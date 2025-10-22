Líderes de Fortune 500 compartirán casos reales de IA en la cadena de suministro en la conferencia de OMP

OMP, líder mundial en soluciones de planificación de la cadena de suministro, ha anunciado su lista de ponentes para la OMP REAL Conference 2025, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Miami.

El evento reunirá a líderes empresariales, innovadores tecnológicos y expertos en supply chain para compartir cómo la planificación impulsada por IA está generando resultados reales para las empresas.

Entre los ponentes figuran directivos de organizaciones líderes mundiales como Arxada, AstraZeneca, Beiersdorf, Eastman, Johnson & Johnson, Kraft Heinz, Land O’Lakes y Visy. Presentarán casos de éxito reales sobre cómo están utilizando Unison Planning™ de OMP para impulsar la agilidad, resiliencia y sostenibilidad de sus cadenas de suministro.

Explorar el programa.

Tema de la conferencia: REAL

El tema de este año —Experiencia real. Soluciones reales. Resultados reales.— destaca el compromiso de OMP por ofrecer un impacto tangible mediante una profunda experiencia sectorial, una plataforma abierta basada en la nube y en IA, y resultados medibles.

Uno de los puntos clave será la presentación de UnisonIQ, el marco de orquestación de IA de OMP que permite una inteligencia de decisión continua a lo largo de toda la cadena de suministro.

Diseñada para líderes que impulsan la transformación o buscan anticiparse a la disrupción, la conferencia de OMP ofrece una oportunidad única para conectar con colegas del sector y compartir buenas prácticas.

Los participantes explorarán cómo la colaboración entre humanos e inteligencia artificial está configurando la nueva era de la excelencia en planificación, a través de ponencias magistrales, sesiones interactivas y aprendizaje entre pares.

Excelencia reconocida en la planificación de la cadena de suministro

Recientemente, diez clientes de OMP —incluidos Diageo, Johnson & Johnson y Procter & Gamble— fueron reconocidos en la lista Gartner® Supply Chain Top 25 y Masters 2025. Durante la conferencia, OMP también rendirá homenaje a varios clientes por su sobresaliente desempeño en la gestión de la cadena de suministro.

«Nuestros clientes están a la vanguardia de la innovación en la cadena de suministro», afirmó Kurt Gillis, director de Industria y Comercialización de OMP.

«A través de la sinergia entre humanos e inteligencia artificial, están redefiniendo las cadenas de suministro globales con un impacto medible en eficiencia, niveles de servicio y resiliencia», añadió.

Los interesados pueden registrarse ya para conocer más sobre estas transformaciones en la cadena de suministro.

Acerca de OMP

OMP ayuda a las empresas que enfrentan desafíos complejos de planificación a destacar, crecer y prosperar mediante la mejor solución digitalizada de planificación de la cadena de suministro del mercado.

Cientos de clientes de sectores como bienes de consumo, ciencias de la vida, química, metalurgia, papel y embalaje utilizan la exclusiva Unison Planning™ de OMP.