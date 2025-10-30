Haworth, la marca líder en soluciones de mobiliario y espacios de trabajo, inaugura su showroom en Madrid: un nuevo punto de encuentro para el diseño, la innovación y la sostenibilidad

Haworth, líder mundial en el diseño y fabricación de mobiliario para espacios de trabajo y contract, inauguró el 19 de septiembre su nuevo showroom en la capital española, situado en calle Padilla, 21. Este espacio nace como un lugar de inspiración y encuentro para arquitectos, diseñadores y prescriptores, donde descubrir las últimas tendencias y soluciones de la marca.

«Nuestra colaboración con Cassina en Madrid representa una sinergia de excelencia en diseño y un compromiso compartido con la creación de espacios inspiradores dentro del Grupo Haworth. Este showroom mostrará cómo nuestra experiencia conjunta puede transformar tanto los entornos de trabajo como los espacios de vida, impulsando el desarrollo personal», afirma Henning Figge, Presidente de Haworth International.

Con más de 75 años de trayectoria, presencia en más de 150 países y una red de 400 distribuidores en todo el mundo, Haworth se ha consolidado como un referente internacional gracias a su enfoque en el diseño de vanguardia, la innovación y la sostenibilidad. El showroom de Madrid reúne piezas icónicas de su portafolio y de sus marcas propias o asociadas —como Cappellini, BuzziSpace, HushOffice, Brunner, Boss Design, BoConcept, GAN o Pablo —ofreciendo un espacio donde experimentar en primera persona la calidad, ergonomía y versatilidad que caracterizan a la firma.

Haworth cuenta con una red de 400 distribuidores y ventas por 2.500 millones de dólares en 2024, impulsadas por la innovación y la sostenibilidad. En España, donde opera desde 1986, factura más de 7 millones de euros anuales y ofrece soluciones integrales a través de un equipo especializado y marcas asociadas de prestigio.

«Madrid es un vibrante centro de diseño e innovación, y el barrio de Salamanca destaca por su elegancia y relevancia cultural. Se trata de una zona de referencia para los amantes del diseño, así como un importante núcleo de negocios y finanzas. Todo ello lo convierte en un enclave estratégico para que Haworth presente sus soluciones de espacio de trabajo a clientes que buscan entornos cuidadosamente diseñados», señala Figge.

En el nuevo showroom de Madrid es posible experimentar de primera mano soluciones que combinan ergonomía, innovación y estética, diseñadas para mejorar el bienestar de las personas en el entorno laboral, contract y residencial. Además, el espacio refleja la filosofía de Haworth de unir diseño global y conocimiento local para ofrecer propuestas adaptadas a cada proyecto.

La compañía destaca también por su firme compromiso con la sostenibilidad. Desde 2012 mantiene cero residuos de producción en vertederos, impulsa el diseño circular en el 100% de sus nuevos productos, cuenta con certificaciones líderes como cuenta con certificaciones líderes como Cradle to Cradle, Level o Greenguard, y apuesta por materiales y procesos de bajo impacto ambiental.

Con esta apertura, Haworth consolida su posición como socio estratégico para el diseño de espacios de trabajo en España, ofreciendo un entorno donde la creatividad, la innovación y la sostenibilidad se dan la mano. «Queremos que este showroom sea mucho más que un escaparate de producto; es un lugar para conversar, co-crear y descubrir nuevas formas de entender los espacios», afirma Henning Figge. Este showroom será un punto de referencia para inspirar nuevos proyectos y fomentar la colaboración entre profesionales que buscan transformar los espacios en entornos más humanos y funcionales.

Sobre Haworth

Fundada en 1948 en Míchigan (EE. UU.), Haworth es una empresa familiar y líder mundial en el diseño y fabricación de mobiliario para entornos laborales, contract y residenciales. Presente en más de 150 países y con una red de más de 400 distribuidores, Haworth combina diseño de vanguardia, investigación global y un firme compromiso con la sostenibilidad para crear espacios que inspiran, fomentan la productividad y mejoran la calidad de vida de las personas. Su portafolio integra algunas de las marcas más prestigiosas del sector, como Cappellini, Cassina, Poltrona Frau, BuzziSpace o HushOffice, ofreciendo soluciones que unen estética, funcionalidad y respeto por el medioambiente. Más información en www.haworth.com.