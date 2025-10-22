Finalizada la ‘Vuelta al cole’: 123tinta.es recoge cuales han sido los productos más vendidos

Con el curso escolar ya en marcha y la campaña de la «Vuelta al cole» finalizada, 123tinta.es, el ecommerce especializado en cartuchos de impresora, toners, hace balance de los productos más demandados esta temporada.

Papelería: producto protagonista

La papelería se mantiene como el producto estrella de la vuelta al cole. A pesar del auge de las herramientas digitales, artículos como papel, bolígrafos y carpetas continúan siendo imprescindibles para organizarse, concentrarse y fomentar el aprendizaje.

Entre los productos más demandados destacan el papel A4 y A3, en especial en su formato reciclado, que muestra así el compromiso de los consumidores con la sostenibilidad.

Como era de esperar, los bolígrafos azules, tanto en versiones retráctiles como clásicas, siguen siendo los favoritos para el uso diario por su fiabilidad y comodidad, tanto para el estudio como para el día a día en la oficina.

Los rotuladores borrables y permanentes también figuran entre los artículos más vendidos, junto a las carpetas de anillas, fundas transparentes y subcarpetas de colores, elementos esenciales para mantener apuntes y documentos bien organizados.

«Cada septiembre observamos un repunte en las ventas de productos básicos de papelería, pero también una tendencia hacia nuestra marca propia que está teniendo una gran aceptación por su precio y buena calidad», afirma Ramiro Bresler, eCommerce Manager de 123tinta.es.

Cartuchos y tóner: imprescindible para estudiantes y profesionales

El inicio del curso no solo afecta a estudiantes: profesionales y opositores también renuevan su material de oficina, y en este contexto los consumibles para impresoras se consolidan como otro elemento esencial. Los cartuchos de tinta y tóner siguen siendo uno de los productos más solicitados dentro del catálogo para esta temporada, con una demanda centrada en cartuchos de marca propia y originales de alta duración que garantizan impresiones fiables y económicas.

Iluminación LED: la aliada del estudio y el trabajo

Un detalle cada vez más valorado por los consumidores es la iluminación de los espacios de estudio y trabajo, y los flexos de luz LED, así como las bombillas LED, han experimentado un importante crecimiento en ventas durante esta campaña. Estos flexos permiten una iluminación uniforme, reduciendo la fatiga visual y mejorando la concentración, lo que los hace especialmente apreciados por estudiantes y profesionales que pasan largas horas frente a apuntes, libros o pantallas. «La vuelta al cole no solo se trata de papel o tinta, también de crear un espacio cómodo y eficiente para estudiar y trabajar», subraya Bresler.