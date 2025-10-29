  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Único Life Clinics, la apuesta del Grupo Life por la estética avanzada

El Grupo Life consolida su posición como referente en medicina y estética avanzada con Único Life Clinics, su marca especializada en medicina estética, medicina regenerativa y estética avanzada. Con clínicas en Madrid y nuevas aperturas en Aluche y Tres Cantos, el grupo refuerza su liderazgo con un modelo que combina ciencia, tecnología y sensibilidad humana

Único Life Clinics, la apuesta del Grupo Life por la estética avanzada
Archivado en: Notas de Prensa

Creada por médicos expertos, Único Life Clinics encarna la esencia del Grupo Life: bienestar integral y personalización. Sus clínicas ofrecen alta especialización y protocolos para realzar la belleza con armonía. «Único Life es la faceta más técnica del Grupo Life: el punto de encuentro entre ciencia y estética para resultados naturales y seguros», explica Carlos Conde Gil, portavoz del Grupo Life.

En Madrid, Único Life Clinics dispone de una amplia cartera de tratamientos que abarca desde la medicina estética facial y corporal hasta la medicina regenerativa y la estética avanzada, siempre con diagnóstico previo y planes a medida. En medicina estética destacan la armonización facial, ácido hialurónico, neuromoduladores, rinomodelación sin cirugía, mesoterapia y bioestimulación con exosomas.

En el ámbito de la estética avanzada, Único Life trabaja con técnicas que combinan bioestimulación, tecnología médica y tratamientos regenerativos orientados a la mejora de la calidad de la piel, la firmeza y el rejuvenecimiento global, siempre bajo criterios de seguridad, naturalidad y excelencia médica.

Además de la precisión clínica, los espacios están diseñados para generar confianza: clínicas modernas, elegantes y acogedoras, donde la innovación convive con un trato cercano. Con la expansión en Madrid y las próximas aperturas, Único Life Clinics acerca la excelencia a más personas, manteniendo valores como calidad, ética y cercanía. «Queremos que cada paciente encuentre un lugar donde cuidarse de forma integral y consciente», añade Carlos Conde Gil.

Único Life Clinics forma parte del Grupo Life, junto a Alma Life (clínica insignia, longevidad y bienestar integral) y Depilife (depilación médica avanzada y estética corporal). Juntas, suman más de 90 centros en España, guiadas por los mismos pilares: ciencia, tecnología, calidad humana y resultados medibles. En el Grupo Life Cada paciente recibe una atención individual y protocolos diseñados para potenciar su belleza natural.  

Sobre Grupo Life
Grupo Life es una compañía médica y estética fundada por profesionales de la salud con el propósito de transformar la estética, la salud y el bienestar desde un enfoque integral y humano. Su modelo combina ciencia, tecnología y empatía, con tratamientos personalizados. Actualmente, el grupo está formado por Alma Life, Único Life Clinics y Depilife, con más de 90 centros en España y un plan de expansión nacional e internacional.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]