Iván Malagón desnuda su universo creativo con su proyecto musical, «Mala Solo»

Con Eres mi fan y Online/Offlife, el artista construye un relato sonoro y visual que se mueve entre la nostalgia de los 80 y la inmediatez del presente digital. Tres singles que hablan de amor, identidad y desconexión, siempre desde la mirada elegante, libre y profundamente emocional de Iván Malagón.

Una historia musical en tres actos

Tal para cual fue el punto de partida. Una metáfora brillante sobre un amor entre humano y androide que cuestiona los límites de la conexión emocional. Con un sonido retro y una estética que mezcla lo analógico y lo digital, esta primera canción inauguró el universo «Mala Solo» elegante, futurista y lleno de alma.

Eres mi fan es un viaje directo a los 80, con alma de Movida Madrileña, sintetizadores descarados y una letra afilada como navaja en vaquero desteñido. No es solo una canción: es una cinta quemada rebobinada mil veces con un boli BIC; la nostalgia bailando en Converse blancas; la banda sonora de un Seat 124 camino a la playa. Una oda a la libertad y a la identidad, con sabor a verano eterno.

Online/Offlife traslada a la otra cara del espejo. Las personas viven pegadas a una pantalla, entre likes y notificaciones, pero… ¿y lo que de verdad importa? Este tema es un grito íntimo contra la desconexión emocional: un recordatorio de que ningún algoritmo abrazará a alguien cuando llore, ni le mirará como lo hacen los suyos. Una reflexión necesaria, directa al corazón.

«Mala Solo»: música que se siente

«Mala Solo» no es solo un proyecto musical. Es la extensión más sincera de Iván Malagón, un creador 360 capaz de transformar la belleza, el diseño y la emoción en un mismo lenguaje. Con una reputadísima carrera en el universo de la odontología, y tras lograr el éxito en su expresión más artística a través del diseño, pasando por su faceta de escritor inspirador que anima al mundo a superarse, con «Mala Solo», consolida además su expresión musical, un espacio donde muestra su lado más vulnerable y auténtico a través del sonido.

Cada canción es una pieza de su historia: un reflejo de sus luces y sus sombras, de su deseo de libertad, de su verdad sin filtros.Como él mismo ha afirmado: «La música es la parte de mí que no puede mentir».

Con producción de @carlosquinterock, dirección visual de @dulceqworld y distribución por @musicadders, el universo «Mala Solo» mantiene una coherencia estética impecable: sensual, elegante y cinematográfica.

Los tres singles de «Mala Solo», Tal para cual, Eres mi fan, Online/Offlife ya están disponibles en Spotify, Apple Music, iTunes y YouTube.

Las redes sociales de «Mala Solo» son las siguientes:

Instagram → @mala_solo

Spotify → Mala_Solo

Apple Music → Mala_Solo