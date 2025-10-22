Mima tu Cabello obtiene las 5 Estrellas QH en Salón Look

El salón Mima tu Cabello ha sido reconocido este sábado en Salón Look IFEMA con las 5 Estrellas QH (Quality Hair), la máxima distinción a la excelencia otorgada por el sistema de calidad QH, uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector de la belleza y la peluquería en España.

Este galardón se suma a una trayectoria imparable en 2025, en la que Mima tu Cabello fue nombrado en junio como «Mejor Salón de Peluquería de España» y seleccionado entre los 20 mejores salones del mundo, consolidando su posición como referente internacional del sector.

Las 5 Estrellas QH distinguen a los salones que alcanzan la máxima puntuación en criterios de calidad, innovación, formación, sostenibilidad y experiencia del cliente, valores que definen la filosofía de trabajo de Mima tu Cabello.

«Este nuevo reconocimiento representa un orgullo enorme para todo el equipo. Es la confirmación de que nuestro esfuerzo diario por ofrecer un servicio excelente, vanguardista y humano tiene un impacto real», ha destacado Lara Fernández, directora y fundadora de Mima tu Cabello.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el marco de Salón Look 2025, el mayor evento profesional de imagen y estética del sur de Europa, celebrado en el recinto ferial IFEMA Madrid.

Con esta nueva distinción, Mima tu Cabello reafirma su compromiso con la excelencia, apostando por una peluquería contemporánea que combina creatividad, formación continua y atención personalizada, elevando los estándares del sector tanto a nivel nacional como internacional.