida que avance el proceso. Air T reitera su compromiso con la transparencia y comunicará las novedades durante las distintas fases del mismo.

Sobre Air T, Inc.

Fundada en 1980, Air T, Inc. es una cartera de negocios y activos financieros diversificados, cada uno de ellos independiente pero interrelacionado. Sus principales áreas de actividad incluyen el transporte aéreo nocturno, los equipos de apoyo en tierra, los aviones comerciales, motores y repuestos, así como soluciones digitales.

La empresa busca expandir, fortalecer y diversificar su flujo de caja neto por acción, consolidando sus negocios principales y, cuando resulte apropiado, ampliando su presencia a industrias afines. El objetivo es impulsar el crecimiento y ofrecer valor a todos los grupos de interés.

Más información en www.airt.com. La información de su página web se ofrece únicamente con fines informativos y no forma parte integrante de este comunicado.

Declaraciones prospectivas

Algunas afirmaciones contenidas en este comunicado, incluidas las de la sección «Panorama general», son «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, referidas a la situación financiera, resultados operativos, planes, objetivos, rendimiento futuro y negocio de la compañía.

Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran significativamente de los previstos. Entre otros factores, se incluyen:

Posibles dificultades para obtener financiación mediante bancos u otros instrumentos financieros.

Condiciones económicas y sectoriales en los mercados de la empresa.

Riesgo de modificaciones o cancelaciones de contratos con FedEx.

Reducción del número de aeronaves operadas para FedEx.

Aplazamiento o reducción de pedidos de equipos de deshielo por parte de clientes.

Impacto de posibles atentados terroristas dentro o fuera de Estados Unidos.

Capacidad de la empresa para gestionar gastos operativos o necesidades de capital imprevistas.

Cumplimiento de convenios de deuda y refinanciación de obligaciones existentes.

Riesgo de accidentes relacionados con operaciones, equipos o servicios prestados.

Aceptación de los productos y servicios comerciales y militares de la compañía.

Competencia de otros proveedores de equipos y servicios similares.

Cambios en la regulación gubernamental o tecnológica.

Variaciones en el valor de los valores de inversión mantenidos.

Condiciones meteorológicas suaves que reduzcan la demanda de equipos de deshielo.

Desempeño y aceptación del segmento de motores a reacción comerciales o de su negocio de gestión de activos aeronáuticos.

Incremento del endeudamiento que agrave los riesgos asociados a su apalancamiento financiero.

Las declaraciones prospectivas no son garantía de resultados futuros, y los acontecimientos o circunstancias previstas pueden no producirse. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones, salvo cuando la ley lo requiera expresamente.