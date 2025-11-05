  • ESP
DEA Clínicas: excelencia y vanguardia en remodelación corporal avanzada en Madrid

DEA Clínicas, ubicada en el corazón de Madrid, se ha consolidado como uno de los centros médicos más innovadores y reconocidos en el ámbito de la cirugía plástica y la remodelación corporal. Con un equipo de especialistas de primer nivel y más de 35 años de experiencia acumulada, la clínica se distingue por su enfoque personalizado, su tecnología de última generación y su compromiso con resultados naturales, armónicos y duraderos

Técnica DEA: la revolución en la lipoescultura de alta definición
El sello distintivo de la clínica es la exclusiva Técnica DEA, un método propio de lipoescultura 360° de alta definición que combina precisión quirúrgica con una remodelación artística del cuerpo.

A diferencia de una liposucción convencional, la Técnica DEA redefine las proporciones del paciente, permitiendo extraer grasa de manera más profunda selectiva y uniforme, respetando las estructuras anatómicas y potenciando la definición muscular.

En DEA Clínicas, todas las lipoesculturas se realizan en alta definición, con maquinaria que permite conseguir un resultado más marcado, definido y curvilíneo, realzando las líneas naturales del abdomen, la cintura y la espalda. El objetivo es lograr una silueta armónica y con curvas femeninas, donde cada detalle se trabaja con precisión para crear un cuerpo equilibrado, con curvas suaves pero perfectamente delineadas.

Los resultados son visibles desde el primer momento: una figura más firme, proporcionada y tonificada, con una piel más lisa y uniforme.

Cintura Corset y remodelación glúteos-cadera: curvas naturales y femeninas
Una de las combinaciones más demandadas en DEA Clínicas es la reducción de cintura tipo «Corset», que busca afinar y realzar la figura femenina mediante una marcación más marcada y esculpida del abdomen y espalda, consiguiendo un nuevo diseño de cintura que crea un efecto Corset permanente

Este procedimiento suele complementarse con la remodelación de glúteos y cadera, donde la grasa purificada se utiliza estratégicamente para mejorar la proyección y la forma, logrando un equilibrio perfecto entre cintura, espalda y caderas.

El resultado final: un contorno corporal suave, definido y completamente adaptado a la anatomía de cada paciente.

Tecnología de última generación: Lipovaser y Lifting PRO Plasma
En todas las cirugías, DEA Clínicas incorpora equipos de última tecnología como el Lipovaser (ultrasonidos de alta precisión para eliminar grasa sin dañar tejidos) y el Lifting PRO Plasma, un sistema de tensado cutáneo que ha demostrado resultados superiores a otros métodos como BodyTite o J-Plasma.

Gracias a esta combinación tecnológica, se logra una mayor retracción de la piel y una recuperación más rápida, con resultados más firmes y definidos.

Experiencia, atención personalizada y acompañamiento integral
En DEA Clínicas, cada paciente cuenta con un seguimiento médico y humano excepcional. Desde la primera videoconsulta y el estudio preoperatorio hasta las revisiones posteriores, todo el proceso está diseñado para garantizar máxima seguridad, cercanía y confianza.

Uno de los servicios más valorados es la exclusiva asistente personalizada DEA, que acompaña a la paciente desde semanas antes de su cirugía, durante el procedimiento y durante toda su estancia en Madrid, así como en la fase postoperatoria.

Asegurando que cada paciente —especialmente aquellas que vienen desde fuera de Madrid o del extranjero— se sienta cómoda, acompañada y plenamente atendida en todo momento.

Además, la clínica ofrece hospitalización en habitación privada, menús personalizados y la posibilidad de acudir con acompañante. Para quienes viajan desde otras ciudades o países, DEA Clínicas dispone de apartamentos y hoteles concertados para una recuperación tranquila y segura.

Ofertas exclusivas y facilidades
DEA Clínicas lanza periódicamente ofertas exclusivas en sus procedimientos estrella, como la Lipoescultura Técnica DEA 360 con Cintura Corset + Remodelación de glúteos y cadera, con la posibilidad de bloquear fecha de cirugía con una reserva mínima y acceder a financiación a medida.

Estas promociones se actualizan constantemente, ofreciendo a los pacientes acceso a cirugías de alta gama a precios reducidos sin comprometer calidad ni resultados.

Compromiso con la naturalidad y la armonía
El objetivo principal de DEA Clínicas es realzar la belleza natural de cada paciente, respetando su anatomía y buscando la máxima armonía corporal.

Cada caso es valorado de forma individual, asignando el cirujano más adecuado según el tipo de intervención, la estructura corporal y los objetivos estéticos del paciente.

«En DEA no transformamos cuerpos: los perfeccionamos. Buscamos curvas suaves, naturales y femeninas, con resultados que se sientan tan bien como se ven».

