Mocay se convierte en patrocinador oficial del C.A. Osasuna

El Club Atlético Osasuna ha suscrito un acuerdo con Mocay, la marca navarra de café de Pascual, para que se convierta en patrocinador oficial del club durante las próximas tres temporadas. De esta forma, la firma pasará a ser el café oficial de la entidad desde esta temporada hasta junio de 2028 y se servirá en todas las barras del estadio El Sadar, así como en las zonas hospitality y la ciudad deportiva del club en Tajonar.

La rúbrica del acuerdo ha tenido lugar en el estadio El Sadar, en un acto en el que han estado presentes el presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, y el director del Negocio de Café de Pascual, Javier Peña.

El mandatario rojillo se ha mostrado satisfecho tras sellar la vinculación. «Para Osasuna es importante contar con el apoyo de marcas como Mocay, una firma navarra con la que compartimos valores como el trabajo, esfuerzo y el arraigo a nuestra tierra. Además, el acuerdo supone un nuevo paso en la mejora de los servicios para nuestros socios y socias», ha destacado.

Por su parte, Javier Peña ha puesto en valor el acuerdo en un año destacado para la firma. «Este año queríamos poner la guinda a la celebración de los 25 años de nuestro tostadero de Tajonar y no hay mejor manera de conectar con la afición navarra que ser el café oficial de un club histórico como Osasuna. Mocay va a seguir evolucionando sin perder su esencia navarra, impulsando el desarrollo económico y social de esta región que es tan importante para nosotros», ha apuntado.

Mocay, una marca navarra con sede en Tajonar

Mocay es la marca navarra de café de Pascual con una amplia gama de productos y un servicio integral para cada uno de los 10.000 negocios de hostelería con los que trabaja en todo el país. Además, acompaña al hostelero para que consiga el mejor café en cada taza a través de una propuesta de valor que engloba tanto el producto como el servicio que ofrece.

Desde el inicio de 2023, Mocay se convirtió en el primer gran fabricante en sustituir el torrefacto por el de tueste natural en toda su gama de cafés de hostelería, mejorando, de esta manera, tanto la imagen de marca como la calidad y naturalidad de sus productos.